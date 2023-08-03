Вы заметили, что с 1 августа мы начали жить в цифровом концлагере? Конкретная дата финансового апокалипсиса была назначена не случайно: именно с этого числа вступил в силу закон о цифровом рубле. А с ним должны были начаться принудительный перевод всех выплат на цифровой рубль, тотальный контроль над расходами и принуждение граждан только к конкретным покупкам. Стоит оглянуться вокруг, чтобы понять, что ничего подобного нет и многочисленные предсказания финансовых Кассандр не сбылись. Но тема никуда не ушла.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как многое новое, особенно то, что нельзя пощупать физически, цифровой рубль вызывает массу вопросов, что абсолютно нормально. В поисках ответов, к сожалению, иногда начинается мифотворчество.

Обеспокоенные граждане даже устроили атаку письмами на госорганы, пугая их, в частности, тем, что «иностранные коммерческие организации получат реальную возможность установления тотального контроля над частной жизнью российских граждан» (цитата настоящая). Мол, следить за россиянами будет и мировая закулиса.

Технология цифрового рубля — исключительно отечественная разработка, и на это пошли как раз для обеспечения независимости от зарубежных технологических решений. Курс на это очевиден тем, кто имеет на руках российские карты «Мир», Visa, и MasterCard, работающие, невзирая на санкции. А контроль за переводами и так сейчас осуществляется, чтобы пресекать финансирование мошенников и террористов. Но если этот контроль никому не мешает жить, то его распространение на цифровой рубль ничего нового, а тем более опасного, не привнесет.

Не в меру бдительные граждане, услышав про цифровой рубль, объединились в группы в мессенджерах, где укрепляют свою веру в угрозу миропорядку и благочестию, пребывая в параллельной реальности.

Самая многочисленная из таких групп насчитывает более 10 тысяч человек. Меньше чем, например, у Ольги Бузовой, но больше, чем у многих профессиональных ресурсов, где дискуссия носит предметный и сущностный характер. Посему отмахнуться от такого массового выражения мнений нельзя и просто вредно. А вот разобраться в страхах в связи с «нашествием» цифрового рубля нужно.

К цифрам, кстати, у таких ресурсов особая любовь. В качестве аргумента приводят 75-ю статью Конституции, определяющую, что единственной денежной единицей на территории Российской Федерации является рубль, и введение и эмиссия других денег не допускается. На этом основании делается вывод, что цифровой рубль вне закона.

Истина, как это часто бывает, скучна и обыденна: цифровой рубль — не вновь изобретенная валюта, а просто новая форма старого доброго рубля. Достаточно вспомнить, что до эпохи банковских карт для рядового гражданина рубль быль только наличным. Безналичный тогда был так же далек и непонятен, как сейчас цифровой, однако к настоящему моменту постепенно безналичный оборот в покупках частных лиц дошел до 80%. Собственно, и во внедрении цифрового рубля финансовые власти предлагают также придерживаться постепенности и добровольности.

Можно не любить цифровой рубль так же, как и безналичный. Понятно, когда некоторые пенсионеры признают только нал — просто в силу накопленного опыта. Но есть люди, которые принципиально получают зарплату купюрами, снимают со всех карт и счетов наличные и тратят только бумажные и медные деньги — чтобы, не дай бог, Большой Брат не узнал про покупку кефира. Такие, как они себя называют, «финансовые староверы» есть в любой возрастной группе. Но это их полное и неотъемлемое право распоряжаться деньгами по своему усмотрению. А уж назло государству или ради собственного удовольствия — это значения не имеет.

На протяжении многих лет каждодневно убеждаемся: безналичный рубль легко превращается в наличный и наоборот. Достаточно лишь снять с карты деньги или внести их на банковский счет. Для цифрового рубля приготовлен такой же легкий путь: превращение национальной валюты из одной формы в другую не вызовет затруднений. Выход из «цифрового концлагеря» есть, и он свободный, всего на расстоянии пары кликов или одного похода в банк. А если выход свободный, то какой же это концлагерь?

В одной из упомянутых выше протестных групп мелькала интересная реклама: пока цифровой рубль только внедряется, учитесь зарабатывать на разнице курса цифрового и «обычного» рубля, а также других криптовалют. И здесь есть сразу три важных момента, которые и изобличают авторов недобросовестного сообщения, и отражают основные вопросы граждан к внедрению цифрового рубля.

Первый — цифровой рубль пока тестируется на небольшой группе реальных клиентов, и в массовом обороте его нет. Власти обещают массовое внедрение только в 2024–2025 годах. Второй — «курс» его равен одному наличному или безналичному рублю. Никакого плавающего курса не существует — это выдумка мошенников.

И третье: цифровой рубль — это не криптовалюта. Национальную валюту в любом государстве эмитирует (проще говоря, выпускает) только Центральный банк. В отличие от крипты, выпускать которую может практически кто угодно. Та же Бузова, помнится, несколько лет назад обещала выпустить свою. А громко лопнувшая пирамида «Кэшбери» и вправду выпускала, только купить на неё реальный актив было невозможно.

Помнится, при внедрении ИНН в конце прошлого века противники этого процесса искали в нем «число зверя». Муссировали эту тему несколько лет, пока все не убедились, что ИНН — это просто и удобно, и врата в преисподнюю он не открывает. Так и про страхи, связанные с внедрением цифрового рубля, через несколько лет никто и не вспомнит — настолько он станет обыденным явлением.