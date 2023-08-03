Цифровой рубль: что нового узнает про россиян Большой Брат
Вы заметили, что с 1 августа мы начали жить в цифровом концлагере? Конкретная дата финансового апокалипсиса была назначена не случайно: именно с этого числа вступил в силу закон о цифровом рубле. А с ним должны были начаться принудительный перевод всех выплат на цифровой рубль, тотальный контроль над расходами и принуждение граждан только к конкретным покупкам. Стоит оглянуться вокруг, чтобы понять, что ничего подобного нет и многочисленные предсказания финансовых Кассандр не сбылись. Но тема никуда не ушла.
Как многое новое, особенно то, что нельзя пощупать физически, цифровой рубль вызывает массу вопросов, что абсолютно нормально. В поисках ответов, к сожалению, иногда начинается мифотворчество.
Обеспокоенные граждане даже устроили атаку письмами на госорганы, пугая их, в частности, тем, что «иностранные коммерческие организации получат реальную возможность установления тотального контроля над частной жизнью российских граждан» (цитата настоящая). Мол, следить за россиянами будет и мировая закулиса.
Технология цифрового рубля — исключительно отечественная разработка, и на это пошли как раз для обеспечения независимости от зарубежных технологических решений. Курс на это очевиден тем, кто имеет на руках российские карты «Мир», Visa, и MasterCard, работающие, невзирая на санкции. А контроль за переводами и так сейчас осуществляется, чтобы пресекать финансирование мошенников и террористов. Но если этот контроль никому не мешает жить, то его распространение на цифровой рубль ничего нового, а тем более опасного, не привнесет.
Не в меру бдительные граждане, услышав про цифровой рубль, объединились в группы в мессенджерах, где укрепляют свою веру в угрозу миропорядку и благочестию, пребывая в параллельной реальности.
Самая многочисленная из таких групп насчитывает более 10 тысяч человек. Меньше чем, например, у Ольги Бузовой, но больше, чем у многих профессиональных ресурсов, где дискуссия носит предметный и сущностный характер. Посему отмахнуться от такого массового выражения мнений нельзя и просто вредно. А вот разобраться в страхах в связи с «нашествием» цифрового рубля нужно.
К цифрам, кстати, у таких ресурсов особая любовь. В качестве аргумента приводят 75-ю статью Конституции, определяющую, что единственной денежной единицей на территории Российской Федерации является рубль, и введение и эмиссия других денег не допускается. На этом основании делается вывод, что цифровой рубль вне закона.
Истина, как это часто бывает, скучна и обыденна: цифровой рубль — не вновь изобретенная валюта, а просто новая форма старого доброго рубля. Достаточно вспомнить, что до эпохи банковских карт для рядового гражданина рубль быль только наличным. Безналичный тогда был так же далек и непонятен, как сейчас цифровой, однако к настоящему моменту постепенно безналичный оборот в покупках частных лиц дошел до 80%. Собственно, и во внедрении цифрового рубля финансовые власти предлагают также придерживаться постепенности и добровольности.
Можно не любить цифровой рубль так же, как и безналичный. Понятно, когда некоторые пенсионеры признают только нал — просто в силу накопленного опыта. Но есть люди, которые принципиально получают зарплату купюрами, снимают со всех карт и счетов наличные и тратят только бумажные и медные деньги — чтобы, не дай бог, Большой Брат не узнал про покупку кефира. Такие, как они себя называют, «финансовые староверы» есть в любой возрастной группе. Но это их полное и неотъемлемое право распоряжаться деньгами по своему усмотрению. А уж назло государству или ради собственного удовольствия — это значения не имеет.
На протяжении многих лет каждодневно убеждаемся: безналичный рубль легко превращается в наличный и наоборот. Достаточно лишь снять с карты деньги или внести их на банковский счет. Для цифрового рубля приготовлен такой же легкий путь: превращение национальной валюты из одной формы в другую не вызовет затруднений. Выход из «цифрового концлагеря» есть, и он свободный, всего на расстоянии пары кликов или одного похода в банк. А если выход свободный, то какой же это концлагерь?
В одной из упомянутых выше протестных групп мелькала интересная реклама: пока цифровой рубль только внедряется, учитесь зарабатывать на разнице курса цифрового и «обычного» рубля, а также других криптовалют. И здесь есть сразу три важных момента, которые и изобличают авторов недобросовестного сообщения, и отражают основные вопросы граждан к внедрению цифрового рубля.
Первый — цифровой рубль пока тестируется на небольшой группе реальных клиентов, и в массовом обороте его нет. Власти обещают массовое внедрение только в 2024–2025 годах. Второй — «курс» его равен одному наличному или безналичному рублю. Никакого плавающего курса не существует — это выдумка мошенников.
И третье: цифровой рубль — это не криптовалюта. Национальную валюту в любом государстве эмитирует (проще говоря, выпускает) только Центральный банк. В отличие от крипты, выпускать которую может практически кто угодно. Та же Бузова, помнится, несколько лет назад обещала выпустить свою. А громко лопнувшая пирамида «Кэшбери» и вправду выпускала, только купить на неё реальный актив было невозможно.
Помнится, при внедрении ИНН в конце прошлого века противники этого процесса искали в нем «число зверя». Муссировали эту тему несколько лет, пока все не убедились, что ИНН — это просто и удобно, и врата в преисподнюю он не открывает. Так и про страхи, связанные с внедрением цифрового рубля, через несколько лет никто и не вспомнит — настолько он станет обыденным явлением.