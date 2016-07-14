Дениз Юсупов
Последние публикации
Почему Эрдоган обещает сирийским беженцам гражданство Турции?
В последнее время сирийские беженцы вновь стали козырной картой в игре, проводимой турецкими политиками. Чтобы заработать себе очки, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов одним широким жестом предоставить гражданство 3 млн сирийских беженцев, нашедших приют в Турции, а также обеспечить их...
14 июля 2016
Эрдоган раздает сирийцам гражданство в обмен на поддержку правящей партии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сирийским беженцам возможность получить турецкое гражданство. Если его планы воплотятся в жизнь, гражданство получат 3 млн сирийцев. Учитывая, что в целом в последнем голосовании участвовало примерно 48 млн избирателей (из 54 млн электората, имеющего...
6 июля 2016
Эрдоган подверг критике организаторов «Флотилии Свободы»
29 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике группу турецких граждан, которые в мае 2010 года организовали морской конвой «Флотилия свободы», следовавший с гуманитарным грузом в Газу. Данный инцидент послужил причиной возникновения кризиса в отношениях между Израилем и Турцией...
30 июня 2016
Экс-редактор Taraf: Эрдоган напоминает Аль Капоне, а Турция — Чикаго 1930-х
Известный турецкий писатель и обозреватель Ахмет Алтан сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским гангстером Аль Капоне. По словам Алтана, президента Турции подставят не крупные преступления, а мелкое нарушение закона, как это было с известным мафиози. По словам Алтана, для...
23 июня 2016
Почему Эрдогану пришлось прервать свой визит в США?
9 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в США для участия на похоронах боксера Мухаммеда Али. Как сообщает администрация президента, глава государства планировал остаться в Америке 9 и 10 июня. Однако еще до его приезда в СМИ появилась информация о том, что Эрдоган намеревался...
10 июня 2016
Эрдоган перекладывает на Давутоглу вину за российский самолёт
Турецкий политический деятель Эрдоган Топрак в своём докладе представил довольно интересные предположения о том, как Турция сможет помириться с Россией. По его мнению, для этого во всех политических промахах будет обвинён экс-глава правительства Ахмет Давутоглу. В докладе, направленном лидеру...
7 июня 2016
Эрдоган: Мы не хотели портить отношения с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва ждёт от Анкары конкретных шагов для нормализации отношений, ожидает также шаги от России. «Мы не хотели портить отношения с Россией. Разве господин Путин сделал шаг в нашу сторону, а мы...
30 мая 2016
Промывание мозгов: как Эрдоган и Порошенко спекулируют на Крыме
Случайно ли президент Украины Петр Порошенко приехал на заседание Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле в сопровождении крымско-татарских активистов Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова? Что это может означать и какова роль Турции в крымском «вопросе»? Все эти вопросы стали особенно интересны...
26 мая 2016
Меркель: Я пытаюсь сохранить соглашение с Турцией по мигрантам
Канцлер Германии Ангела Меркель пытается сохранить соглашение по мигрантам, заключенное между Турцией и Евросоюзом. Об этом сообщает интернет-издание t24.com.tr. «Я тоже могла бы встать со стола переговоров, и вернуться на родину героем, но я хочу, чтобы это соглашение не развалилось», заявила...
26 мая 2016
Партия Эрдогана назвала имя нового премьер-министра Турции
22 мая Бинали Йылдырым был избран новым председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на экстренном съезде в Анкаре. Эксперты полагают, что новый премьер может сделать определенные шаги в сторону устранения кризиса в отношениях с Россией. За председательство Йылдырыма проголосовали...
22 мая 2016
Сторонники Давутоглу выступили против снятия неприкосновенности с депутатов
17-го мая турецкие законодатели приняли участие в первом туре закрытого голосования по двум вопросам. Первое голосование прошло за обсуждением законопроекта о лишении парламентариев неприкосновенности, а второе касалось изменения Конституции. В парламенте Турции всего 550 депутатов. В их число...
20 мая 2016
Почему лидер турецких националистов подыгрывает Эрдогану?
19 мая 2016