Стамбул, Турция, 26 мая, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель пытается сохранить соглашение по мигрантам, заключенное между Турцией и Евросоюзом. Об этом сообщает интернет-издание t24.com.tr.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара, 8 февраля 2016 года

«Я тоже могла бы встать со стола переговоров, и вернуться на родину героем, но я хочу, чтобы это соглашение не развалилось», заявила Меркель на закрытой встрече в Турции, которая состоялась с представителями гражданского общества.

Напомним, что глава немецкого правительства приняла участие во Всемирном саммите ООН по гуманитарным вопросам, который прошёл в Стамбуле с 23 по 24 мая. В ходе визита она встретилась с Эрдоганом, после чего провела встречу с представителями гражданского общества Турции — журналистами и правозащитниками.

По словам Меркель, в ситуации, когда Турция выставляет реализацию соглашения по беженцам как одно из условий перед либерализацией визового режима, она вместо того, чтобы «встать со стола переговоров и уйти», предпочла найти общий язык.

Канцлер напомнила, что 72 критерия, которые Анкара должна была выполнить для отмены визового режима, не новые. И ещё в 2013 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будучи тогда премьером, подписался под этими условиями.

Между тем Эрдоган утверждает, что Евросоюз жалуется на размытость определения «терроризм» в турецком законодательстве, однако он не собирается вносить корректировки по требованию Брюсселя.

Меркель также высказала свои опасения относительно нападок на устои секуляризма в Турции. «Евросоюз поддержал Эрдогана в борьбе с военной диктатурой, но теперь мы переживаем за сохранение устоев секуляризма в Турции», — процитировал слова Меркель источник издания.