Анкара, 23 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Известный турецкий писатель и обозреватель Ахмет Алтан сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским гангстером Аль Капоне. По словам Алтана, президента Турции подставят не крупные преступления, а мелкое нарушение закона, как это было с известным мафиози.

United States Bureau of Prisons Аль Капоне

По словам Алтана, для того чтобы лучше понять ситуацию, в которой находится Турция и её руководство, можно провести аналогию с деятельностью и дальнейшей судьбой Аль Капоне.

«Сегодня Турция похожа на Чикаго, которым в своё время заведовал Аль Капоне. И в нашей стране (в Турции — пирм. ред.) так же, как и было там, (США в 1920—1930-х годах — прим. ред.) нет закона. Здесь легко совершаются преступления. Здесь преступления не преследуются законом. А преступники не привлекаются к уголовной ответственности. Здесь чиновники не повинуются закону. Здесь сильные подавляют слабых. И здесь так же народ живёт в страхе», — написал Алтан в своей колонке на сайте Haberdar.com.

Автор напомнил, что Аль Капоне совершал страшные преступления, но причиной его падения стало мелкое преступление. Бандит лишился всех своих привилегий после того, как был приговорён в тюрьму за неуплату налогов.

«Эрдоган совершил не мало преступлений, однако как и в деле Аль Капоне, никто не обращает на относительные «мелочи», как обратил внимание бухгалтер, обнаруживший неуплату налогов великого гангстера. Потому турецкой оппозиции необходимо обратить серьёзное внимание на обсуждения возможной «фальшивости диплома» Эрдогана», — советует турецкий писатель.

Ранее немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что президент Турции, возможно, подделал свой диплом о высшем образовании. По официальной биографии, Эрдоган закончил Мраморноморский университет в 1981 году.

Такой ВУЗ есть в Турции, но он был создан в 1982 году — через год после того, как Эрдоган его якобы закончил. Вдобавок ко всему университетское руководство не смогло предъявить доказательств того, что Эрдоган там учился.

Согласно турецким законам, пост главы государства может занимать только человек, получивший высшее образование.