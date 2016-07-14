Анкара, 14 июля, 2016, 23:17 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмир

В последнее время сирийские беженцы вновь стали козырной картой в игре, проводимой турецкими политиками. Чтобы заработать себе очки, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов одним широким жестом предоставить гражданство 3 млн сирийских беженцев, нашедших приют в Турции, а также обеспечить их квартирами. Пусть даже в ущерб собственным гражданам, ожидающим решения жилищного вопроса.

Такая забота турецкого лидера о сирийских беженцах не случайна. Два миллиона новоявленных турецких граждан, которые поддержат правящую Партию справедливости и развития (ПСР) на следующих выборах, помогут Эрдогану воплотить давнюю мечту о президентской республике и абсолютной власти.

После обещаний о гражданстве Эрдоган пошёл дальше. Возвращаясь с прошедшего в Варшаве саммита НАТО, глава государства, общаясь с журналистами, заявил, что турецкие министерства должны приложить усилия, чтобы обеспечить сирийцев достойными условиями проживания. «В тесных подвалах живут по 9, 10 и даже 15 человек… Мы столько лет укрывали беженцев в наших лагерях, а теперь обречем их на существование в пустых подвалах домов?» — выразил он свое негодование.

В качестве решения проблемы президент предложил отдать сирийским беженцам пустующие квартиры, построенные Управлением по развитию жилищного строительства Турции (TOKİ). «Если будет необходимо, поселим их в объекты TOKİ, как это было с турками-месхетинцами», — сказал турецкий лидер.

Многие расценили высказывание президента как готовность обеспечить сирийцев жилплощадью на безвозмездной основе. Вместе с тем глава Управления массового жилищного строительства (TOKİ) Эргюн Туран опроверг эти заявления президента, не совсем обрадовав тем самым сирийских беженцев. Туран заявил, что сирийским беженцам не будет предоставлено бесплатное жилье в Турции. «Возможно, они смогут купить квартиры в рассрочку», — отметил он.

Глава TOKİ также сообщил, что жилье будет предоставляться в определенных регионах и, вероятно, только некоторым сирийским семьям. Квартиры можно будет купить по их первоначальной цене с выгодными долгосрочными условиями оплаты. Также чиновник не исключает возможности того, что специально для сирийских беженцев будут строиться новые жилые объекты на востоке страны.

Надо сказать, что власти сейчас не случайно вспомнили о месхетинцах — проживавшей в Грузии субэтнической группе турок, которых в 1944 году по указу советского правительства депортировали в Среднюю Азию. После развала СССР часть из них захотела вернуться на свою историческую родину — в Турцию — однако там их особо не ждали. Турки-месхетинцы столкнулись с проблемами как при получении гражданства и медицинской страховки, так и при устройстве детей в школы, поиске жилья и работы.

Поэтому, желая уйти от обвинений в том, что, заботясь о «чужих», оно забывает о «своих», а также избежать возможного недовольства, правительство добавляет в свои высказывания обнадёживающие слова для турок-месхетинцев. Уже в турецких соцсетях стало популярным старое видео, на котором экс-вице-премьер и один из влиятельных политиков ПСР (теперь уже отлучённый от партии из-за разногласий с Эрдоганом) — Бюлент Арынч, отвечая на просьбу месхетинцев о гражданстве, говорит им, что подобное просто невозможно.

Между тем смелое заявление Эрдогана о том, что все без исключения сирийские беженцы смогут получить турецкое гражданство, вызвало бурные дискуссии. Представители оппозиции в парламенте выступили с резкой критикой данного предложения, назвав его политически ангажированным.

Так, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что подобные решения должны приниматься всенародно. «Президент Эрдоган всегда говорил, что является представителем народной воли. Так вот давайте и спросим у народа, устроим референдум. Граждане злятся на сирийцев, и это неправильно — они сбежали от войны. А злиться нужно на правительство, которое обрушило сирийских беженцев на головы турецких граждан», — сказал он.

Лидер оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели также раскритиковал намерение президента. «В то время как в Турции и так достаточно серьезных проблем, предоставлять гражданство сирийцам, преследуя свои политические цели, абсолютно неприемлемо», — заявил он. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что правительство в первую очередь должно обеспечить жильем собственных нуждающихся граждан. «Если есть дома, построенные TOKİ, куда можно заселить сирийских беженцев, почему бы тогда не предоставить это жилье нашим гражданам?» — спросил Бахчели.

Вместе с тем глава МВД Турции Эфкан Ала попытался смягчить накал, заявив, что гражданство смогут получить лишь те сирийцы, которые «будут полезны» государству. И, конечно, он не забыл о турках-месхетинцах, пообещав, что и о них не забудут. «Гражданство будет предоставлено и туркам-месхетинцам, работа в данном направлении продолжается», — сказал он.

Возможно, Эрдоган по старой привычке всего лишь пытается играть на чувствительных вопросах общества. И дело вовсе не в сирийцах, сколько в турецких гражданах, которых турецких президент то и дело — как это говорят в простонародье — «драконит». Он делает это искусно на темах, являющихся серьёзными раздражителями для той части населения, которая его не поддерживает.