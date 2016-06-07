Анкара, 7 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Турецкий политический деятель Эрдоган Топрак в своём докладе представил довольно интересные предположения о том, как Турция сможет помириться с Россией. По его мнению, для этого во всех политических промахах будет обвинён экс-глава правительства Ахмет Давутоглу.

gundemkibris.com Ахмет Давутоглу

В докладе, направленном лидеру Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу, говорится, что новое правительство Бинали Йылдырыма начнёт делать шаги навстречу Российской Федерации, а вина за сбитый российский самолёт будет возложена на Ахмета Давутоглу.

Напомним, что 25 ноября 2015 года Давутоглу признался в том, что именно он отдал приказ сбить самолёт, а уже через неделю рассказал, что его приказ касался не конкретно российского истребителя, а соблюдения правил применения оружия в случае самообороны.

Главный советник лидера НРП и стамбульский депутат Эрдоган Топрак в своём докладе подчеркнули, что премьер-министр Йылдырым будет придерживаться внешней политики по принципу «больше друзей, меньше врагов».

«В скором будущем в отношениях с Россией, Сирией, Египтом и Израилем произойдут крупномасштабные изменения и преобразования», — говорится в докладе. В комментарии для турецкой газеты SÖZCÜ Топрак заявил, что «уже очень скоро будет объявлено о том, что именно Давутоглу виновен в нынешнем сложном состоянии внешней политики».

На днях Б. Йылдырым назвал происходящее в Сирии «четырехлетней бессмысленной войной». По мнению автора доклада, эти слова так же указывают на то, что внешняя политика Турции, в том числе в отношении с Сирией претерпит радикальные изменения.

«Вследствие этих перемен, экс-министр внешней политики и экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу будут признаны виновными. Бинали Йылдырым планирует строить дипломатические отношения по принципу «больше друзей, меньше врагов», и соответствующие меры уже приняты. В скором времени будет объявлено о соглашении с Израилем. Обвинение же Давутоглу в неправильном ведении внешней политики и ошибочном влиянии на президента не станут большим сюрпризом», — пишет политик.