Анкара, 30 мая, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва ждёт от Анкары конкретных шагов для нормализации отношений, ожидает также шаги от России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не хотели портить отношения с Россией. Разве господин Путин сделал шаг в нашу сторону, а мы отреагировали как-то негативно? Ничего такого даже близко не было», — заявил он.

По словам Эрдогана, все прекрасно знают, что на самом деле произошло в день инцидента с Су-24.

«На саммите G20 мы обсуждали с Путиным вопрос о постоянном нарушении нашего воздушного пространства. Кроме того, российская сторона очень часто преследовала наши корабли. Мы подчеркивали, что дружественные страны не должны позволять себе подобные нарушения. Тогда господин Путин сказал, что не знал о происходящем. Он при мне повернулся и отдал распоряжение Лаврову. Пообещал: Мы с этим разберёмся. И так обрадовались этому. Тем не менее, уже через несколько дней после той встречи неопознанный самолет пересек наши границы, и, после всех предупреждений, оставшихся без ответа, нами было приняты меры строго в рамках предписанных правил по самообороне», — заявил глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что решение по поводу российского самолета не было принято спонтанно. Он подчеркнул, что существуют чёткие правила применения оружия в рамках самообороны.

«Были нарушены наши воздушные границы. Принадлежность самолета, пересекшего границы, не установлена. Предупреждения были сделаны. Несмотря на все предупреждения, самолет все ещё находился на нашей территории. Действия в подобной ситуации четко прописаны. Все это было зафиксировано радарами.

Радиолокационные записи мы показали российским военным атташе. Заявление российской стороны о том, что в пилота стреляли, не соответствуют действительности. На самом деле пилот спасся, но попал в руки противников. Его убили сирийские оппозиционеры. Тело убитого пилота мы получили в результате почти десятидневных переговоров с сирийской стороной.

При этом мы не только получили тело, но и доставили православного священника, обеспечили выполнение всех религиозных ритуалов. Мы позаботились обо всех нюансах. Предложили доставить тело пилота лично на нашем самолете. Тело мы проводили с соблюдением всех положенных почестей, в том числе религиозных. Соответственно, можно сказать, что Турция наилучшим образом обеспечила всё от неё зависящее», — отметил Эрдоган.