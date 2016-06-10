Анкара, 10 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. 9 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в США для участия на похоронах боксера Мухаммеда Али. Как сообщает администрация президента, глава государства планировал остаться в Америке 9 и 10 июня.

Однако еще до его приезда в СМИ появилась информация о том, что Эрдоган намеревался произнести речь перед религиозным обрядом, но его, мягко говоря, «подвинули». За день до церемонии пресс-секретарь семьи Мухаммеда Али сделал заявление, сообщив, что высокопоставленным гостям из-за границы не будет предоставлено слово.

Большие планы

Несмотря на заявленный двухдневный визит, стало известно, что Эрдоган возвращается в Турцию на день раньше. В СМИ появилось несколько версий случившегося, из которых остались две наиболее убедительные со ссылкой на достоверные источники.

Оказалось, что организаторы похорон Мухаммеда Али не только не дали выступить с речью во время траурной церемонии, хотя по словам пресс-службы семьи боксёра, к этому президент Турции отнёсся «со снисходительностью и пониманием». Но также пресекли его своевольные действия. Что, конечно, не входило в планы Эрдогана.

Что же случилось?

Источники в Анкаре, приближенные к турецкому президенту, утверждают, что причины, по которым Эрдоган вынужден был спешно покинуть США, оказались следующими. Не имея возможности произнести речь, Эрдоган хотел получить возможность пусть и не словами, но хотя бы поступком запомниться пришедшим на похороны, и всем тем, кто смотрел церемонию с экранов телевизоров. Первое, что попытался сделать турецкий президент — накрыть гроб Мухаммеда Али материалом — часть из покрывала Каабы. По словам очевидцев, Эрдогану не позволили это сделать со словами: «Мы сами сделаем это позже». Вторая его попытка заключалась в просьбе прочитать Коран над телом великого боксёра вместе с главой Управления по делам религий Турции (Диянет) Мехметом Гормезом. Но и на эту его просьбу организаторы похорон ответили отказом.

Мощный удар по самолюбию

Можно себе только представить насколько был расстроен Эрдоган, который не сумел получить политических очков от своего визита. Но лучше всего эту картину описал бразильский карикатурист Карлос Латуфф. В его новой карикатуре Эрдоган, пытающийся произнести речь, получает боксёрской перчаткой в лицо, вылетевшей из гроба Мухаммеда Али. И рядом слова: «Только не от моего имени!».