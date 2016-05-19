Анкара, 19 мая, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Как известно, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели поддерживает президента Турции Реджепа Эрдогана в его борьбе против Демократической партии народов (ДПН).Однако делает он это не только потому, что желает решить поскорее и в судебном порядке вопрос с курдскими активистами.Делает он это для того, чтобы и Эрдоган поддержал его своим давлением на судебную систему, дал ему возможность остаться лидером своей партии.

samsuntekhaber.com Девлет Бахчели

Возможно, все депутаты от Партии националистического движения (ПНД) и хотят отмены неприкосновенности, особенно, в отношении ДПН, но уж точно они не хотят делать ничего, что бы могло усилить влияние Бахчели в их партии.

К тому же Бахчели для того, чтобы проверить, все ли голоса в ПСР будут использованы в «едином ключе» (т.е. будут ли депутаты правительства единогласно голосовать за отмену неприкосновенности и изменения конституции), в первом туре может предпочесть участию в выборах наблюдение со стороны.

Вполне вероятно, что все эти «подыгрывания» Эрдогану окажутся чем-то большим, нежели заявленная поддержка в голосовании против неприкосновенности ради борьбы с терроризмом, и Бахчели после решения Верховного суда (суд в конце мая должен дать окончательное решение по поводу того — разрешать или не разрешать досрочный съезд националистов, в результате которого ожидается, что Бахчели может потерять свой пост, а потому «запрет на съезд» многими трактуется как поддержка президента Турции — ред.) или вздохнет спокойно, или же, наоборот, столкнется с ещё большими проблемами.

По словам главного редактора англоязычной газеты Hurriyet Daily News Мурата Йеткина, одно из предположений политического закулисья Анкары заключается в том, что ПСР и ПНД, создав супер-коалицию, хотят потянуть время для референдума касательно вопросов неприкосновенности и новой президентской конституции. Более реалистичная версия звучит так: Бахчели надеется успокоить Эрдогана на выборах по поводу неприкосновенности, а затем после решения, вынесенного Верховным судом, успокоиться самому.

Напомним, что 20-го мая в турецком меджлисе на Генеральной Ассамблее будет проходить голосование касательно снятия депутатской неприкосновенности. В случае, если в парламенте «за» проголосует более 360-ти депутатов, окончательное решение будет за президентом. Но, если же проголосовавших будет более 330-ти, но менее 360-ти, то придется выносить вопрос на референдум.

В первом туре, 17-го мая, стало понятно, что около 90 депутатов не поддержали свои партии. По подсчетам, исходя из заявлений лидеров фракций, одобрить законопроект должны были около 490 человек при полной поддержке. При частичной поддержке — минимум 450 голосов. Однако законопроект поддержало всего лишь 350 человек. Если подобное повторится во втором туре, президент не сможет единолично одобрить вопрос неприкосновенности. Вместе c вопросом о неприкосновенности в парламенте также проходило второе голосование об изменении конституции. За внесение изменений проголосовало 357 человек.