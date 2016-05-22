Анкара, 22 мая, 2016, 23:34 — ИА Регнум. 22 мая Бинали Йылдырым был избран новым председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на экстренном съезде в Анкаре.

haber.star.com.tr Бинали Йылдырым

Эксперты полагают, что новый премьер может сделать определенные шаги в сторону устранения кризиса в отношениях с Россией.

За председательство Йылдырыма проголосовали 1405 из 1470 делегатов партии. Новый председатель также станет премьер-министром Турции, после того как президент страны уполномочит его сформировать новый кабинет министров.

Бинали Йылдырым родился 20 декабря 1955 года в провинции Эрзинджан. Окончил факультет кораблестроения и мореходства и защитил кандидатскую диссертацию в Стамбульском техническом университете. В 1994—2000 годах он руководил главным управлением паромов Стамбула. В 2001 году он вместе с Эрдоганом встал у истоков Партии справедливости и развития.

В составе четырех последующих правительств ПСР он занимал пост министра транспорта и за исключением небольшого перерыва бессменно руководил этим ведомством. Йылдырым практически со дня основания ПСР входил в высшее руководство партии. В 2014 году, когда Эрдоган «пересел» в президентское кресло, Йылдырым был одним из сильнейших кандидатов на пост главы партии, но президент Турции сделал ставку на Давутоглу.

По мнению ряда турецких политологов, от Йылдырыма никто не ожидает каких-либо серьезных изменений во внутренней и внешней политике Турции. Однако эксперты полагают, что новый премьер может принять определенные меры для устранения кризиса в отношениях с Россией.

«Даже если это не будут такие извинения, которых ждет Москва, новый премьер-министр может предпринять некоторые смягчающие напряженность инициативы. Он может попытаться показать, что линия бывшего премьер-министра, который говорил: «Я лично отдал приказ об уничтожении самолета», — в прошлом. Он может сообщить, что Турция выступает за создание смешанной комиссии по наказанию виновных. Более того, он может инициировать желание вновь сесть за стол переговоров по проекту «Турецкий поток», сделав заявление, которого давно с постепенно угасающей надеждой ждет Кремль», — пишет Хакан Аксай в своей колонке на сайте t24.com.

Аксай также подчеркивает, что, если однажды Йылдырым изъявит желание исправить прошлые ошибки правительства, это всего-навсего будет означать, что он не столько искренен, сколько осуществляет маневры по указке Эрдогана. «Конечно, на сегодняшний день нет сигналов к тому, что Турция откажется от своей изобилующей трагическими ошибками сирийской политики. Но в этом вопросе можно прийти к более рациональной и логичной линии и сделать шаги для того, чтобы попытаться предотвратить события, угрожающие не только Турции, но и власти ПСР», — уверен политолог.

Тем временем российские политики не возлагают особой надежды на смену руководства в турецком правительстве. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российско-турецкие отношения не изменятся из-за смены премьер-министра в Турции, так как все решения в этом направлении принимаются президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам политика, кризис в отношениях между Россией и Турцией упирается в решения и в поведение Эрдогана. «Я не думаю, что замена премьер-министра сильно скажется на российско-турецких отношениях, находящихся на исключительно низкой точке», — сказал Пушков.

Читайте также об этом: Эрдоган принял отставку премьер-министра Турции Давутоглу. «Эрдоган поблагодарил Давутоглу за работу»