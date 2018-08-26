Денис Романов
Последние публикации
Магический реалист и антироманист Кортасар
Мастер новеллы, автор антироманов, переводчик при ЮНЕСКО, обладатель бесчисленных наград и премий, любитель Франции и настоящий аргентинец — всё это и есть Хулио Кортасар, один из наиболее известных латиноамериканских писателей школы магического или фантастического реализма. Кортасар — обыватель...
26 августа 2018
Дефолт и экономический кризис 1998 года в России: как это было
17 августа исполняется 20 лет с момента объявления правительством России дефолта — одного из самых тяжелых для страны событий. Большинство экономистов заявляют, что главными причинами дефолта была кризисная ситуация в российской экономике, снижение цен на энергоносители в мире и финансовый кризис в...
17 августа 2018
Лидер Мексиканской революции
В 1910 году в Мексике началось восстание против диктатуры Порфирио Диаса, президента страны с 1884 года. Лидером революции стал выходец из бедной крестьянской семьи Эмилиано Сапата. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» Сапата с детства видел, как раздавливает людей диктатура Диаса. При...
8 августа 2018
Отец Русского Моря
Сегодня на свет появился один из самых известных художников-маринистов, меценат, археолог и просто широкой души человек Ованес Айвазян. Хотя это имя мало кому известно, но именно так по-армянски звали Ивана Айвазовского, уроженца Феодосии, человека, влюбленного в море. Феодосия Феодосия, город у...
29 июля 2018
Мог ли СССР войти в состав НАТО?
После окончания Второй мировой войны на нашей планете сложился порядок, который принято называть биполярным. На одном полюсе — коммунистический Советский Союз, на другом — капиталистические США. У обоих полюсов также были свои сателлиты, входившие в два крупных блока: Организацию...
7 мая 2018
«Мане хорошего сорта»: французская леди импрессионизма
Художница, учившаяся у самого скандального импрессиониста Парижа, но так ни разу и не показавшая свои работы на импрессионистских выставках. Девушка, обожавшая писать портреты своей сестры, но так и не написавшая ни единого автопортрета. Одаренная и единственная ученица Эдуарда Мане — Ева Гонсалес...
19 апреля 2018
Гетман Украины — немецкий ставленник Скоропадский
29 апреля столетие свержения Центральной рады и назначения гетманом Украины бывшего офицера царской России Павла Скоропадского. Нынешний Киев почитает Скоропадского как «национального героя» наравне с такими коллаборационистами, как Степан Бандера, Роман Шухевич и другие. Что же произошло на...
28 марта 2018
Отец новой драматургии
«Казалось, что мы проваливались. Занавес закрылся при гробовом молчании. Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике. Гробовая тишина. В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая пасха». Именно с этой первой...
29 января 2018
Реализм сатиры, театра и зла
Он был смел, непоколебим и остроумен. Его фарсы обожал народ и ненавидело духовенство. Отказавшийся от блестящей карьеры при дворе, не желающий иметь ничего общего с лицемерием, царившим в высших кругах, он стремительно завоевывал позиции лично у короля. «Величайший реалист всех времен и всех...
15 января 2018
Румынская «революция» 1989 года: уроки прошлого
В Румынии 21 декабря официально отмечают «День памяти жертв коммунизма» в честь «Румынской революции 1989 года», начавшейся восстанием в трансильванском городе Тимишоара и закончившейся расстрелом четы Чаушеску. «Кровавый диктатор» пал, а вместе с ним исчезла и независимость Румынии. Политика...
16 декабря 2017
Большевики и геноцид казачества: что было на самом деле?
30 сентября в Ростове-на-Дону прошла историческая конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», которая стала четвертой в серии мероприятий, проводимых общественных движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Что мы знаем о событии, которое...
30 сентября 2017
Борьба за справедливость: Чарли Чаплин и американская «демократия»
Чарли Чаплин — актер и режиссер мирового уровня. Его фильмы входят в списки лучших произведений киноискусства XX века, а его образ Бродяжки стал известен практически каждому, кто хоть что-нибудь слышал о кино. Однако гениальность и талант Чаплина принесли ему далеко не только славу и успех. Чаплин...
10 сентября 2017