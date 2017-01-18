29 апреля столетие свержения Центральной рады и назначения гетманом Украины бывшего офицера царской России Павла Скоропадского. Нынешний Киев почитает Скоропадского как «национального героя» наравне с такими коллаборационистами, как Степан Бандера, Роман Шухевич и другие. Что же произошло на Украине ровно сто лет назад?

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Скоропадский

Создание УНР

Украинская Народная Республика (УНР) была провозглашена после Великой Октябрьской социалистической революции — 20 ноября 1917 года, однако предпосылки для нее были созданы еще в марте. Так, 17 марта была создана Украинская Центральная рада «Товариществом украинских прогрессистов», в которое входили такие националисты, как Симон Петлюра и Михаил Грушевский. Именно Центральная рада позже объявила о создании УНР.

Гетман Скоропадский в немецком штабе

Отметим, что УНР действовала не на всей территории Украины. В Луганске, Макеевке, Горловке, Краматорске и Харькове была провозглашена советская власть. Однако Центральная рада была сильна в Киеве. Объявив о создании УНР, Рада изначально объявила, что она сохранит федеративные связи с Россией. Однако с началом деятельности УНР ее власти сразу начали противодействовать большевикам.

17 декабря 1917 года был собран Всеукраинский съезд Советов, на котором вооруженным путем сторонники Центральной рады захватили большинство мандатов и объявили о поддержке Рады. Большевиков не устроило такое положение дел, и 24 декабря в Харькове был проведен альтернативный Всеукраинский съезд Советов. На Украине сформировалось двоевластие.

Это далеко не первое и не последнее историческое сходство между тем, что происходило сто лет назад, и тем, что сегодня происходит на Украине, когда страна разделилась на антироссийскую и пророссийские части.

SMU Central University Libraries Немцкая оккупация Украины, 1918

«Независимость» УНР и оккупация Украины

Вскоре советская власть начала освобождение Украины от антибольшевистских сил. Войска Центральной рады держались недолго, и уже 12 февраля, спустя чуть больше месяца, большевики вошли в Киев. Власти УНР бежали за границу, где им сразу начали оказывать помощь. Договорившись с Германией и Австро-Венгрией, Центральная рада провозгласила 22 января УНР независимым государством для того, чтобы западные страны имели формальный повод поддержать республику.

И вновь напрашиваются аналогии с современным Киевом, который направо и налево кричит о своем «суверенитете» и «территориальной независимости» и просит западных «партнеров» поддержать «независимость» Украины.

Однако признавать УНР независимой за просто так никто не собирался. Центральные державы и власти украинской республики подписали 9 февраля сепаратный мир, по которому Германия и Австро-Венгрия признали УНР, а взамен Центральная рада обязалась поставить Германии 60 млн пудов хлеба, 3 млн пудов говядины, 400 млн яиц и многое другое. Очевидно, что и сегодня русофобские власти на Украине готовы стать «сырьевым придатком» Европы в обмен на мифическую поддержку «независимости».

SMU Central University Libraries Немцкая оккупация Украины, 1918

Вот что писало министерство иностранных дел Германии 26 марта 1918 года своему послу в Киеве:

«Главная цель нашей оккупации — это обеспечение хлебного экспорта из Украины в страны Центральной Европы… Необходимо постоянно указывать правительству Рады, что мы выполнили ее просьбу об укреплении ее положения, но, с другой стороны, мы вынуждены требовать, чтобы были приняты все меры к обеспечению вывоза хлеба».

Однако у Центральной рады, рассчитывавшей на немецкие войска, вошедшие на территорию Украины, начались серьезные проблемы. Народ, увидев, как власти УНР фактически сдают республику оккупантам, перестал слушать Центральную раду. Это привело к тому, что Рада не смогла выполнить свой пункт договора и предоставить Германии нужное количество продовольствия — крестьяне просто отказывались собирать и грузить хлеб и другие продукты.

В итоге разочаровавшееся в УНР немецкое правительство приняло решение сменить власть в республике на «более подходящую». МИД Германии 5 апреля пишет:

«Украинское правительство в свое время было подходящим инструментом для заключения мира, но в настоящий момент его власть не простирается дальше власти наших штыков».

Правление гетмана Скоропадского

Разгон Центральной рады произошел 28 апреля 1918 года. До этого немецкое правительство заставило подписать власти УНР еще более грабительский договор о поставках хлеба в Германию. А в ночь на 25 апреля в Киеве был похищен банкир Абрам Добрый, отвечающий за связь оккупационных войск с Рейхсбанком. Это стало формальным поводом для разгона Центральной рады. 29 апреля на первом заседании Всеукраинского съезда хлеборобов гетманом Украины был провозглашен Павел Скоропадский, бывший царский офицер и крупный помещик.

Император Германской империи Вильгельм II (слева) и Гетман Скоропадский на встрече в Ставке Верховного командования в Спа в августе 1918 года

«Самостийник» Скоропадский не стал требовать от Германии вывести войска. Вместо этого он не только согласился выполнить все грабительские условия договора о предоставлении Германии продовольствия, но еще и обязался выплатить компенсации за оказанную немцами военную помощь.

Новый гетман стал возвращать на Украине старые порядки. Земля, розданная ранее крестьянам, должна была вернуться к помещикам, а сами крестьяне должны были вновь вернуться на работу на чужих землях. Более того, права крестьян и рабочих урезали: рабочий день увеличился, зарплаты уменьшились. Профсоюзы разгонялись, рабочих расстреливали без суда и следствия. Эти меры привели к тому, что Скоропадского начали поддерживать помещики и зажиточные крестьяне, тогда как бедняки, рабочие стали организовывать бунты.

К июлю-августу на Украине организовалось крестьянское повстанческое движение. В основном крестьяне нападали на войска Германии, оккупировавшие Украину. В итоге к началу сентября 1918 года только в крупных городах Украины сохранялась реальная власть гетмана Скоропадского и немцев. Гетман запрашивает поддержку у Германии, однако она уже не может предоставить войска — Первая мировая война подходит к концу.

Нагрудная звезда Ордена Красного Орла, врученная Павлу Скоропадскому немецкими оккупантами в 1918 году

Судьба «самостийников»

11 ноября 1918 года был подписан Компьенский договор — Германия проиграла войну. Немецкие войска в спешке покидали свой «сырьевой придаток», гетман Скоропадский лихорадочно соображал, на кого ему теперь опереться. Он метался то к белогвардейцам, то к украинским националистам. Однако первые его не приняли из-за сдачи де-факто Украины оккупантам, вторые — за то, что Скоропадский начал «якшаться» с монархистами, которых «самостийники» ненавидели так же, как «москалей».

14 декабря 1918 года правление гетмана бесславно закончилось. Скоропадский подписал отречение и бежал в Германию, на его место пришли бывшие лидеры УНР: Евгений Коновалец, Симон Петлюра и другие. Что характерно, Павел Скоропадский даже спустя годы не утратил своего «самостийного» лакейства. Так, когда к власти в Германии пришел Гитлер, Скоропадский направил нацистскому правительству письмо:

«Связанная с Германией, Великая Украина должна естественно на все времена сохранить свой сельскохозяйственный характер. Техническую помощь она должна получать от Третьего рейха».

Цитата прямая из трансляции Первого национального телеканала Украины Гетман Порошенко

Современные украинские власти действуют вполне по заветам своих «национальных героев»: проводят реформы по указке западных «партнеров», заявляют о своей мифической «независимости», крадут и обогащаются за счет простого народа, а также обслуживают европейских хозяев любым угодным им образом. Вот только понимают ли в Киеве сегодня, что ни сто лет назад, ни сегодня никто из европейских держав не рассматривал и не рассматривает Украину как независимое государство?