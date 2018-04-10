Художница, учившаяся у самого скандального импрессиониста Парижа, но так ни разу и не показавшая свои работы на импрессионистских выставках. Девушка, обожавшая писать портреты своей сестры, но так и не написавшая ни единого автопортрета. Одаренная и единственная ученица Эдуарда Мане — Ева Гонсалес. Именно она родилась сегодня, 19 апреля, в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Ева Гонсалес. Утреннее пробуждение

Ева Гонсалес. Воробей. 1870

Ученица Мане

Ева Гонсалес родилась в 1849 году в очень привилегированной семье. Ее мать занималась музыкой, а отец, Эммануэль, был известным парижским писателем. Семья Гонсалесов относилась к 12-ти семьям, которые получили дворянство от Карла V Габсбурга, поэтому к Гонсалесам часто приходили известные люди, например, французский писатель Теодор де Банвиль. Сами Гонсалесы также участвовали в салонах, в частности у художника Альфреда Стевенса.

Именно в салоне у Стевенса познакомились юная Ева и уже получивший скандальную известность Мане. Девушка с 1865 года обучается у живописца Шарля Шаплена, известного своим «будуарным жанром», а также тем, что он принимал на обучение исключительно молодых девушек. В 1869 году, встретившись в салоне с Мане, Ева остается очарована им и уходит к нему учиться искусству живописи.

Работа в мастерской Мане на улице Гюйо была сопряжена с определенными трудностями. С самого начала отец 20-летней Евы был против ее сотрудничества со скандальным живописцем: Эдуард Мане уже был «известен» своей «Олимпией». Однако Еву сложно было отвернуть от ее пути.

Другим препятствием стала модель Мане Берта Моризо, которая до Евы была главной любимицей художника. Берте было далеко до Евы: моложе на восемь лет, юная художница была поистине красавицей, которую позже назовут «леди импрессионизма». Мане, в свою очередь, оказывает всяческое внимание своей новой подопечной и даже ставит ее в пример Берте.

Ева Гонсалес. Утренний туалет. 1875

Портрет Евы Гонсалес

Наконец, Мане решается написать портрет своей ученицы. Однако, если портреты Берты выходили легко и просто, то картина с изображением Евы никак не давалась импрессионисту.

Множество раз художник садился за портрет и множество раз приходилось все переписывать. «Идет уже сороковой сеанс, а голову опять пришлось соскабливать», — иронично замечает Мане Берте. Скандальный импрессионист торопится — ему нужно закончить картину к Парижскому салону 1870 года. Салон является самой престижной художественной выставкой Франции, и Мане надеется завоевать симпатии портретом Евы.

В конце концов, художник заявляет, что работа окончена, и отправляет ее на рассмотрение жюри Салона. В итоге в Салоне демонстрируются портрет Евы Гонсалес, а также ее собственная работа «Мальчик-горнист». И если Мане в очередной раз не повезло — его картину назвали «отвратительной, пошлой карикатурой маслом», то Гонсалес сразу оценили и назвали «Мане хорошего сорта».

Ева Гонсалес. Горнист. 1870

«Мане хорошего сорта»

Ева начинает ежегодно отсылать свои работы в Парижский салон. С 1872 года художница начинает проявлять свой собственный стиль, отличный от Мане, а с 1876 года ее уже официально именуют ученицей скандального импрессиониста. Ева пишет как портреты, так и натюрморты, пейзажи. Ее любимой моделью была сестра Жанна, изображенная, например, на картине «Утреннее пробуждение».

Ева Гонсалес. Утреннее пробуждение. 1876

В картинах Гонсалес ясно виден свой особый, женский и женственный взгляд на мир. Если первые картины под впечатлением от Мане Ева исполняет в темной палитре с резким контрастом светлых и темных пятен, то поздние акварельные работы Гонсалес выполнены в ярких цветах с мягкими формами.

За свою недолгую жизнь художница написала около 90 картин, среди которых «Ложа в итальянском театре», «Горнист», «Актриса с маской». Работами Евы восхищались писатели Жюль-Антуан Кастаньяри, Эмиль Золя и скульптор Захария Аструк.

Ева Гонсалес. Ложа в итальянском театре. 1874

Ева Гонсалес. Актриса с маской

Ева Гонсалес прожила очень недолго — всего 34 года. В 1879 году она выходит замуж за друга Мане — Анри Жерара, с которым познакомилась в мастерской своего учителя. Спустя четыре года Ева рожает сына, а через несколько дней погибает от закупорки кровяных сосудов (эмболии).

Гонсалес умирает в один год со своим учителем, всего через пять дней после его кончины. Позже, в 1885 году журнал «La Vie Moderne» устроил большую экспозицию картин Евы Гонсалес, а в 1924 году в Осеннем салоне прошла еще одна грандиозная выставка работ художницы в честь ее 75-летия.