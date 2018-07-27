Сегодня на свет появился один из самых известных художников-маринистов, меценат, археолог и просто широкой души человек Ованес Айвазян. Хотя это имя мало кому известно, но именно так по-армянски звали Ивана Айвазовского, уроженца Феодосии, человека, влюбленного в море.

А.С. Пушкин на берегу Черного моря. Иван Айвазовский. 1879 год

Феодосия

Феодосия, город у моря, стала для молодого Айвазовского первым местом, где он познакомился со своей стихией. Родители художника — Константин и Рипсиме — жили бедно, но дружно: отец был купцом, правда, не очень удачливым, а потому проторговавшимся в пух и прах, мать была домохозяйкой и рукодельницей. Иван не был единственным сыном в семье — вместе с ним рос и Гавриил, ставший впоследствии архиепископом и ученым.

Рисовать Иван начал рано, но бедная жизнь вынудила родителей отдать десятилетнего мальчика прислуживать в местную кофейню. Иван старательно работал, ибо деньги должны были и семье помочь, и обеспечить поступление мальчика в церковно-приходскую школу, однако забрасывать рисование не стал. Поскольку рисовать на бумаге было удовольствием недешевым, Айвазовский нашел менее затратный способ: рисовал на стенах частных домов.

Феодосия. Лунная ночь. Иван Айвазовский. 1852 г

Спустя какое-то время Иван поступил в местную приходскую школу. Здесь и рождается, можно сказать, великий художник, который, если бы не судьба, вполне мог бы провести остаток дней, торгуя в собственной кофейне, а по вечерам рисуя на старой бумаге. Здеь Ивана, который не прекращает рисовать, замечает феодосийский архитектор Яков Кох. Кох, будучи близок к искусству, сразу замечает талант мальчика и едет к градоначальнику Александру Казначееву с просьбой о протекции. Снова судьба улыбается Ивану: Казначеев уже давно наслышан о сорванце, который великолепно разукрашивает стены частных домов. Узнав, что это делает Айвазовский, градоначальник тут же берет его под опеку. Вскоре мальчика переводят в уездное училище, а все проблемы с чистой бумагой и краской исчезают.

Санкт-Петербург

В 12 лет Иван Айвазовский вместе с семьей Казначеева, которого повышают в должности, переезжает в Симферополь. Юному художнику тяжело расставаться с семьей, но всё же дела его идут как нельзя лучше: живет он вместе с таврическим губернатором Казначеевым, нужды не знает, а впереди — вполне реальные шансы попасть в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга. Вскоре, вновь благодаря протекции известных людей, Айвазовский поступает в академию. Стоит отметить, что мальчику судьба благоволила не просто так — гений Айвазовского очаровывал людей. Нужен был лишь небольшой толчок, небольшая помощь — именно ее и получил Иван в своем детстве.

В Петербурге Иван прилежно учится, не забывая о своей семье. Он регулярно пишет в Академию художеств с просьбой перевести деньги своим родителям. Вот что писал президент академии в ответ на просьбы Ивана:

«Сей достойный художник не по алчности к деньгам желал бы получить некоторую сумму за его труды, но единственно для большего обеспечения престарелых и беднейших своих родителей, пребывающий в Крыму. … Вот черта нравственности г. Гайвазовского, которая служит к вящему украшению художнического его таланта!»

Исаакиевский собор в морозный день. Иван Айвазовский. 1871 г

Жизнь в Петербурге была трудной. Из-за совсем другого климата, холода Айвазовский часто болел, а бедность не позволяла ни отдохнуть с друзьями, ни подлечиться. Пока товарищи Ивана гуляли и ходили по театрам, юный художник упорно учился и рисовал. Благодаря своему покровителю Казначееву Айвазовский попадает в дом Алексея Томилова, любителя искусства. В его доме постоянно собираются известные художники: Орест Кипренский, Александр Орловский, композитор МихаилГлинка и другие. У Томилова Айвазовский проводит много времени, отчасти потому, что здесь можно было насытить свой урчащий от голода желудок, отчасти — потому что можно было много почерпнуть для своего развития.

Рисуя и совершенствуя свои навыки, Айвазовский добился расположения самого президента Академии художеств — Алексея Оленина, который звал юного художника на польский манер: Ваня Гайвазовский. Президент академии недаром был президентом и увидел талант Айвазовского, после чего отдал его в ученики известному французскому маринисту Филиппу Таннеру. С французом Айвазовский не сработался — заносчивый Таннер не желал иметь ученика, ему нужен был слуга. И хотя кое-чему Иван всё же научился у известного художника, вскоре их пути разошлись. После этого Айвазовский тесно знакомится с Карлом Брюлловым, Михаилом Глинкой и другими известными людьми. Наконец искусство молодого Ивана достигает такого уровня, что сам великий Брюллов выступает с предложением сократить обучение художника на два года и перевести его на самостоятельное обучение на два года. И Айвазовского отправляют в Крым на два лета.

В Крыму и за границей

В Крыму Айвазовский усердно работает. Конечно, первым делом Иван возвращается в любимую Феодосию, к своей семье. Здесь он устраивает и свою мастерскую, где ежедневно пишет и пишет картины. Море, солнце, соленые брызги — всё это вдохновляет Айвазовского, придает ему сил. Он словно пытается разгадать какую-то загадку, какую-то тайну — всё ищет новые способы, как написать солнце, море, небо. Иван посещает также Симферополь, Гурзуф.

Лунная ночь. Иван Айвазовский. 1849 год

В один из солнечных дней в дом к Айвазовскому приезжает генерал НиколайРаевский, известный своими подвигами в ходе войны с французами. Он делает Ивану предложение, от которого нельзя отказаться: поехать вместе с войсками на Кавказ, чтобы увидеть и запечатлеть реальные боевые действия. В ходе путешествия Айвазовский пишет картину «Десант отряда в долине Субаши», которую позже приобретет император Николай I. Также Айвазовский пишет и другие картины: портрет адмирала Лазарева, «Севастополь», вид на имение графаВоронцова. После окончания своего похода Иван получает от Академии художеств звание художника 14-го класса и шпагу — значит, обучение закончено.

Теперь Иван Айвазовский — художник, имеющий имя. Он решает поехать за границу, как это делали все видные художники, и выезжает в 1840 году. Он посещает Рим, Венецию, Флоренцию, остров святого Лазаря, итальянское Сорренто. За границей Айвазовский навещает своего брата в монастыре, а также знакомится с Николаем Гоголем и автором полотна «Явление Христа народу» Александром Ивановым. Иван с упоением рассматривает картины Боттичелли, Рафаэля, Тициана. И главное — постоянно рисует. Так, к Римской художественной выставке он готовит «Неаполитанскую ночь», «Бурю», «Хаос». Последняя очень понравилась папе римскому Григорию XVI, которому Айвазовский ее дарит и получает взамен золотую медаль.

«Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с берегов далекой Невы в Рим и сразу поднял хаос в Ватикане», — удивительно точно напишет Гоголь.

И снова Феодосия

Иван Айвазовский возвращается в Россию в 1844 году. За свои заслуги он становится живописцем Главного морского штаба России, в 1847 году его делают профессором той самой Петербургской Академии художеств, которую он не так давно закончил.

Айвазовский был великим и плодовитым художником: более 6 тыс. картин оставил он потомкам. Для сравнения, Леонардо да Винчи написал 14 картин, Ван Гог — 1,7 тыс. вместе с набросками, а Пикассо оставил 6 тыс. художественных произведений, учитывая не только картины, но и скульптуры. И всё же Айвазовский был не только художником, но и археологом и меценатом. В 1845 году Иван обосновался в своей родной Феодосии, и хотя очень много путешествовал, о своем городе не забывал.

Тифлис. Иван Айвазовский. 1868 г

Благодаря Айвазовскому Феодосия буквально расцвела. В ней появилась школа искусств, картинная галерея, концертный зал, библиотека. Благодаря влиянию Айвазовского в городе даже сформировалась Киммерийская школа живописи. Художник интересовался археологией: сам руководил раскопками более 90 курганов, а также открыл Феодосийский музей древностей. По настойчивой просьбе Айвазовского были построены железная дорога Феодосия — Джанкой и самый большой в Крыму торговый порт.

Большую часть своей благотворительной деятельности Айвазовский осуществлял уже в старости, в возрасте 70−80 лет. Интересно, что в 75 лет к великому маринисту в гости приехал Антон Чехов. Русский драматург не очень лестно отозвался об Айвазовском: «Помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем», — так вкратце описал будущий создатель «Чайки» художника. И хотя Чехов считал Айвазовского человеком, который «в своей жизни не прочел ни одной книги», всё же он отметил: «Недалек, но натура сложная и достойная внимания».

Умер Иван Константинович в 1900 году в своем родном городе Феодосии, ему было 82 года. Похоронили художника во дворе армянской церкви Сурб Саркис. Удивительно плодотворный, талантливый и, вероятно, по-настоящему счастливый, Иван Айвазовский, пожалуй, является примером человека, у которого была «одна, но пламенная страсть»: рисовать море, воду, волны и валы, которые он бесконечно любил.