Борьба за справедливость: Чарли Чаплин и американская «демократия»
Чарли Чаплин — актер и режиссер мирового уровня. Его фильмы входят в списки лучших произведений киноискусства XX века, а его образ Бродяжки стал известен практически каждому, кто хоть что-нибудь слышал о кино. Однако гениальность и талант Чаплина принесли ему далеко не только славу и успех.
Чаплин не был простым комиком. Он не снимал тех шаблонных, основанных на известных приемах комедий, которыми кишела американская киноиндустрия XX века. Мак Сеннет, Роско Арбакл, Гарольд Ллойд, Бастер Китон — все известные режиссеры, создавшие жанр американской комедии в начале XX века, снимали фильмы, в которых главной задачей главного героя было рассмешить зрителя — и только. Классики американской комедии не заставляли своего зрителя всерьез переживать, размышлять над произошедшим.
Чаплин же был другим. Его фильмы, особенно более поздние, уже не просто смешили своих зрителей — они рассказывали трагикомическую (причем чаще именно трагическую) историю одинокого бродяжки, который пытается сохранить в себе человеческие качества, несмотря на царящую вокруг несправедливость. Неудивительно, что Чаплин начинает конфликтовать с представителями крупного капитала — ведь они просто не могли себе позволить такую роскошь, как гуманизм, особенно, когда это шло вразрез с принципом максимизации прибыли.
«Великий диктатор» — фильм Чаплина, вызвавший огромный резонанс в мире. Работать над сценарием фильма Чаплин начал уже в 1938 году, а съемки фильма начались через неделю после начала Второй мировой войны. С этого момента в Европе, да и во всем мире, начинает нарастать напряженность, вместе с которой растет и внимание к фильму Чаплина о Гитлере.
К Чаплину начинают приходить письма с предупреждениями и открытыми угрозами. Кинокомпании предупреждают комика, что его фильм будут бойкотировать в Великобритании и США. Американские фашисты пишут Чаплину, что будут кидать бомбы с удушливым газом и стрелять в экран во время показа. Нацистские дипломаты в США угрожают Голливуду разрывом всех контрактов, если фильм Чаплина покажут. И несмотря на все это, Чаплин решает продолжить работу над фильмом.
В течение работы над «Великим диктатором» травля Чаплина только усиливается. Его и раньше называли социалистом, обвиняли в симпатиях к Советской России (чего он, в общем-то, не скрывал). После выхода фильма одна из газет Нью-Йорка напишет, что «Чаплин тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем».
Идут слухи, что фильм не пустят в прокат из-за того, что он подорвет нейтралитет США по отношению к Германии. О том, что фильм провалится, комику заявляет и главный советник действующего президента США Франклина Рузвельта Гарри Гопкинс. Для Чаплина же провал «Великого диктатора» в прокате означает и его собственный провал в киноиндустрии — он вложил в него свои личные средства, порядка $2 млн.
Чтобы понять, как относились к нацистам в США в то время, можно процитировать фрагмент из диалога Чаплина с одним из представителей американской элиты:
«Юный отпрыск одной из видных нью-йоркских семей спросил меня, почему я так настроен против нацистов.
— Потому что они против человечности, — ответил я.
— Ах, да! — сказал он так, словно сделал открытие. — Вы же еврей, не так ли?
— Для того чтобы быть противником нацистов, не обязательно быть евреем, — ответил я. — Достаточно быть просто нормальным и порядочным человеком.
На этом наш разговор закончился».
Тем не менее события в Европе начинают стремительно развиваться: захват Польши, пассивные действия Великобритании и Франции (несмотря на объявление войны нацистской Германии), захват Дании и Норвегии, вторжение в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, оккупация Франции — это вызывает бум идей «изоляционизма» в США, что непосредственно сказывается на работе Чаплина, готовившего антигитлеровский фильм. Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, созданный в августе 1938 года под председательством «депутата-изоляциониста» от штата Техас Мартина Дайса, начинает обращать свои расследования против всех, кто высказывается за помощь союзникам.
Комитет начинать обвинять каждого актера, который подает пожертвования в помощь испанским детям, а также любого, кто состоит в Антифашистской лиге. В 1940 году деятельность комитета достигает своего апогея — за период с 1939 по 1941 годы комитет не пропускает в прокат ни одного фильма, который бы затрагивал тему войны в Европе.
Конечно, Чаплин с «Великим диктатором» просто не мог не попасть под обвинения комитета в «антиамериканской деятельности». 10 сентября 1941 года, после премьерного показа «Великого диктатора» в Нью-Йорке, комитет обвиняет Чаплина в «попытке втягивания США в войну», а также в «английской пропаганде». Тем не менее это не останавливает великого комика, и 15 октября 1941 года фильм уже выходит в прокат на всей территории США. В Великобритании фильм показывают в декабре 1941 года, в Германии и Италии «Великого диктатора» запрещают. Во Франции фильм выпускают в прокат уже после освобождения Парижа, в апреле 1945 года.
«Великого диктатора» ждал оглушительный успех. Коммунистическая пресса называет фильм «шедевром боевой сатиры», а за первые несколько месяцев «Диктатор» побил многие рекорды по сборам. Фильм был единодушно принят американским народом.
Чаплина же ждал суд по обвинению в «антиамериканской деятельности». Однако, ему не суждено было сбыться — в тот день, когда комика должен был заслушивать комитет по расследованию антиамериканской деятельности — 7 декабря 1941 года — Япония атакует Перл-Харбор. США вступают во Вторую мировую войну.
Таким образом, борьба Чаплина за правду и человечность оказалась на этот раз выигранной. Ему это не простят — в 1952 году ФБР запретит Чаплину въезд в США и американская «демократия» восторжествует.
Остается только один вопрос — хотим ли мы сегодня, чтобы такая американская «демократия» торжествовала во всем мире?