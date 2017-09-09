Чарли Чаплин — актер и режиссер мирового уровня. Его фильмы входят в списки лучших произведений киноискусства XX века, а его образ Бродяжки стал известен практически каждому, кто хоть что-нибудь слышал о кино. Однако гениальность и талант Чаплина принесли ему далеко не только славу и успех.

Ян Мухаметьянов ИА REGNUM Обвинение против Чарли Чаплина

Чаплин не был простым комиком. Он не снимал тех шаблонных, основанных на известных приемах комедий, которыми кишела американская киноиндустрия XX века. Мак Сеннет, Роско Арбакл, Гарольд Ллойд, Бастер Китон — все известные режиссеры, создавшие жанр американской комедии в начале XX века, снимали фильмы, в которых главной задачей главного героя было рассмешить зрителя — и только. Классики американской комедии не заставляли своего зрителя всерьез переживать, размышлять над произошедшим.

Чаплин же был другим. Его фильмы, особенно более поздние, уже не просто смешили своих зрителей — они рассказывали трагикомическую (причем чаще именно трагическую) историю одинокого бродяжки, который пытается сохранить в себе человеческие качества, несмотря на царящую вокруг несправедливость. Неудивительно, что Чаплин начинает конфликтовать с представителями крупного капитала — ведь они просто не могли себе позволить такую роскошь, как гуманизм, особенно, когда это шло вразрез с принципом максимизации прибыли.

Как снимать кино. Чаплин в своей студии. 1918

«Великий диктатор» — фильм Чаплина, вызвавший огромный резонанс в мире. Работать над сценарием фильма Чаплин начал уже в 1938 году, а съемки фильма начались через неделю после начала Второй мировой войны. С этого момента в Европе, да и во всем мире, начинает нарастать напряженность, вместе с которой растет и внимание к фильму Чаплина о Гитлере.

К Чаплину начинают приходить письма с предупреждениями и открытыми угрозами. Кинокомпании предупреждают комика, что его фильм будут бойкотировать в Великобритании и США. Американские фашисты пишут Чаплину, что будут кидать бомбы с удушливым газом и стрелять в экран во время показа. Нацистские дипломаты в США угрожают Голливуду разрывом всех контрактов, если фильм Чаплина покажут. И несмотря на все это, Чаплин решает продолжить работу над фильмом.

В течение работы над «Великим диктатором» травля Чаплина только усиливается. Его и раньше называли социалистом, обвиняли в симпатиях к Советской России (чего он, в общем-то, не скрывал). После выхода фильма одна из газет Нью-Йорка напишет, что «Чаплин тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем».

Премьера фильма «Великий диктатор» в Париже в 1945 году

Идут слухи, что фильм не пустят в прокат из-за того, что он подорвет нейтралитет США по отношению к Германии. О том, что фильм провалится, комику заявляет и главный советник действующего президента США Франклина Рузвельта Гарри Гопкинс. Для Чаплина же провал «Великого диктатора» в прокате означает и его собственный провал в киноиндустрии — он вложил в него свои личные средства, порядка $2 млн.

Чтобы понять, как относились к нацистам в США в то время, можно процитировать фрагмент из диалога Чаплина с одним из представителей американской элиты:

«Юный отпрыск одной из видных нью-йоркских семей спросил меня, почему я так настроен против нацистов.

— Потому что они против человечности, — ответил я.

— Ах, да! — сказал он так, словно сделал открытие. — Вы же еврей, не так ли?

— Для того чтобы быть противником нацистов, не обязательно быть евреем, — ответил я. — Достаточно быть просто нормальным и порядочным человеком.

На этом наш разговор закончился».

Тем не менее события в Европе начинают стремительно развиваться: захват Польши, пассивные действия Великобритании и Франции (несмотря на объявление войны нацистской Германии), захват Дании и Норвегии, вторжение в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, оккупация Франции — это вызывает бум идей «изоляционизма» в США, что непосредственно сказывается на работе Чаплина, готовившего антигитлеровский фильм. Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, созданный в августе 1938 года под председательством «депутата-изоляциониста» от штата Техас Мартина Дайса, начинает обращать свои расследования против всех, кто высказывается за помощь союзникам.

Комитет начинать обвинять каждого актера, который подает пожертвования в помощь испанским детям, а также любого, кто состоит в Антифашистской лиге. В 1940 году деятельность комитета достигает своего апогея — за период с 1939 по 1941 годы комитет не пропускает в прокат ни одного фильма, который бы затрагивал тему войны в Европе.

Постер фильма «Великий диктатор»

Конечно, Чаплин с «Великим диктатором» просто не мог не попасть под обвинения комитета в «антиамериканской деятельности». 10 сентября 1941 года, после премьерного показа «Великого диктатора» в Нью-Йорке, комитет обвиняет Чаплина в «попытке втягивания США в войну», а также в «английской пропаганде». Тем не менее это не останавливает великого комика, и 15 октября 1941 года фильм уже выходит в прокат на всей территории США. В Великобритании фильм показывают в декабре 1941 года, в Германии и Италии «Великого диктатора» запрещают. Во Франции фильм выпускают в прокат уже после освобождения Парижа, в апреле 1945 года.

«Великого диктатора» ждал оглушительный успех. Коммунистическая пресса называет фильм «шедевром боевой сатиры», а за первые несколько месяцев «Диктатор» побил многие рекорды по сборам. Фильм был единодушно принят американским народом.

Чаплина же ждал суд по обвинению в «антиамериканской деятельности». Однако, ему не суждено было сбыться — в тот день, когда комика должен был заслушивать комитет по расследованию антиамериканской деятельности — 7 декабря 1941 года — Япония атакует Перл-Харбор. США вступают во Вторую мировую войну.

Таким образом, борьба Чаплина за правду и человечность оказалась на этот раз выигранной. Ему это не простят — в 1952 году ФБР запретит Чаплину въезд в США и американская «демократия» восторжествует.

Остается только один вопрос — хотим ли мы сегодня, чтобы такая американская «демократия» торжествовала во всем мире?