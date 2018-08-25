Мастер новеллы, автор антироманов, переводчик при ЮНЕСКО, обладатель бесчисленных наград и премий, любитель Франции и настоящий аргентинец — всё это и есть Хулио Кортасар, один из наиболее известных латиноамериканских писателей школы магического или фантастического реализма.

The-tls.co.uk Хулио Кортсар

Кортасар — обыватель

Жизнь Кортасара складывалась необычно, так же как и его романы и новеллы. К примеру, будучи аргентинцем, Кортасар (настоящее имя — Хулес Флоренсио Кортасар) родился в Брюсселе. Из-за Первой мировой войны семья Кортасаров вынуждена была ездить по Европе, останавливаясь в Швейцарии и в Испании, но под конец семья перебралась все-таки в Аргентину.

У писателя была единственная сестра Офелия, а отец бросил семью, когда Хулио было четыре года. Несмотря на трудную жизнь, Хулио любил читать и в свободное время писал. По его словам, первые стихи он написал в девять лет под воздействием любви к одноклассницам.

Paraisocultural.wordpress.com Хулио Кортсар

Не была спокойной жизнь писателя и после выпуска из школы. Поступив в университет Буэнос-Айреса, Кортасар уже через год бросил учебу и начал работать учителем. Преподавать Хулио будет достаточно долго: сначала в колледже в небольшом городке Боливар недалеко от аргентинской столицы, потом работая сельским учителем, и, наконец, в университете в городе Мендос.

Примечательно, что Кортасар не получал диплом университета, однако преподавать в университете смог. Вероятно, это было одним из проявлений таланта писателя — позже он пройдёт за девять месяцев трёхлетние курсы переводчиков с английского и французского на испанский. А в 1951 году Кортасар получит литературную стипендию от правительства Франции, на которую и будет жить всю дальнейшую жизнь в Париже.

После этого Кортасар начал «обрастать» наградами. Ему дали в Аргентине премию Кеннеди, во Франции — премию Медичи, в Никарагуа — орден Рубена Дарио, а в Мексике, Франции и Испании писатель становится почетным доктором различных университетов.

В личной жизни у Хулио тоже было всё необычно. Хотя у него были три любимых женщины, женился он только два раза, а детей не было вовсе. Первая жена — переводчица Аурора Бернардес, с ней писатель прожил в браке 13 лет. Со второй возлюбленной, Угне Карвелис, членом исполнительного комитета ЮНЕСКО, Кортасар так и не расписался. А Кэрол Данлоп, третья возлюбленная и вторая жена писателя, умерла от лейкемии всего через три года после бракосочетания.

Когда отношения с Ауророй охладевали, Кортасар знакомится с литовкой Угне Карвелис

Позже от этой же болезни умер на руках у Бернардес и сам Кортасар. Писатель похоронен на одном из самых известных парижских кладбищ «Монпарнас» рядом со своей второй официальной женой.

Кортасар — писатель

Писательскую карьеру Хулио начал в 24 года с публикации сборника сонетов «Явь». Это были единственные стихи, опубликованные писателем: несмотря на то, что Хулио написал немало стихотворений и поэм, все они были опубликованы лишь посмертно.

Следующим значимым этапом на литературном пути Кортасара стала публикация рассказа «Захваченный дом» в 1946 году известным аргентинским прозаиком Хорхе Луисом Борхесом в своем журнале. После этого издавались сборники рассказов Кортасара «Бестиарий», романы «Выигрыши», «Экзамен», «Игра в классики», «Книга Мануэля», «62. Модель для сборки», а также новеллы «Жизнь хронопов и фамов», «Все огни — огонь», «Вне времени», «Мы так любили Гленду» и другие.

Esquirelat.com Илюстрация из книги Хулио Кортсар

Интересно, что Кортасара почему-то не относят к постмодернистам. Вместо этого его называют экспертом по магическому реализму, а также причисляют к модернистам и абсурдистам. И хотя причислить Кортасара исключительно к постмодернистам, действительно, нельзя, однако неверно было бы совершенно упускать из виду его явную тягу к жонглированию текстом.

«Вот если б допустимо сказать: «Я увидели луна всплывать» или: «Нам, мне больно глазные дно», и особенно вот это «Ты, она — белокурая женщина, были облака, которые по-прежнему плывут пред моими твоими нашими вашими лицами». О, черт!», — цитата из новеллы Кортасара «Слюни дьявола».

Умение играть словами, вкраплять в сюжет совершенно несвойственные ему черты, добавлять магию в обыденность — вот «фишка» Кортасара. Но всё же он не становится пустым абстракционистом или превращающим всё в сплошной текст постмодернистом. Его образы загадочны и парадоксальны, но они остаются связаны с реальностью и просто позволяют ее увидеть с новой, так сказать, стороны. В этом смысле Кортасар в чём-то близок к французскому писателю-экзистенциалисту Жан-Полю Сартру, который тоже имел свой особенный взгляд на мир.

Хотя Хулио Кортасар является признанным мастером новеллы, славу ему принесли романы, или, точнее, антироманы: «Игра в классики» и «62. Модель для сборки».

«Иногда я убежден, что глупость имеет форму треугольника, и если восемь умножить на восемь, то получится безумие или… собака», — цитата из романа Кортасара «Игра в классики».

Abcblogs.abc.es Илюстрация из книги Хулио Кортсар

Сам Кортасар называл «Игру в классики» лучшим своим романом: писатель даже оставил подробную инструкцию к тому, как правильно нужно оформить обложку книги.

Невозможно передать эффект, который оказывают на читателя «кортасаровские» романы и новеллы. Та же «Игра в классики» вообще не имеет ничего общего с классическим произведением — нужно просто взять и читать. Или, может, вернее сказать, «играть»?