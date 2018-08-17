17 августа исполняется 20 лет с момента объявления правительством России дефолта — одного из самых тяжелых для страны событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен валюты

Большинство экономистов заявляют, что главными причинами дефолта была кризисная ситуация в российской экономике, снижение цен на энергоносители в мире и финансовый кризис в Юго-Восточной Азии. При этом считается, что дефолт имел в себе как минусы, так и плюсы.

Начало экономического кризиса в РФ

Как известно, в начале 1990-х наша страна вступила на путь либеральных реформ и «шоковой терапии» по Егору Гайдару. Отношение к данному реформисту и по сей день противоречивое: власть его почитает, даже указ президента есть об увековечивании его памяти. А народ как-то его, мягко говоря, недолюбливает, да и за что любить-то: за обнуление вкладов населения? Ведь именно к этому привела безумная инфляция, когда цены были «либерализованы». Реформы Гайдара оправдываются сегодня некоторыми экспертами так называемой «угрозой голода». Однако, как считают другие исследователи, дело было не в этом, а в том, чтобы просто разрушить все производительные силы страны и сократить оборотные средства предприятий.

Как бы то ни было, но по результатам реформ Гайдара (по оптимистичным оценкам) доходы населения в 1992 году сократились почти в два раза по сравнению с 1991 годом, доходы опустились ниже прожиточного минимума. ВЦИОМ в 1992 году показал, что 54% жителей России «еле сводили концы с концами». Расходы госбюджета увеличились до порядка 70% ВВП, доходы упали где-то до 40% ВВП. Инфляция в 1992 году составила 2609%, что полностью обесценило вклады населения.

Blacknight87 Кредитный рейтинг России по версии агентства Standard & Poor’s в 1996-2014 гг.

Дальнейшее развитие событий особо не улучшило ситуацию в стране. Некоторые винят в том, что случилось, «прокоммунистическую» Госдуму (большинство мандатов было у фракции КПРФ). Но независимо от Госдумы ежемесячный доход госбюджета составлял 22 млрд рублей, расходы — 25 млрд рублей, а еще 30 млрд рублей должно было выплачиваться по долгам. Сокращались выплаты по социальным обязательствам: задерживались пенсии, зарплаты и так далее.

Дефолт 1998 года

К лету 1998 года Россия подошла в очень тревожной экономической ситуации. Планировалось взять кредит у Международного валютного фонда (МВФ) в размере $25 млрд, однако от кредита отказались — выплачивать даже проценты не было никакой возможности.

Далее начинаются разночтения. Многие авторы по теме дефолта просто обходят стороной вопрос о кредите, который все-таки получила Россия от МВФ. Фонд все же передал России кредит в размере $4,8 млрд. По различным оценкам, именно с этими средствами связан дефолт в стране. Так, первый заместитель председателя правительства РФ Анатолий Чубайс заявлял, что $4,8 млрд выделены МВФ именно на недопущение в России дефолта и девальвации рубля. А через несколько дней в стране наступил и дефолт, и девальвация рубля.

Чубайса] на нары!» Профсоюзный митинг 9 апреля 1998 года [ Ю. Н. Частов «Рыжего

Специалисты небезосновательно указывают, что выделенные МВФ деньги, которые должны были пойти на стабилизацию экономики России, были куда-то выведены и явно не по назначению. Именно с этим делом связано скандально известное имя финансиста Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital. Одно из самых масштабных хищений в мире — а Браудер по-прежнему на свободе и ни о чём не жалеет. Вся эта история до сих пор остается достаточно непрозрачной.

Как бы то ни было, а никаких денег Россия не увидела, и 17 августа правительство объявило дефолт. Точнее, это называлось «комплекс мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Главный «удар» на себя принял на тот момент глава правительства Сергей Кириенко, который сегодня спокойно занимает пост первого заместителя главы администрации президента РФ. Это вообще свойство российской политики — все лица, причастные к самым значительным событиям в стране, как позитивным, так и отрицательным, никуда не исчезают, а просто «тасуются», как колода карт.

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Kremlin.ru «Киндер-сюрприз» Сергей Кириенко

После объявления дефолта выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам остановилось на 90 дней. Курс «рубль — доллар» вырос почти в четыре раза: с 6,5 рублей за доллар до 21 рубля за доллар. Банки перестали выдавать деньги клиентам. Кстати, за несколько дней до дефолта у банков уже выстраивались люди, желавшие поскорее снять деньги или перевести рубли в доллары. Втрое сократился ВВП страны, внешняя задолженность увеличилась до $220 млрд, что составило почти 1,5 ВВП. Темпы инфляции ускорились в четыре раза, сбор налогов упал до самых низких показателей. Ряд банков, включая крупнейшие, разорились.

Впрочем, были и те, кто остался в выигрыше от дефолта. Дело в том, что огромное падение курса рубля к доллару негативно сказалось на импорте, но позитивно отразилось на экспорте. При импорте необходимо покупать товары за доллары, а для этого доллары нужно получить путем обмена на рубли. При низком курсе это невыгодно. А вот когда ты занимаешься экспортом, то тогда за свой товар ты получаешь не рубли, а доллары, которые можно с огромной выгодой обменять на рубли при низком курсе.

Итоги экономического кризиса

Результаты дефолта неоднозначны и оцениваются разными экспертами и специалистами по-разному. Так, некоторые считают, что после краткосрочного спада в России начался масштабный экономический рост. Вероятно, власти учли все свои ошибки, свободное формирование рубля повысило стабильность финансовой системы, а предприятия, которые смогли выжить при дефолте, стали более конкурентноспособными на внутреннем и внешнем рынках.

heycci Динамика ВВП России в 1989-2016 гг.

Есть и другая точка зрения. Согласно ей, во время дефолта определенные политические круги обеспечили себе сверхдоходы за счет экономического ослабления других политических групп. Это привело к разбалансировке политико-экономической системы, после чего система начала срочно восстанавливать баланс. В результате от власти на время были отстранены те группы, которые проводили «шоковые реформы» и довели страну до дефолта, а «у руля» встали более консервативные группы политиков.

В России всегда было непросто: войны, революции и экономические кризисы неотступно преследуют нашу страну. К лучшему это или к худшему — покажет история. Главное, не забывать о том, что власть должна существовать для народа, а не народ — для обогащения властных кругов.