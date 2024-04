После окончания Второй мировой войны на нашей планете сложился порядок, который принято называть биполярным. На одном полюсе — коммунистический Советский Союз, на другом — капиталистические США. У обоих полюсов также были свои сателлиты, входившие в два крупных блока: Организацию Североатлантического договора (НАТО) и Организацию Варшавского договора.

Именно с созданием в конце 1940-х — середине 1950-х годов двух блоков связывают начало холодной войны. Она считается закономерным развитием событий послевоенного переустройства мира между США и СССР. Однако мало кто знает, что еще до начала холодной войны Советский Союз пытался уговорить европейские страны, и Штаты в первую очередь, не начинать нового обострения отношений и прийти ко всеобщему миру.

СССР и НАТО

В конце марта 1954 года правительство СССР направило США, Франции и Англии ноту, в которой выражало готовность Советского Союза войти в НАТО. А 7 мая 1954 года Советский Союз получил решительный отказ от всех трех стран.

Эдвард Хьюз. Отказ (фрагмент)

Конечно, можно предположить, что поднятый советским правительством вопрос о вступлении в НАТО являлся чисто пропагандистским приемом. Мол, и так ясно, что откажут, но сделаем вид, что мы за единый мир. Но так ли было на самом деле?

Всё началось с подписания Брюссельского пакта 17 марта 1948 года Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией. Соглашение считается предтечей НАТО, поскольку предусматривало создание «коллективной самообороны». А всего через год, 4 апреля 1949 года, те же страны плюс Дания, Исландия, Италия, Канада, Норвегия, Португалия и США подписывают уже новый Североатлантический договор о всё той же «системе коллективной безопасности».

Что характерно, ни в одном официальном документе НАТО нет упоминания об СССР или России, только о некоем «агрессоре». Но то, что организация создавалась для противодействия Советскому Союзу, совершенно не скрывалось. Например, первый генсек блока Исмэй Гастинг так обозначал цель НАТО: «To keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down», или «чтобы держать русских подальше от Европы, американцев — в Европе, а Германию — под контролем».

torbakhopper На коротком поводке

Конечно, в СССР всё понимали и оставаться в стороне не собирались. Советское правительство смогло уговорить Финляндию и Швецию воздержаться от вступления в НАТО, а вот Норвегию убедить не удалось: не помогли ни льготы на рыбный промысел в Баренцевом море, ни пакт о взаимном ненападении.

В сентябре 1949 года на четвертой сессии Генассамблеи ООН Советский Союз предложил пяти ведущим державам — СССР, США, Китаю, Англии и Франции — подписать «Пакт мира», в котором утверждалось, что все конфликты между подписавшимися будут решаться исключительно мирными способами. Страны НАТО во главе с США отказались от предложения.

«Общеевропейский договор»

Тогда советское правительство пошло ва-банк и предложило на Берлинском совещании глав МИД СССР, США, Англии и Франции, прошедшем 25 января — 18 февраля 1954 года, проект «Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе» (не путать с Организацией Договора о коллективной безопасности 1992 года). Участниками договора могли быть все страны Европы, в том числе ГДР и ФРГ. Существенным отличием от НАТО было также и то, что Соединенным Штатам предлагалось стать только наблюдателями в организации, равно как и Китаю. В остальном договор включал те же пункты о взаимном ненападении, о коллективной ответственности за страну, на которую напали, и так далее.

Целью Советского Союза было создание Европы, в которой бы не было противоборствующих сил, чтобы мир продолжался, а война бы пресекалась в зародыше. Таким образом, проект «Общеевропейского договора» не был направлен против США, в отличие НАТО, который был направлен непосредственно против СССР. Все три страны на совещании не приняли советское предложение.

Nick Youngson И вновь отказ

«Общеевропейский договор», а позднее нота СССР трем странам — США, Англии, Франции — показывают, что Советский Союз вполне серьезно относился к идее прекращения враждебности между крупными игроками на геополитической арене и установления мира в Европе. Но ни США, ни их партнеры не были намерены мириться с растущей мощью коммунистической державы, чья идеология совершенно очевидно должна была оттеснить на край исторической сцены западный либерализм и капиталистическое устройство мира.

СССР и США

31 марта 1954 года правительство СССР посылает ноту Англии, США и Франции, в которой заявляет о своей готовности вступить в НАТО. В советской печати позже было принято решение опубликовать обмен нотами с Францией, при этом переписки со всеми странами были аналогичны. 7 мая 1954 года СССР получает ноты с решительным отказом на все свои предложения.

При этом риторика, стиль, аргументация СССР и США и других стран абсолютно противоположны. Там, где Советский Союз пишет о сохранении мира в Европе, США и их союзники пишут о необходимости противостоять экспансии СССР в направлении Запада. Так, СССР пишет:

«Создание общеевропейской системы коллективной безопасности положило бы конец образованию в Европе противопоставленных друг другу военных группировок государств. Образование таких группировок неизбежно ведет к обострению отношений между государствами, к усилению вражды и недоверия между ними, не говоря уже о том, что оно сопровождается гонкой вооружений, со всеми вытекающими отсюда последствиями для народов».

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Налицо явная попытка развить идеи о взаимности, справедливости и равенстве, которые стали невероятно актуальными после окончания Второй мировой войны. Стоит отметить, что в данной ноте, помимо заявления о готовности обсуждать вступление в НАТО, было также заявлено о возможности для США стать полноправным членом Общеевропейского договора, а не только наблюдателем.

Однако Штаты этого не оценили — у них были совсем другие планы на мировое устройство:

«Советское правительство не пытается устранить действительные причины напряженности в Европе. Вместо этого оно предлагает новый договор о коллективной безопасности, … оставляя неизменным тщательный политический, экономический и военный контроль советского правительства над странами Восточной Европы».

Всё, что волнует США — это собственное господство в регионе, которому, очевидно, мешает СССР. НАТО было лишь инструментом, при помощи которого Штаты хотели сохранить свое господство и лишить Советский Союз преимуществ в регионе. Советские элиты, конечно, это понимали, но всё же пытались призвать страны к чувству справедливости:

«Совершенно очевидно, что «Организация Североатлантического договора» могла бы … утратить свой агрессивный характер в том случае, если бы ее участниками стали все великие державы, входившие в антигитлеровскую коалицию».

Сказав это, правительство СССР говорит, что готово обсуждать идею вхождения в НАТО:

«Советское правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре».

Однако для США и других стран это была совершенно фантастическая идея, которая полостью противоречила самому смыслу создания НАТО:

«Нет необходимости подчеркивать совершенно нереальный характер такого предложения. … Средства обороны ее членов были объединены с тем, чтобы коллективно обеспечить безопасность, которой они не могут достигнуть в одиночку перед лицом военного превосходства, достигнутого Советским Союзом в Европе с 1945 года, и перед лицом экспансии в направлении Запада политической, экономической и военной системы, находящейся под его исключительным контролем».

После этого стороны обменялись еще несколькими формальными нотами, а 14 мая 1955 года был подписан Варшавский договор с созданием соответствующей организации, что и стало фактическим ответом СССР на создание НАТО.