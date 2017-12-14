В Румынии 21 декабря официально отмечают «День памяти жертв коммунизма» в честь «Румынской революции 1989 года», начавшейся восстанием в трансильванском городе Тимишоара и закончившейся расстрелом четы Чаушеску. «Кровавый диктатор» пал, а вместе с ним исчезла и независимость Румынии.

Denoel Paris Развертывание войск румынской армии на улицах Бухареста

Политика независимости Чаушеску

Николае Чаушеску не был обычным коммунистическим лидером. Хотя Румыния входила в Организацию Варшавского договора, Чаушеску далеко не всегда поддерживал действия СССР, что резонно приводило к напряжению в советско-румынских отношениях. Так, румынский лидер в августе 1968 года не поддержал ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию для прекращения Пражской весны. А в 1979 году Чаушеску также отказался поддерживать ввод советских войск в Афганистан.

Николае Чаушеску

Политика независимости Румынии от Советского Союза вызывала определенные симпатии на Западе — румынскому правительству охотно выдавали кредиты. По различным оценкам, Чаушеску получил от США $10 млрд и еще $12 млрд от других западных партнеров, в том числе от Международного валютного фонда (МВФ). Впрочем, глава Румынии не ограничивался построением отношений с СССР и Западом; Чаушеску вел диалог с Китаем, с Северной Кореей, с Африкой и с Латинской Америкой.

Наверное, Чаушеску вполне мог еще долго оставаться у власти. Однако он был «не прав» в одном — лидер Румынии стремился сделать свою страну независимой. Выделяемые кредиты шли на внутренние нужды и обеспечение индустриального роста. Возможно даже, что стремление к независимости не стало бы для Чаушеску фатальным, однако именно в это время в СССР начинают предательски сворачивать коммунистический проект. Объявляется начало перестройки.

1985 год. Западные «союзники» подталкивают Румынию к открытой конфронтации с СССР, однако Чаушеску отвергает подобные идеи. Он заявляет, что Румыния продолжит самостоятельную политику, а все долги будут возвращены. Напряжение начинает нарастать. В это время в Советском Союзе открыто заявляют о необходимости перестройки, но Чаушеску отвергает все «перестроечные» идеи, подчеркивая, что это приведет к краху социализма.

Denoel Paris Николае Чаушеску

Одновременно с этим Румыния начинает расплачиваться с долгами. Приходится серьезно урезать все расходы, причем не только государственные, но и расходы простых граждан. Начинаются веерные отключения электричества, многие продукты были изъяты из продажи, населению пришлось «затянуть пояса». Однако это возымело действие — к 1989 году Румыния полностью расплатилась с кредиторами. А значит, могла начать двигаться вперед, к светлому социалистическому будущему…

Увы, этого не могли себе позволить ни «демократический» Запад, ни поздний СССР, во главе которого стоял Горбачев и его команда, предавшие все идеалы коммунизма.

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«Революция» или государственный переворот в Румынии

О том, что за «революцией» стояли советские и западные, в том числе американские, спецслужбы, написано много. Также многие сходятся в том, что именно во время встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего на Мальте 1−3 декабря 1989 года было принято решение о свержении режима Чаушеску. Сам румынский лидер заявлял в декабре 1989 года членам своего Политбюро:

«Все должны знать, что мы находимся в состоянии войны. Все, что сейчас происходит в Германии, Чехословакии и Болгарии или уже произошло в Польше и Венгрии, организовано Советским Союзом при поддержке американцев и Запада».

16 декабря у кафедрального собора в городе Тимишоара, расположенном в Трансильвании, начались волнения. Поводом для начала восстания послужила распространившаяся информация о том, что некоего венгерского священника Ласло Тёкеша румынские власти намерены арестовать и депортировать из страны. На улицы вышли тысячи людей, вскоре стали происходить столкновения между силовиками и митингующими.

Urbán Tamás Демонстрация в Тимишоаре

Дальше началось кровопролитие. В течение 16−17 декабря столкновения продолжались, и в один из моментов по митингующим открыли огонь. Несколько десятков человек были убиты. Официальная версия — огонь открыли сотрудники секуритате (аналог КГБ в Румынии). Однако существуют и другие версии, по которым приказ на стрельбу отдавали те генералы румынской армии, которые позже перешли в оппозицию Чаушеску, например Викторе Станкулеску.

В эти дни Николае Чаушеску совершает неоднозначный поступок — посещает 18−20 декабря Иран. Хотя визит был спланирован заранее, румынский лидер не мог не знать о волнениях в Тимишоаре. Что именно делал Чаушеску в Иране и почему не отменил визит — неясно до сих пор.

С 19 декабря столица Румынии находится на военном положении. Чаушеску возвращается 20 декабря, а 21 декабря в Бухаресте проводится масштабный правительственный митинг «в поддержку социализма». В этот момент в толпе начинают появляться антиправительственные плакаты, группы людей начинают выкрикивать лозунги против Чаушеску, а при попытке подавить протестные настроения силовики наталкиваются на вооруженный отпор.

Denoel Paris Демонстранты и боевые машины в Бухаресте

В результате митинг проваливается, а Чаушеску уходит с трибуны. Лидер требует от силовиков применить силу к протестующим и подавить протестные настроения. С трудом сотрудники секуритате и МВД соглашаются, кроме министра обороны Румынии генерала армии Василе Миля. После этого в ночь с 21 на 22 декабря Миля находят мертвым. По радио заявляют о самоубийстве генерала, однако весь генералитет однозначно воспринимает это как убийство Чаушеску своего противника. В результате против румынского лидера восстает практически вся армия.

В ночь на 22 декабря в Бухарест входят румынские войска, их цель — свержение Чаушеску. Румынский лидер вместе с женой Еленой Чаушеску бегут из Бухареста. Вечером 22 декабря сотрудники секуритате и неизвестные «террористы» начинают стрелять по армейским частям в столице. В результате между спецслужбистами и армейскими войсками начинается настоящая война.

23 декабря по телевидению выступает Ион Илиеску — оппозиционер, будущий президент Румынии. Илиеску заявляет о создании Фронта национального спасения (ФНС) и о переходе всей власти к созданной только что организации.

Daniel Mazilu Лидеры мятежников Думитру Мазилу, Ион Илиеску и Петр Роман

В Бухаресте продолжаются беспорядки. Однако вскоре становится известно, что чету Чаушеску задержали и будут судить. Им устраивают показательный суд, напоминающий спектакль с заранее известным концом — расстрел. Казнь четы произошла 25 декабря. В этот же день по всей стране объявили о свержении «кровавого диктатора» и его казни. Только после этого беспорядки в Бухаресте прекращаются.

В результате «революции» к власти приходит глава ФНС Ион Илиеску, который будет занимать пост президента Румынии в течение трех сроков, и другие оппозиционеры. Румыния начинает «поворачиваться лицом» к «демократическому» Западу. Страна объявляет своим приоритетом вступление в НАТО и ЕС. В 2004 году Румыния становится членом Североатлантического альянса, а в 2007 году присоединяется к Евросоюзу.

Румынский урок

События в Румынии внешне не особенно отличались от других «бархатных революций», прошедших в 1989 году в Восточной Европе. Та же антисоциалистическая риторика, та же идея-фикс о вхождении в «демократический» Запад, те же речи про «кровавых диктаторов». Разве что в Румынии все происходило с кровью, в отличие от других стран.

Denoel Paris Солдаты на стороне путчистов

Одновременно с этим румынская «революция» перекликается и с современными событиями. Ведь практически то же самое происходило во время «Арабской весны» в Египте и других странах. Те же лозунги о «цивилизованной Европе» звучали во время «Евромайдана» и звучат по сей день на Украине.

Румынский урок по-прежнему актуален. Попытка обрести независимость всегда будет вызывать ярость у крупных политических игроков. Однако сегодня выбора нет — либо идти независимым путем со всеми издержками в виде противостояния с западной «демократией», либо подчиниться ей и потерять свой суверенитет окончательно.