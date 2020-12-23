Антон Исаков
Автор
С отличием окончил историко-политологический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета. Сфера интересов: история, политика, культура.
Последние публикации
В Перми глава строительной фирмы поставил чиновникам условие
Основатель «Сатурн-Р» Александр Репин предложил администрации Перми выход из продолжающегося конфликта вокруг школы в микрорайоне Красные казармы. Об этом 23 декабря сообщает информационно-аналитическое издание Xronos Media. Предприниматель готов вложить порядка 1 млрд рублей в строительство...
23 декабря 2020
Застройщик оценил согласие депутатов Перми арендовать здание школы за рубль
Глава строительной компании «Сатурн-Р» Александр Репин прокомментировал решение Пермской городской думы согласиться на аренду школы в ЖК «Арсенал», расположенном в микрорайоне Красные казармы. По словам бизнесмена, позиция городских властей может трактоваться двояко, так как конкретного обращения к...
10 декабря 2020
Чехов и коронавирус: о премьере балета «Анюта» в Пермском оперном театре
Руководство Пермского края приняло решение ограничить работу учреждений культуры сроком на две недели. Мотивом стала угроза распространения коронавирусной инфекции. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция» Тем не менее...
29 октября 2020
В Перми призвали губернатора отменить ограничения на работу театров
Художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов обратился к губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой отменить ограничения на показ спектаклей для зрителей в пермских театрах. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Следите за развитием событий в...
24 октября 2020
Мистика пандемии и «Пиковая дама» — интервью с режиссёром Аллой Чепиногой
В Пермском театре «У Моста» состоялась очередная премьера — спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина. Постановка была создана московским режиссёром Аллой Чепиногой. Это уже третье её сотрудничество с пермским учреждением культуры. Корреспонденту ИА REGNUM удалось взять...
30 сентября 2020
Борьба с безработными: новый подход в решении проблемы занятости в Перми?
В связи с карантинными мерами, введенными для пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции, в стране значительно выросло число безработных. Это объективная реальность, на борьбу с которой были брошены дополнительные ресурсы после того, как карантинные меры были ослаблены. Сам президент...
3 сентября 2020
В Пермском театре «У Моста» рассказали о планах на предстоящий сезон
В Пермском театре «У Моста» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового, 33-го театрального сезона. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ходе общения с журналистами художественный руководитель театра Сергей Федотов рассказал о ближайших планах на сезон, а также...
1 сентября 2020
Пермский Театр-Театр откроет сезон премьерой спектакля «Антигона»
В Пермском академическом Театре-Театре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового сезона, стартующего премьерным показом спектакля «Антигона», либретто для которого написала режиссер и участник «Седьмой студии» Евгения Беркович. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM...
25 августа 2020
Пермский театр «У Моста» откроет новый сезон премьерой
Пермский театр «У Моста» откроет 33-й театральный сезон премьерой спектакля «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Постановка была подготовлена художественным руководителем учреждения культуры Сергеем Федотовым во время периода...
24 августа 2020
Кто виноват и что будет: о смене руководства балетом в Пермской опере
28 июля в Пермском театре оперы и балета произошло сенсационное событие. Именно с этого тезиса начал пресс-конференцию, посвященную уходу главного балетмейстера Алексея Мирошниченко со своего поста, генеральный директор театра Андрей Борисов. Затаив дыхание, я ждал, что Борисов сложит свои...
29 июля 2020
Закат американской империи: к чему приведут расовые беспорядки в США?
В истории человечества существовало неисчислимое число цивилизаций, культур, общностей, которые проходили стадии зарождения, подъёма, расцвета, кризиса и упадка. Подобно человеческому организму, организмы общественные также подвержены тленью, наступающему под неотвратимым давлением исчерпания...
9 июля 2020
В пермском театре «У Моста» подвели итоги 32-го театрального сезона
В пермском театре «У Моста» подвели итоги 32-го театрального сезона. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции учреждение культуры было закрыто на карантин. Последний спектакль «Юнона и Авось» был показан 17 марта, а уже 18 марта...
29 июня 2020
Карантин не помеха: пермский театр «У Моста» покажет премьерный спектакль
Пермский театр «У Моста» представит премьеру спектакля «Мещане» по пьесе Максима Горького. Об этом 15 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM. Особенностью новой постановки станет то, что ее премьера запланирована в режиме онлайн, в связи с карантинными мерами, введенными из-за угрозы распространения...
15 июня 2020
Поэт Тюленев прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
Председатель Гражданского комитета «В защиту культурного наследия», известный русский поэт Игорь Тюленев подверг критике решение судебной инстанции посадить под домашний арест актера Михаила Ефремова, в ДТП с участием которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Об этом 11 июня сообщает ИА...
11 июня 2020
Историк из ПГНИУ поддержал пермского антифашиста, обвиненного в нацизме
Старший преподаватель кафедры истории и археологии Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Алексей Заморяхин выразил сожаление по поводу судебного преследования известного антифашиста Павла Гурьянова. Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM. Историк...
22 мая 2020
Поэт Игорь Тюленев назвал дело против пермского антифашиста абсурдом
Председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», известный русский поэт, секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев назвал дело против общественника-антифашиста Павла Гурьянова, обвиненного в пропаганде нацизма, абсурдным. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА...
19 мая 2020
Пермский композитор поддержал антифашиста, обвиняемого в пропаганде нацизма
Известный пермский композитор и общественный деятель Петр Куличкин прокомментировал историю антифашистского активиста Павла Гурьянова, обвиняемого в пропаганде нацизма. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM. Куличкин удивился тому факту, что известный общественник, активно занимавшийся...
19 мая 2020
В Москве поддержали пермского антифашиста, обвиненного в пропаганде нацизма
Эксперты московской неправительственной организации «Сова» вступились за известного общественного деятеля-антифашиста Павла Гурьянова, обвиняемого в распространении нацистской символики. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации. Причиной возбужденного дела стала...
16 мая 2020
Пользователи игры «Age of Z» возмутились «оскорбляющим квестом»
Игроки популярной многопользовательской игры «Age of Z» возмутились «оскорбляющим квестом». Об этом 12 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM. Создатели игры придумали квест, в котором эксплуатируются определенные стереотипы о России, причем сам «ивент» был приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой...
12 мая 2020
В Перми пройдет онлайн-фестиваль в честь юбилея Чайковского
Пермский театр оперы и балета проведет онлайн-фестиваль, посвященный великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие будет приурочено к 180-летию со дня рождения композитора, подписчики Yotube-канала в период с 1 по 6 мая смогут...
1 мая 2020