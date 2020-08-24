Пермь, 24 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» откроет 33-й театральный сезон премьерой спектакля «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр «У Моста»

Постановка была подготовлена художественным руководителем учреждения культуры Сергеем Федотовым во время периода самоизоляции, вызванного угрозой распространения коронавируса.

«Все знают, что Федотов прекрасно владеет комическим жанром! Советская комедия о заведующем магазином Аристархе Петровиче, жизнь которого резко меняется, когда жена находит в его кармане любовную записку и пишет донос прокурору», — отметили в пресс-службе театра.

Несмотря на длительный карантинный период, сентябрь 2020 года в театре «У Моста» будет богатым на премьеры. На суд зрителей будут представлено сразу четыре премьерных спектакля.

Помимо «Энергичных людей», гости театра смогут увидеть спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького, хоррор-оперу «Пиковая дама» по мотивам повести Александра Пушкина, а также спектакль «Поле» по пьесе ирландского драматурга Джона Б. Кина.

Напомним, главным событием нового 33-го сезона в пермском театре «У Моста» станет Четвертый международный фестиваль Мартина Макдонаха, который состоится в начале октября 2020 года.