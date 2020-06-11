Москва, 11 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Председатель Гражданского комитета «В защиту культурного наследия», известный русский поэт Игорь Тюленев подверг критике решение судебной инстанции посадить под домашний арест актера Михаила Ефремова, в ДТП с участием которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Об этом 11 июня сообщает ИА REGNUM.

Виталий Попов Игорь Тюленев

«Сколько невиновных сидит в наших тюрьмах? Почему же этот … Ефремов должен дома отсиживаться, убивший в пьяном виде человека?» — отметил Тюленев, реагируя на факт заключения Ефремова под домашний арест.

Поэт подчеркнул, что либеральная общественность уже начала оправдывать артиста, который совершил тяжкое преступление, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Уже и депутат Пётр Толстой, и приглашенные на программу Андрея Малахова актеры твердят: «Беда пришла в два дома». Такая беда сама не ходит — ее приносят! Случай с Ефремовым типичный для обласканных властью и приближённых к кормушке. Их всегда покрывают», — убежден Тюленев.

По его словам, факт столь мягкой меры пресечения для Ефремова вызывает серьезные опасения, что подозреваемый не понесет должного наказания, что может нанести ущерб имиджу судебной системы страны.

«Думаю, что Ефремов получит минимальное наказание или его признают невменяемым и отпустят. А проблему с наркотиками спустят на тормозах, так же, как с той актрисой, у которой в трусах нашли кокаин. В общем, поживём, посмотрим и опять разочаруемся! Неважно, чем занимается человек, в каких фильмах снимается или какие стихи читает — не это главное. Главное, что убийца должен получить по заслугам», — резюмировал Тюленев.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в городе Москва произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, известный артист Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в грузовик службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался от полученных травм. Ефремов не пострадал, в его отношении было возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК.

Артисту грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.