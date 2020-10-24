Руководство Пермского края приняло решение ограничить работу учреждений культуры сроком на две недели. Мотивом стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермский театр оперы и балета

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Тем не менее Пермский театр оперы и балета успел представить на суд зрителей долгожданную премьеру обновленной версии балета «Анюта».

Постановка была приурочена к 80-летнему юбилею выдающегося хореографа Владимира Васильева, а также дала старт очередному, XVI Открытому российскому конкурсу артистов балета «Арабеск».

Балетный конкурс, к сожалению, пройдет без зрителей, так как велика вероятность, что они могут подхватить COVID-19, во всяком случае, так считают в администрации губернатора.

Несмотря на то, что чиновники регулярно посещают театры, им почему-то кажется, что учреждения культуры находятся в числе наиболее опасных мест в плане распространения коронавирусной инфекции.

Но именно здесь предпринимаются беспрецедентные по своим масштабам профилактические мероприятия. Во-первых, человек, чувствующий себя неважно, вряд ли пойдет смотреть спектакль. Если же он всё-таки решится на такое безрассудство, то его на входе остановят сотрудники учреждения культуры: измерят температуру, обеззаразят антисептиком и категорически запретят снимать маску. Более того, 50%-ная наполняемость зала обеспечит гостям театров пространство для маневра, позволит избегать больших скоплений людей. И в оперном театре даже приспускать маску запрещают.

Андрей Чунтумов Владимир Васильев (с гитарой)

Но вернемся к премьере. Балет «Анюта» создан по мотивам известного произведения Антона Чехова «Анна на шее», глубоко пессимистичном рассказе, повествующем не только о деградации элиты в Российской империи, но и о том, как эта элита тянула за собой подрастающее поколение.

Нельзя сказать, что постановка выдающегося хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева создана с целью полной передачи духа чеховского рассказа, здесь очевидным образом смещены акценты, что наблюдается уже в самом названии балета — «Анюта».

Чеховская Анна, поначалу вызывающая симпатии, со временем деградирует, вызывая, благодаря мастерству автора, очевидное осуждение у читателей. В нашем же случае это выражается не столь рельефно: по большому счету на сцене не происходит дискредитации аморального поведения главной героини. С чем это связано? Как мне представляется, с особенностями авторской идеи: упоение от бесконечных танцев и весьма добротной сценографии уводит зрителя от проникновения в более глубокие вещи, что не позволяет передать чеховский пессимизм. Однако стоит подчеркнуть, что это именно авторская задумка, а не особенность жанра. Вспоминается балет «Зимние грезы», поставленный Пермским театром оперы и балета по чеховским «Трем сестрам», — яркое доказательство того, что жанр балета вполне может отражать дух литературного источника.

Был ли балет Васильева намеренно призван исказить чеховский оригинальный текст? Думается, что намерение было создать самостоятельное произведение, по чеховским мотивам, тем более что постановка, что бывает крайне редко, является переносом на сцену телевизионного воплощения чеховского рассказа, а кино, как известно, живет по своим законам.

Андрей Чунтумов Марат Фадеев и Булган Рэнцэндорж

Живет по своим законам и балет, атмосфера пессимизма (не путать с трагизмом), как мне кажется, не самая удачная для него находка. Это видно на примере «Анюты», главная героиня попадает не в страшный, отталкивающий мир, но в мир привлекательный — не в мир Чехова, что и отражается на общем восприятии спектакля.

Неслучайно, наиболее понравившимся зрителю героем был персонаж Александра Таранова — Модест Алексеевич, что отразилось в бурных овациях в его честь. Новая постановка просто обязана войти в репертуар театра. Именно в репертуар, а не в длинный список на сайте учреждения культуры — длинный, но не всегда актуальный.

После премьерного показа «Анюты» театр временно закрылся для зрителей. Мы, надеюсь не навсегда, оказались, подобно Петру Леонтьевичу с детьми, бездомными, безмолвно смотрящими вслед проезжавшей мимо нас «Анюты», увлекаемой ее бесконечными кавалерами.