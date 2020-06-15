Карантин не помеха: пермский театр «У Моста» покажет премьерный спектакль
Пермь, 15 июня, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» представит премьеру спектакля «Мещане» по пьесе Максима Горького. Об этом 15 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Особенностью новой постановки станет то, что ее премьера запланирована в режиме онлайн, в связи с карантинными мерами, введенными из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Трансляция спектакля будет организована сегодня, в 20:00 по местному времени на YouTube-канале театра и в группах театра в социальных сетях.
«В настоящее время театр готовит премьеры еще двух новых спектаклей: российскую премьеру «Поле» по пьесе Джона Б. Кина и «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина», — отметили в пресс-службе театра.
Напомним, во время режима самоизоляции театр «У Моста» провел несколько десятков публичных онлайн-репетиций, организовал четыре интерактивных конкурса для зрителей. В настоящее время проводится пятый конкурс «Охота на трамвай».