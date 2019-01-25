В связи с карантинными мерами, введенными для пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции, в стране значительно выросло число безработных. Это объективная реальность, на борьбу с которой были брошены дополнительные ресурсы после того, как карантинные меры были ослаблены. Сам президент России Владимир Путин взял эту проблему под особый контроль.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

К счастью, мы живем в правовом и социальном государстве, гарантирующем своим гражданам защиту от безработицы — материальные выплаты лицам, лишившимся работы, а также содействие им в поисках трудоустройства.

Но, как известно, и на солнце есть пятна, поэтому в любом, даже самом справедливом государстве на свете, коим, вне всякого сомнения, является Россия, могут случаться очень странные, вызывающие неприятные подозрения ситуации. Об одной из таких ситуаций я и хотел бы вам рассказать.

Пролог на небесах

17 августа 2020 года глава нашего государства заслушал доклад исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о состоянии дел в регионе. Путин попросил особое внимание уделить именно проблеме безработицы, так как в Прикамье она несколько выше, чем в среднем по стране.

Permkrai.ru Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Будущий губернатор обещал заняться этой проблемой и уже 25 августа, во время визита в Пермь министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, представил стратегию по снижению уровня безработицы в крае.

Стратегия оказалось нехитрой. Как сказал один известный немецкий политик: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Если не удается побороть безработицу, то всегда поможет статистика.

Конечно, я слишком высокого мнения об интеллектуальных способностях нашего руководства, чтобы даже помыслить себе о том, что именно они данную стратегию выдумали. Тем более что речь идет исключительно о ЦЗ в Индустриальном районе города, в то время как другие (правда, за все я отвечать не могу) районы работают весьма неплохо.

Рассказанная ниже история является не обвинительным вердиктом в чей-либо адрес, а всего лишь констатацией тщательно зафиксированных фактов. Проверкой и квалифицированием которых могут заниматься лишь компетентные органы, мое же дело — предоставить им всю необходимую информацию.

История, рассказанная человеком, пытающимся встать на учет в ЦЗ

Прибыв по месту расположения ЦЗ на улицу Карпинского 101а, вы можете обнаружить двухэтажное здание, внутрь которого вас никто не пустит, ибо карантин. Сперва надпись на табличке гласила «не принимаем до 1 августа», в первый день последнего летнего месяца она уже гласила «не принимаем до 1 сентября». Поэтому у вас остается один выход — звонить по телефонам, развешенным у входа в здание.

Czn.cap.ru В центре занятости населения

Когда вы позвоните на телефон горячей линии, вам предложат заполнить необходимые документы на портале Государственных услуг. Весьма резонно, чтобы минимизировать личные контакты в условиях эпидемии. На обработку отправленной вами информации попросят 11 календарных дней, в течение которых безработный должен ждать сообщения или звонка из ЦЗ. Но никакого звонка не поступает, когда вы всё-таки осмеливаетесь поинтересоваться, в чём дело, вас вежливо пошлют в ваше отделение ЦЗ.

Но вот незадача, в ЦЗ вам не попасть, ведь с первого вашего визита в учреждение ничего не изменилось. На телефонные звонки сотрудники ЦЗ не отвечают. Не отвечают в принципе! Попасть к ним на прием также невозможно, ведь они находятся на втором этаже, а здание закрыто. Можно попробовать обратиться к их коллегам из другого ведомства, обитающим на первом этаже, они хотя бы через окошко контактируют с гражданами. Да, такая просьба была озвучена, она даже была любезно донесена до тех, кто живет на втором этаже, но со второго этажа всё равно поступил отказ.

Разумеется, такое поведение сотрудников ЦЗ вызывает резкую негативную реакцию со стороны граждан — с указанной проблемой столкнулись несколько человек, и все они говорили одно и то же — все они многие недели не могли достучаться до забаррикадировавшихся сотрудников известного ведомства.

Получается удивительная картина: чтобы встать на учет в ЦЗ Индустриального района города Перми, необходимо штурмом взять двухэтажную крепость. К сожалению, данный акт был бы не меньшим нарушением закона России, чем нарушение статей закона «О занятости населения Российской Федерации», тем более что даже такое радикальное решение проблемы не дало бы гарантии того, что вы бы добились своей цели.

По имеющейся у меня информации, данный произвол коснулся не одного и даже не двух граждан. Кое-кто из них обратился с жалобой в прокуратуру Пермского края, написал письмо министру социального развития региона. И это, о чудо, дало результат!

Цитата из кф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Толпа безработных

Сравнительно честный способ отъема денег у населения

На следующий же день раздался звонок из того злополучного ЦЗ в Индустриальном районе. Оказывается, телефоны у них работают исправно, а дозвониться им не получается по одной простой причине — сотрудники уважаемого заведения без остановки с утра до вечера бесконечно общаются с клиентами, поэтому и получается, что телефонные линии вечно заняты. Но не переживайте, можно ведь снова подать заявление (ничего страшного, что время потеряно), теперь, специально для вас, осмелившихся подать жалобу в прокуратуру, предоставят даже персональный телефон сотрудника ЦЗ, чтобы он лично проследил за тем, чтобы ваши требования были удовлетворены (ну и чтобы из прокуратуры не мучили лишними вопросами).

Сотрудник ЦЗ объяснит вам, что надо было регистрироваться не на портале Госуслуг, а на совсем другом портале (то есть до этого на горячей линии вас просто ввели в заблуждение), так вам будет удобнее (кому удобнее?). Объяснит также, что вам должны были приходить уведомления о том, почему именно было отклонено заявление на получение пособия (в действительности никаких уведомлений не приходило, а интерфейс обоих порталов как будто специально сделан так, чтобы вы ничего не поняли). И в конечном счете посетует вам на то, что из-за эпидемии не получается работать иначе. Поэтому вам предстоит ждать еще 11 дней в надежде на то, что заявление будет принято, а может, и не будет…

Что же в сухом остатке? У ЦЗ по Индустриальному району города Перми каждый день собиралось много людей, у всех проблема была идентичная — не дозвониться, не достучаться, не дописаться. И ничего с этим не поделаешь, пока не напишешь жалобу в компетентные инстанции. В этом случае вам позвонят и, может быть, что-нибудь получится решить. А те граждане, которым не хочется писать жалобы? Тем гражданам, которые даже не подозревают, что есть такой способ воздействия на обнаглевших чиновников? Те, кто просто не хочет связываться, и им проще плюнуть? Что будет с ними? А их как будто бы и нет.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Аналогичные проблемы были и с выплатами пособий на детей, обещанными президентом (по 10 тыс. в течение двух месяцев) — многие граждане сталкивались с отказом на их получении под смехотворными предлогами. Спасает лишь жалоба. Получается, что средства, выделенные на народ, доходят не до всех, но не доходят как бы по формальным признакам, по бюрократическим зацепкам и по банальному нежеланию консультировать. Но, конечно же, не потому, что кто-то хочет наложить на них лохматую лапу. А народ, как всегда, безмолвствует…

Подобная ситуация, особенно в контексте возросшей безработицы, серьезнейшим образом сказывается на социальной стабильности, а также подрывает авторитет действующей власти, которой, между прочим, скоро идти на выборы.

Быть может, некоторые нестандартно мыслящие чиновники средней руки подобным нетривиальным образом пытаются занизить показатели по безработице, тем самым выслужиться перед начальством? Кто бы рассказал — не поверил, но, к сожалению, я видел всё это собственными глазами.