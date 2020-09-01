Пермь, 1 сентября, 2020, 09:31 — ИА Регнум. В Пермском театре «У Моста» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового, 33-го театрального сезона. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр «У Моста»

В ходе общения с журналистами художественный руководитель театра Сергей Федотов рассказал о ближайших планах на сезон, а также поделился очередными достижениями учреждения культуры.

В частности, недавняя постановка спектакля «Мачеха Саманишвили» выдвинута на премию «Благо мира», которая вручается за «доброту в искусстве».

Кроме того, на пресс-конференции был презентован эскизный проект нового музейно-культурного комплекса на заводе Шпагина, где планируется построить несколько новых залов для театра «У Моста».

«В социокультурном пространстве «Завод Шпагина» для театра «У Моста» будут созданы два театральных зала — на 300 и 160 мест (с общим фойе), репетиционный зад, мастерские, гримерки, склад декораций. Фасад здания планируют стилизовать под железнодорожный вокзал XIX века», — отметили в пресс-службе театра.

Предполагается, что здание будет возведено к 2023 году. Федотов подчеркнул, что текущее здание останется под контролем театра.

Также в октябре 2020 года состоится очередной, ставший уже традиционным, фестиваль Мартина Макдонаха, участие в котором примут 11 театров из России и 8 театров из зарубежных стран.