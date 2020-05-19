Пермь, 19 мая, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», известный русский поэт, секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев назвал дело против общественника-антифашиста Павла Гурьянова, обвиненного в пропаганде нацизма, абсурдным. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов Игорь Тюленев

«Павел всегда занимал активную гражданскую (подчеркну — патриотическую!) позицию и был не равнодушен к тому, что происходит в нашем крае. Достаточно вспомнить события 2018 года, когда не пускали в колонну пермского «Бессмертного полка» со Знаменами Победы. Кто тогда первым публично заявил об этом произволе местных недообщественников? Павел Гурьянов!», — отметил Тюленев.

Поэт напомнил, что активная позиция Гурьянова привела к тому, что уже в 2019 году, 9 мая, сотни людей смогли беспрепятственно шествовать в колонне Бессмертного полка с красными знаменами. Заслуги общественника также широко известны на ниве борьбы за отстаивание патриотического воспитания в крае, которая привела к осуждению нескольких коррупционеров, разрушивших патриотику в Прикамье.

«Павел активно включился в защиту руководителя Пермского центра военно-патриотического воспитания, который не давал коррупционерам в региональной власти развалить учреждение и всю налаженную патриотическую работу с молодежью в крае, затем последовали громкие судебные разбирательства и признание виновными чиновников из минобра и руководителей некоммерческих организаций, за хищение денежных средств, взятки и прочее», — подчеркнул Тюленев.

Эти и многие другие заслуги очевидным образом доказывают несерьезность обвинений, выдвинутых против Гурьянова.

«Что мы видим? Павла Гурьянова судят за антифашисткую публикацию и тут же мы получаем весть о том, что пермский навальненок надругался над памятью павших в борьбе с нацизмом советских солдат, разместив во время онлайн акции «Бессмертного полка» свиное рыло одного из фашистских приспешников!», — заявил поэт.

Резюмируя вышесказанное Тюленев подчеркнул, что Пермь со всеми этими историями выглядит «аномальной зоной абсурда», когда здесь позволено судить активных борцов-патриотов за то, в чем они невиновны.

Напомним, в 2016 году Гурьянов опубликовал статью, в которой подверг критике работу нацистского лагеря на Украине, организованного боевиками батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спустя четыре года по анонимному доносу в его отношении возбудили дело по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Судебное заседание назначено на 20 мая в Мотовилихинском районном суде города Перми.