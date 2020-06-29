Пермь, 29 июня, 2020, 08:23 — ИА Регнум. В пермском театре «У Моста» подвели итоги 32-го театрального сезона. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр «У Моста»

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции учреждение культуры было закрыто на карантин. Последний спектакль «Юнона и Авось» был показан 17 марта, а уже 18 марта служащие театра приступили к репетициям новых спектаклей.

В связи с мерами социального дистанцирования занятия проходили в режиме онлайн и были доступны для просмотра всем желающим.

Также в период самоизоляции театр организовал онлайн-показы порядка 30 спектаклей, которые посмотрели свыше 1 млн 670 тыс. зрителей. Кроме того, несмотря на карантинные меры, «умостовцы» подготовили три премьерных спектакля.

«За период изоляции театр подготовил три премьеры: «Поле» Джона Б. Кина, «Энергичные люди» Василия Шукшина, «Мещане» Максима Горького», — отметили в пресс-службе театра.

Главным событием нового, 33-го сезона в пермском театре «У Моста» станет Четвертый международный фестиваль Мартина МакДонаха, который состоится в начале октября 2020 года.