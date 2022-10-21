Анна Горнова

Автор

Эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов, координатор проекта «Морская политика». <a href=http://csef.ru/ru/team/398 target=_blank >csef.ru/ru/team/398</a> Окончила Московский педагогический университет им. Ленина, затем институт развития дополнительного профессионального образования. С 2009-го года специализируюется в морской и рыбной аналитике (судоходство, порты, рыболовство, экология). Является главой московского представительства Фонда восстановления и развития отечественного тунцового промысла «Марлин». Работает в научно-производственном объединении СТРИМ по направлению разработка и применение российских инновационных материалов и технологий в ремонте и строительстве портовых и гидротехнических сооружений. Член Секции по морскому и речному транспорту экспертного совета при комитете Государственной думы РФ по транспорту и строительству. Имеет права на управление маломерным судном, увлекается аквабайком.