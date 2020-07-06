Ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН 8 июня отмечается Всемирный День Океана. Этот День объединяет морское сообщество, ихтиологов, работников дельфинариев, дайверов, экологов, а также людей, которым не безразлично будущее планеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Лоцман

В современном мире гармоничное сосуществование человека с природой возможно только усилиями всего человечества. В 2022 году девиз праздника «Возрождение: Совместные действия для океана». Мусорные острова и микропластик, промышленные отходы и бытовая химия, избыток удобрений с полей, нефтепродукты, рыболовство, шумовое загрязнение нарушают жизнь морских обитателей, экосистемы и пищевых цепочек. Любые решения, затрагивающие экосистему Океана, будь то подводная добыча полезных ископаемых, инновационные проекты по опреснению воды и прочие, должны приниматься ответственно и осторожно.

Но, безусловно, один из главных факторов экологической безопасности Океана — это отсутствие и максимальное сокращение рисков аварий, особенно в части нефтеразливов. В связи с этим интересно проследить за развитием цифровой навигации, цифровизации безопасности мореплавания.

Marine Photobank Разлив нефти

Несомненно, искусственный интеллект (ИИ) активно развивается и встает на службу людей во всех сферах жизни. И сфера безопасности мореплавания этому не исключение. Все больше и все чаще мы слышим использование или даже уже «участие» искусственного интеллекта при организации беспилотного или малолюдного судовождения. В нескольких мировых портах уже используется или активно развивается направление использования беспилотных барж, и это первый шаг. Обусловлено это, с одной стороны, сложностью профессии моряка, а с другой стороны, стремлением к уменьшению себестоимости мировой логистики, увеличению ее безопасности и уделению особого внимания экологии и загрязнению окружающей среды.

Недавно прошла информация от Interesting engineering о том, что японское судно Suzaka совершило рейс из Токийского залива в залив Исэ, преодолев почти 800 километров. Это первый рейс в мире, навигация которого полностью производилась искусственным интеллектом. Отмечалось, что это уже не первое судно, работающее под управлением искусственного интеллекта. Так, ранее в этом году в Японии полностью автономно стал работать паром.

Теперь искусственный интеллект начал управлять коммерческим грузовым судном, и, вероятно, в обозримом будущем автоматика сможет заменить экипажи судов при их движении на океанских просторах, но вряд ли электронная машина сможет вытеснить профессию лоцмана, которая заключается в проводке судов на подходах к морским портам, а также швартовку и перестановку судов внутри них. Время, когда общество сможет отказаться от их услуг и полностью положится на автоматику, придёт ещё не скоро. Ещё долго машина не сможет ориентироваться в быстро меняющихся местных условиях акватории порта и чувствовать влияние гидродинамических и погодных факторов на управляемость судна так, как опытный лоцман.

Кристиан Крог. Лоцман

Сложность маневрирования судов огромного тоннажа, перевозящих порой десятки тысяч тонн опасных грузов (достигающих 300 метров в длину и более 40 метров в ширину), на ограниченных акваториях портов (зачастую в густонаселённых районах), когда до ближайшей опасности остаются порой даже не десятки метров, а метры, при динамически меняющемся воздействии на корпус погодных условий и гидродинамических факторов в их сложном сочетании, позволяет утверждать, что технический прогресс не угрожает профессии лоцмана.

Из речи генерального секретаря Международной морской организации (IМО) Вильяма А. О’Нила на XV Конгрессе Международной ассоциации морских лоцманов: «Я не верю, что развитие информационных технологий… представляет угрозу для лоцманов в будущем. Использование лоцманов является и будет являться необходимым из-за многих факторов, и в первую очередь это — знание местных условий». Глядя в будущее, я абсолютно уверен в том, что акцент будет сделан на качество и требования к совершенствованию стандартов подготовки лоцманов. Нам необходима квалифицированная, хорошо управляемая лоцманская служба, ответственная за качество и безопасность… Должна быть национальная регулирующая система, которая будет гарантировать, что безопасность мореплавания является приоритетом и на нее не будут влиять коммерческие интересы».

В России проходят испытания и опытная эксплуатация на паромах систем автономной навигации. В целом эти испытания успешны. Сейчас данные системы оснащаются оптическими комплексами (машинное зрение) для анализа окружающей среды, искусственного интеллекта и удаленного центра управления. То есть практикуется комбинированное управление, где-то судно может действовать полностью автономно, минимизируя человеческий фактор, а где-то, наоборот, человек, управляя вручную, решает задачи, пока еще неподвластные ИИ. Думаю, в ближайшее время мы увидим уже и коммерческие автономные или малолюдные суда. Но было бы недальновидно полагать, что технический прогресс не затронет приёмы работы лоцманов. Конечно, развитие цифровых технологий позволит создать и уже создаёт новые лоцманские инструменты. Перспективы цифровизации лоцманских служб видят и в России. Однако ранее в распоряжении наших лоцманских служб не было отечественных цифровых решений и приходилось пользоваться зарубежными программно-аппаратными аналогами. Сейчас же, это мы говорим о критически значимой сфере и инфраструктуре, понятно, что использование зарубежных решений исключено. Это подтверждают и эксперты в сфере цифровизации.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром

«Именно от лоцманов, их уникальных навыков и знаний местных ориентиров, особенностей порта, причалов в большей степени зависит безопасность мореплавания в акватории. Сегодня эти знания и навыки необходимо оцифровывать, накапливать данные, формировать, так сказать, лучшие практики. Однако, одновременно с развитием информационных систем растут и риски кибератак, в рамках которых все судовые системы и оборудование могут стать уязвимы. Учитывая это, необходимо организовывать автономную от судовых систем индивидуальную электронную навигационную систему лоцмана. Она может стать альтернативной при случаях хакерских атак на основное оборудование судна», — отметил представитель IT-компании Интеллектика Юрий Оганянц. — «В этом направлении, в частности, мы развиваем нашу отечественную систему MOORiNET. АРМ Лоцман (MOORiNET. Pilot Unit). Это полностью российское решение, которое ни программно, ни аппаратно не зависит от зарубежных технологий».

Следующим шагом будет использование математических моделей и искусственного интеллекта, который также будет помогать и лоцману на основании обработки множества явных и не явных факторов и ситуаций, рассказал он.

Очевидно, что тренд сильный, восходящий и правильный, но здесь всему человечеству еще предстоит справиться не с одним вызовом. Но это только стимулирует, ведь раз это развитие не остановить, то несомненно, мы как страна должны работать на опережение.