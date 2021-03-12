В России нынешний, 2021 год в рыбохозяйственной отрасли объявлен годом тихоокеанского лосося. Принята целевая программа, увеличен объём ресурсных исследований запасов тихоокеанских лососей. Для ряда регионов, социально-экономическое развитие которых напрямую обеспечивается рыбохозяйственным комплексом, падение численности этого вида существенно. Бизнес ищет пути замещения.

Иван Шилов ИА REGNUM

С середины 2010-х годов объём добычи тихоокеанских лососей существенно снизился. В большей степени сокращение подходов лосося в последние годы затронуло Сахалин. Там с 2009 по 2019 год в ряду нечётных лет уловы уменьшились более чем в десять раз, и в нынешнем году ожидается сохранение отрицательного тренда. Если десять лет назад там его добывали до 300 тыс. тонн, то прогноз на 2021 год — всего лишь 40 тыс. тонн с тенденцией к дальнейшему снижению. Здесь два основных фактора: климат и экология, что напрямую влияет на температурный режим и кормовую базу. Так, в заливе Анива в 2009 году рыбаки выловили 57 тыс. тонн горбуши, а в 2019-м — менее одной тонны. Климатические изменения приводят к росту среднегодовой температуры воздуха. И если сроки наступления зимы не изменились, то летние температуры заметно выросли.

Чтобы сбалансировать ситуацию, предприятия делают акцент на искусственное воспроизводство, которое даёт возможность получать стабильный возврат рыбы, рассказал о текущем лососёвом тренде председатель Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев.

«Искусственное воспроизводство позволяет сохранять объёмы производства кеты, а вот горбушу Сахалин теряет стремительно. Предприятиям приходится переквалифицироваться на другие виды промысла. Хочу сказать, что в целом наши зарубежные коллеги прогнозируют ещё как минимум пятилетний дальнейший спад по диким лососям во всех государствах Северной Пацифики — в США, Канаде, Японии, Южной Корее. Своими рыборазводными заводами в лососёвой индустрии наиболее известен Сахалин. На Сахалине их 62, а всего на Дальнем Востоке 73 таких завода по воспроизводству тихоокеанского лосося. Сокращение природных запасов бизнес активно компенсирует искусственным воспроизводством», — рассказал Ануфриев.

David Menke Тихоокеанский лосось

Состоявшаяся международная конференция по лососю позволила оценить ситуацию с лососёвыми, обменяться опытом, объединить усилия мирового научного сообщества в исследованиях этого вида. В России на Сахалине действительно наблюдается динамика к снижению. На Камчатке подходы лосося пока что у нас стабильные. В основном проблема есть по горбуше на Сахалине и Курилам. А в целом у нас по Дальнему Востоку на 2021 год на лосось наука дала благоприятный прогноз. Однако, если смотреть за последние 15 лет, Россия, США, Канада, Япония и Корея продемонстрировали динамику к снижению по лососёвым видам.

На 2022 год запланирована совместная международная экспедиция. Ежегодная кооперация научных исследований между Россией и странами Северной Пацифики должна привести к выработке верных решений, в том числе предстоит найти «золотую середину» в вопросах развития промысла и искусственного воспроизводства.

Санкции и прилавок

Будущее, конечно же, за партнёрством природы и науки, но есть ещё такой фактор, как бизнес, который требует эффективного и современного правового регулирования, чтобы защитить здоровье человека и экологию среды его обитания, это в текущий период и ближайшем будущем — основная задача. Россия богата природными ресурсами, мы можем себе позволить питаться дикой, наполненной полезными микроэлементами рыбой. Для этого необходимо стимулировать наполнение такой рыбой внутреннего рынка по доступным большинству населения ценам. Также есть искусственное воспроизводство, на которое делает ставку бизнес. Из позитивных результатов нельзя не отметить, что за последние несколько лет в наших магазинах в рамках санкций и контрсанкций произошло импортозамещение — российский лосось заместил аквакультурный норвежский. И это радует — российский производитель может.

Мясо тихоокеанского красного лосося

Из США на рынок идёт ГМО-лосось

Расскажу о тревожной тенденции, которая идёт из США. К 2027 году на рынок одна из американских компаний планирует выпустить не менее 50 тыс. тонн генномодифицированного лосося. Два завода компании способны производить 1200 и 250 тыс. тонн ГМО-лососёвых, и эта вся продукция пойдёт на рынок. Экономика ГМО — лососёвого бизнеса проста — рыба вырастает за 18 месяцев вместо обычных трех лет и за этот период съедает на 25% меньше кормов. А дальше производитель стремится подсадить всех на свой посадочный материал, как это случилось в растениеводстве. К тому же с таких ГМО-ферм рыба может сбегать в открытое море, что весьма часто и происходит с искусственным стадом, и как это в дальнейшем повлияет на дикую рыбу и её кормовую базу, и насколько такая рыба «полезна» для нашего здоровья, для нашего иммунитета, коммерсантов мало интересует, ведь главная цель бизнеса — максимальная прибыль.

На мой взгляд, основной барьер на пути ГМО-рыбы — это маркировка. Покупатель имеет право знать, что он покупает. Информация должна быть достоверной, и последствия её сокрытия должны быть внушительными для бизнеса в денежном эквиваленте. В мире высоких технологий маркировка продукции как элемент госполитики — это обязанность государства в таких направлениях, как здоровье и право граждан на достоверную информацию о качестве пищевых продуктов и состоянии окружающей среды, так как даже запреты ряда европейских стран на ГМО-продукцию не обеспечивают нужного эффекта, а служат больше торговым барьером для входа на рынок иностранных производителей.

Думаю, что Россия с её морями и океанами может себе позволить обеспечить своих граждан полезной дикой рыбой по доступным ценам и не станет рынком сбыта ГМО-рыбы.