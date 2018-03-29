Успешная интеграция России в морскую экономику — одна из стратегически важных задач на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Морская экономика предоставляет России отличные шансы, которые надо эффективно реализовать. Как и что требует оперативного вмешательства — в статье эксперта Центра стратегических оценок и прогнозов Анны Горновой.

Океан

Мир постепенно движется в «голубую экономику», основой и движущей силой которой являются моря и океаны, занимающие более 70% поверхности Земли. Всё больше стран видят в «голубой экономике» новые точки своего социально-экономического роста. «Голубая экономика» с течением времени сформировалась из комплексной морской политики стран и «зелёной экономики», основанной на экологических принципах.

Рост морской доли отмечается в национальных экономиках многих стран. Океан и морская экономика рассматриваются как новый виток современной геополитики.

Для прибрежных стран и островных государств морская экономика открывает новые перспективы в разработке нефти и газа на морском дне, в портовом строительстве, развитии судоходства, морского транзита и логистики, рыболовства и марикультуры. Вследствие повышения промышленной нагрузки на моря и океаны экологические требования к топливу и промышленным материалам будут неизбежно повышаться, что обеспечит развитие инновационных технологий, которые со временем преобразят жизнь на материке, создавая «умные», чистые зелёные города. Качество жизни становится основным приоритетом общества.

О возросшем значении морской составляющей во внешней и внутренней политике Европейского союза свидетельствует жёсткий контроль выполнения Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2014/89/ЕС «О создании основы для планирования морских пространств». 7 декабря 2017 г. дела о невыполнении положений Директивы тремя странами — Болгарией, Грецией и Финляндией переданы в суд ЕС. Согласно Директиве, к 31 марта 2021 г. страны должны разработать морские территориальные планы. До 18 сентября 2016 года Директива обязала все страны сформировать у себя органы управления, ответственные за её реализацию, а также ввести в действие соответствующие законы, правила и административные положения.

Морское пространственное планирование

Сегодня около 40 стран занимаются морским пространственным планированием (МПП). И каждая по-своему сформулировала принципы управления морехозяйственной деятельностью. Степень и формат общественного участия в планировании морских пространств в разных странах тоже очень сильно отличаются. МПП применяется для организации и контроля безопасного использования морских акваторий, контроля природоохранных объектов и охраняемых территорий, районов проведения научных исследований, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, регламентации морского прибрежного туризма. Предполагается также, что международное сообщество может применить этот инструмент для разработки трансграничного морского пространственного плана для Арктики с учётом изменения климата и повышения доступности Северного Ледовитого океана, для управления зонами в открытом море, а также достижения целей глобального управления Мировым океаном.

Mil.ru Российский танкер

На данном направлении России нельзя отставать. В противном случае проиграем протекционистскую политику, которую страны всё чаще ведут экологическими методами.

С каким заделом в морскую экономику входит Россия?

Площадь морских пространств, находящихся под суверенитетом или юрисдикцией РФ, составляет свыше 7,5 млн. кв. км. с протяженностью морских границ свыше 38 000 км. В июле 2015 года президент России Владимир Путин внёс изменения в Морскую доктрину. Поводом для этого послужило усиление международной напряженности. Сегодня морская деятельность в России регулируется международными нормами морского права, 35 федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства РФ и осуществляется в рамках отраслевых планов, результаты выполнения которых обнадёживают.

За последние годы наблюдается стабильный рост перевалки грузов в портах. По данным Минтранса, грузооборот морских портов России в 2017 г. достиг 786,4 млн. тонн. Новый арктический порт Сабетта стал мощной инфраструктурной опорой на Севморпути. Начаты отгрузки СПГ. Приняты важнейшие для развития морского флота и смежных отраслей поправки в ст. 4 Кодекса торгового мореплавания РФ о расширении понятия «каботаж», направленные на закрепление национальных интересов России в Арктике. Объем перевозок грузов в акватории Севморпути в 2017 году составил 9 932 тыс. тонн. К 2030 году планируется его довести до 70—80 млн тонн в год. Создан конкурентный правовой режим Российского международного реестра судов, благодаря чему растёт количество судов под российским флагом. На начало 2018 года в Российском международном реестре судов зарегистрировано 1141 судно суммарным дедвейтом более 4,5 млн тонн.

Поставлены амбициозные цели и в рыбохозяйственном комплексе. По данным Росрыболовства, объем вылова водных биоресурсов в 2017 г. стал рекордным для отрасли за последние 25 лет и составил 4,9 млн. тонн. Доходы госбюджета от деятельности рыбопромышленного комплекса превысили 40 млрд рублей. В настоящее время вводятся в промышленную эксплуатацию новые массовые объекты промысла на Дальнем Востоке. В отрасли работает более 270 тыс. человек, еще более 1 млн рабочих мест отрасль создает в смежных областях.

Обновлённая отраслевая стратегия в период с 2018 по 2030 гг. потребует более 600 млрд частных инвестиций, и этот процесс уже начат. К 2030 г. поставлена цель — среднегодовой рост не менее 5% и удвоение вклада отрасли в ВВП. При этом прогнозируется рост вылова — до 5 млн. т. в год, обновление около 50% мощностей промыслового флота, снижение среднего возраста судов с 30 до 20 лет, поэтапное увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью до 40%. Производство аквакультурной продукции планируется довести до 700 тыс. тонн.

В 2017 году зафиксирован беспрецедентный рост объема инвестиций в инфраструктуру Дальнего Востока. По данным Минвостокразвития, резиденты ТОР и свободного порта Владивосток вложили в экономику Дальнего Востока более 90 млрд. рублей. К 2020 году планируется создать 350 новых предприятий с 34 тыс. новых рабочих мест.

Без закона

Планировалось, что законопроект «О морском пространственном планировании в РФ», который, в частности, преследует цель укрепить геополитическую позицию страны, будет внесен в Государственную думу РФ в начале 2016 года. Тем более, что и база для этого появилась — в акватории Финского залива АО «НИИП Градостроительства» провело научно-исследовательскую работу по изучению методики проведения МПП, встраивания его в правовую структуру страны. Работа проводилась в тесном сотрудничестве с немецкими коллегами. В 2014 году была подготовлена концепция законопроекта. Параллельно Минобороны РФ разрабатывало законопроект о морской деятельности.

Экспертов беспокоит, что документ разрабатывался под проблемы нефтегазового комплекса в северных морях, а носить будет универсальный характер. В связи с этим планирование крупных приморских городов может оказаться малоэффективным. При узковедомственном подходе неизбежны межотраслевые и межрегиональные конфликты, неэффективность освоения территории в целом. Специалисты неоднократно заявляли, что при огромных морских владениях стране необходим отдельный закон о морском планировании, который вмещал бы в себя вопросы комплексного экологически безопасного и рационального природопользования.

У России есть хорошие возможности стать лидером в морской экономике. Этот потенциал сформирован нашей историей, нашими предками и щедро обеспечен природными ресурсами. Его надо реализовать.

Tvabutzku1234 Российский контейнеровоз

Что для этого требуется? Требуется политическая воля, финансовый и административный ресурс. То есть — направить финансы на реализацию национальных интересов России в морской экономике, повысить статус морской деятельности в структуре власти, увеличить морское представительство в структурах власти и общественных институтах. Следует отметить, что кадры морского флота — это люди долга и чести, непримиримые к коррупции и другим негативным проявлениям власти, поэтому их нужно максимально использовать для решения государственных задач. Ментальность прибрежного населения разных стран основана на партнёрстве с природой и единении. Менталитет морской России сегодня как никогда подходит для решения непростых вопросов международной политики и должен быть востребован.

В преддверии ожиданий по обновлению состава правительства данное направление видится весьма перспективным и требующим внимания президента, с учётом открывающихся для России возможностей. Как показывает практика, основная проблема морской деятельности сегодня — это межведомственность, которая напрямую тормозит решение многих проблем. Случается даже так, что решение по вопросам развития отрасли принимает вовсе не отраслевое ведомство. В результате такие принятые решения затем дают обратный эффект, падает мотивация бизнеса, а в других случаях, напротив, страдают интересы государства.

У России сегодня хорошие экономические отношения со странами АТР, БРИКС, которые живут и комфортно себя чувствуют в морской экономике, являясь первоисточником её концепции. Геополитический карт-бланш России в морской экономике очевиден. Успешная интеграция России в морскую экономику — одна из стратегически важных задач на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Морская экономика предоставляет России отличные шансы, которые надо эффективно реализовать. Морская Россия объединяет все политические силы в стране. Если власть повернётся к морю, морская Россия может стать мощным интегратором на международной арене.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что крайне важна скоординированность морского и территориального планирования, поскольку любая деятельность на море тесно связана с берегом, и на всех этапах планирования требуется привлекать все заинтересованные стороны, использовать всю доступную информацию, включая традиционные знания и опыт местного населения.