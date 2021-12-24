Сегодня идёт активная дискуссия в отношении второго этапа инвестиционных квот. Минсельхозом разработан новый законопроект, который в основном касается водных биоресурсов Дальнего Востока. Предлагается выделить ещё 20% от общего общедопустимого улова (ОДУ) на обновление производственных фондов с упором на береговую переработку, а ещё 4% отдать инвесторам первого этапа в счёт их поддержки. Оставшиеся после первого этапа 50% ОДУ краба планируется направить на аукцион. Мнения разделились: одни предлагают расширять программу инвестквот и переходить ко второму её этапу, другие же, напротив, выступают за то, чтобы отложить её по срокам аж до 2026 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный прилавок

Обновление производственных фондов рыбной отрасли, безусловно, является одним из стратегических приоритетов её развития. Однако система достоверной независимой от бизнеса статистики и отраслевой науки у нас в стране разрушена. Известный ВНИЭРХ (Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйств) ликвидирован. И как планировать? Как не отдельно взятым крупным компаниям для своих собственников, а государству видеть, что эффективно, а что нет? Для этого нужна системная база, научная основа. А то, что происходит с программой инвестквот сейчас, — не что иное, как предложение различных её моделей пятёркой крупных компаний рынка, при этом каждый предлагает в своих интересах, а интересы эти у них у всех разные, но как итог нацеленные на получение максимальной прибыли для каждого игрока. Потому и не складывается единая концепция самой программы, в законе о рыболовстве прописано лишь само понятие «инвестквота», но что такое её первый и второй этап, нигде в нормативно-правовой базе не отражено.

Смысл немного подождать, отложить дальнейшие реформы появляется только в случае если ускорить цифровизацию, которая поможет ликвидировать «серую зону», обеспечить прозрачность и системность отрасли, чтобы на основе аналитического мониторинга всех собранных данных сформировать комплексную программу развития, отражающую все народохозяйственные приоритеты, специфику участников отрасли и главную задачу обеспечения дешевой качественной продукцией населения страны.

Fish.gov.ru Рыбоперерабатывающие предприятие на Курильских островах

Такой пилотный проект можно опробовать на Дальнем Востоке за ближайшие несколько лет. И вот тогда можно уже будет видеть реальные соотношения ресурса и промысловых мощностей, финансовую, социальную составляющие, возможности и готовность верфей к глубокому импортозамещению, отладить и законодательно закрепить цепочку безотходного производства со стимулированием роста добавленной стоимости. Цифровая экосистема станет одним из инструментов, который поможет достичь высокозначимую цель — максимально обеспечить в стране безотходное производство замкнутого цикла, чтобы не пропал ни один хвост.

Также важно не просто охватить цифровым мониторингом основные процессы рыбодобычи, переработки и логистики, но и осуществить на их основе зелёную ESG-трансформацию, отработав стимулирующие механизмы для повышения экологичности, решения социальных задач работников предприятий, в том числе жителей рыболовецких поселков, малочисленных народов Крайнего Севера. Это позволит добавить к механизму инвестквот ещё и льготное финансирование, дать дешёвые деньги малому и среднему бизнесу, поддержать местное население наших удалённых территорий. В итоге по результатам пилотной отработки уже можно будет наглядно видеть — как и насколько эффективно конкретным игроком рынка используется государственный ресурс в виде квоты. Тогда через пару лет, уже на основе комплексной аналитики, мы сможем найти то самое золотое сечение, когда при масштабном развитии крупных рыбопромышленных холдингов удастся сохранить и небольшие организации, исторически работающие на побережье наших окраинных территорий, а для граждан — натуральный полезный продукт.