Для российских рыбаков лето-2020 ознаменовалось июльским письмом Русской рыбопромышленной компании в адрес председателя правительства РФ с предложением реформы, основанной на вовлечении всех добывающих компаний в обновление флота, глубокую переработку уловов и отмене льгот и ЕСХН. Основная новелла предложенной реформы — донаделение строящихся под инвестиционные квоты судов ресурсом через аукционы, а также ограничение возраста промыслового флота 30 годами. Сама по себе цель иметь в будущем национальный бренд мирового уровня в лице крупной вертикально интегрированной российской компании хороша и заслуживает внимания, однако предложенную РРПК реформу отрасль встретила в штыки. А в одном из своих выступлений глава ВАРПЭ Герман Зверев назвал РРПК марсианами-технократами, которыми движет исключительно идея крупных финансовых прибылей и возможности погашения своих огромных кредитов.

Рыболовный траулер

Теперь рыбаки повсеместно обращаются к властям и просят в очередной раз не допустить незаконного перераспределения ресурсов. Ведь совсем недавно, в 2018 году, компании перезаключили с государством договоры на доли квот на 15 лет — до 2034 года. 20% долей направлены на инвестиционные квоты, и ряд предприятий заключили по ним договоры с обязательством построить в России суда и перерабатывающие заводы. Проходят аукционы, где организации покупают выставленные лоты. На сегодняшний день есть инвестиционные и аукционные доли квот и та квотная основа, что перешла предприятиям по историческому принципу, принятому за основу во многих странах. Вот только эту историческую основу постоянно пытаются перераспределить: ФАС настаивает на конкуренции, другие предлагают разные нововведения, будто перераспределение ресурса является основной целью и задачей Стратегии развития отрасли и больше ничего в этом направлении сделать невозможно.

Цитата из видео Герман Зверев

За кем квоты?

Так уж сложилось, что квоты в российском законодательстве изначально закреплены за организациями, которые уплачивают в бюджеты налоги и сборы, а не за судами, как в некоторых странах. Разрушение этого базового принципа сломает систему и в итоге не принесёт позитивных результатов. У России свои особенности, география. Эти основы нужно беречь. Приведу пример: у наших рыбаков сохранилась колхозная система, история которой насчитывает более 90 лет. Рыболовецкие колхозы внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, в них трудятся целые рыбацкие поколения. Союз рыболовецких колхозов объединяет 55 организаций в 60 прибрежных поселениях, часть из которых посёлкообразующие. Всего в отрасли 43 градо‑ и посёлкообразующих предприятия в девяти субъектах РФ, которые обеспечивают проживание 120 тыс. человек. Сегодня это в основном малые прибрежные предприятия, в том числе в удалённых районах Севера и Дальнего Востока, которые не только обновляют свой флот, причём больше под 30% субсидию, нежели под инвестквоты, но и несут социальные обязательства на этих территориях, выполняют задачу национальной безопасности. Очевидно, что такую традицию нашей общей истории, её ресурсную и материальную базу нельзя рушить никакими реформами и аукционами. Либо тогда уж таким организациям положены социальные квоты.

Приоритеты отраслевой стратегии

В 2019 году правительством РФ была утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса — 2030, определившая цели и задачи, которые направлены на лидерство России в мировом рыболовстве, насыщение внутреннего рынка качественной доступной продукцией и сохранение занятости населения на прибрежных территориях. В российских водах дела идут неплохо и даже с увеличением уловов. В обновление флота рыбаки вложились, вот только судостроители их подводят и сроки постройки уже переносятся на несколько лет, потому как российские верфи загружены в основном военными заказами и с постройкой большого числа крупнотоннажного рыболовного флота не справляются. Тем временем банки требуют с рыбаков уплаты процентов по кредитам, да и ситуация в мировой экономике сейчас непростая. Не проще ли было бы посчитать общую потребность отрасли в новых судах всех типов, с учётом реального технического состояния действующего в России флота, и пригласить в нашу страну лидеров мирового судостроения — пусть здесь построят, а затем проводят техническое обслуживание и все виды ремонта, платят налоги, создают рабочие места? Тем более, что в настоящий момент наполнение оборудованием (технологическое, навигационное, рыбопромысловое, главные и вспомогательные двигатели) строящихся на российских верфях судов — до 90% зарубежного производства.

Fish.gov.ru Церемония спуска на воду головного морозильного траулера-процессора «Капитан Соколов». Санкт-Петербург

Рыболовство — это партнёрство между рыбаком, природой и государством. Общий допустимый улов (ОДУ) по каждому виду биоресурсов наука определяет ежегодно. Договор на добычу каждого вида заключается не на количественный объём биоресурса, а на долю от определяемого ежегодно ОДУ. Если рыбы нет, значит, и закреплённой по договору доли у предприятия нет, либо объём её значительно уменьшается. Природный фактор уже сам по себе — нестабильность, а если ещё к этому добавляются постоянные попытки перераспределить доли, то рыболовство превращается для бизнеса в отрасль с высоким риском. Деловой климат и доверие к государству при таком подходе страдает однозначно. Спрашивается: зачем постоянно перераспределять ресурсы среди своих же пользователей внутри своей же экономической зоны? Что от этого выигрывает государство? Помимо одномоментных пополнений бюджета с аукционов, которые будут стараться всеми возможными путями профинансировать иностранцы с вытекающими из этого последствиями — ничего. В долгосрочной перспективе такой подход никаких плюсов стране не даёт.

Океанический разворот

Реальная потребность в новых судах требует точности во избежание подрыва ресурсной базы и удара по экосистеме — в мире переизбыток рыбопромысловых мощностей при том, что мировой вылов дикой рыбы остановился на отметке в 90 млн тонн и уже лет 30 не растёт, обороты набирает аква‑ и марикультура. Приоритетное освоение Мирового океана и сбережение промысловых запасов в своих водах — таковы современные тенденции развития глобального рыболовства. К примеру, правительство Китая видит в расширении своего океанического промыслового флота (флота дальних морей) стратегический национальный приоритет. За последние годы Китай существенно увеличил количество рыбодобывающих судов, ведущих промысел в Атлантике и Индийском океане, строится флот для крилевого промысла, поставлена задача выйти в мировые лидеры по вылову и переработке тунцов. Если России сделать океанический разворот на выполнении уже утверждённой правительством Стратегии-2030, и Росрыболовство пропишет его в обновляемой госпрограмме, государство получит явные плюсы — сохранит и преумножит национальную ресурсную базу за счёт активизации океанического промысла в международных конвенционных районах Мирового океана.

Рыболовные траулеры

Россия имеет возможность создания своей тунцовой индустрии. Предлагаемые РРПК новеллы целесообразны для решения этой стратегической задачи.

Стратегией-2030 определены задачи по развитию океанического промысла за счёт добычи криля и тунцов с последующей переработкой. Фактически поставлена цель по созданию отечественной тунцовой индустрии. До настоящего времени Россия сохраняет возможности вылова тунцов в Центральной Восточной Атлантике, есть перспективы восстановления тунцового промысла в Тихом и Индийском океанах. Для реализации задач, определённых в Стратегии-2030 и достижения целей, сформулированных в национальных проектах, нужен современный тунцеловный флот, которого у России нет. Предлагаемые РРПК новеллы с реальными мерами господдержки строительства специализированного тунцеловного флота и перерабатывающих предприятий целесообразны для решения стратегических задач развития российского тунцового промысла. В СССР были свои тунцеловные флотилии, однако затем правительством РФ на протяжении 20 лет практически ничего не предпринималось в этом направлении. Стратегия-2030 предполагает реализацию комплекса инвестиционных проектов по развитию тунцового промысла в Атлантическом океане и строительство в Калининградской области центра по промышленной переработке тунца. Промысел тунцов является одним из наиболее ценных видов океанического рыболовства, за доступ к которому борются практически все страны. Глобальная тунцовая индустрия доказала свою устойчивость в период мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Пока ещё Россия имеет возможность создания своей тунцовой индустрии. Фонд восстановления и развития тунцового промысла «Марлин» детально разработал инвестиционный проект развития тунцового промысла в Атлантике, являющийся частью комплексной программы развития российского тунцового промысла в Мировом океане, что полностью соответствует целям и задачам Стратегии-2030. В течение ближайших двух-трех лет России нужен свой тунцеловный флот, иначе историческое право ведения этого вида промысла, которое заработали поколения российских рыбаков, будет утрачено. При этом наши квоты на вылов в виде промыслового усилия перераспределят между собой другие страны, обладающие флотом. По данным фонда, реализация проекта позволит в кратчайшие сроки восстановить российский промысел тропических тунцов в Атлантическом океане и приступить к созданию отечественной тунцовой индустрии. Россия будет иметь флотилию из семи тунцеловных сейнеров, сможет закрепить за судами ценный ресурс в объёме более 50 тыс. тонн тунца, расчётная стоимость которого составляет более 120 млн долларов в год. Достижение целей, определённых Стратегией-2030 по созданию отечественной тунцовой индустрии, станет важным этапом в решении проблемы ухода от сырьевой направленности экспорта рыбной отрасли и экономики России.