Андрей Чепакин

Фотожурналист, председатель Гильдии фотожурналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В журналистике более 40 лет. Работал и возглавлял фото- и медиаслужбы в крупнейших российских изданиях и компаниях. С одинаковой любовью снимает в различных жанрах и направлениях - от репортажей до "длинных" историй, от спорта до "горячих точек"... Но больше всего любит фотоисследовать личности и судьбы. Автор персональных и участник коллективных выставок в России и за рубежом. Лауреат национальных и международных премий в области журналистики, культуры и искусства. В 2020 году был признан "Журналистом года" по версии Высшей профессиональной премии "Золотое перо". Имеет государственные награды. Увлечения - марафоны, экстремальный спорт. "Жизнь - это сейчас" - правило по которому живёт.