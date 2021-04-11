Цирк с животными я не снимал больше 9 лет — я не хожу с плакатом «Свободу зверям!», но любое лишение свободы и насилие над личностью мне не нравится, даже если эта личность на четырёх лапах.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон

Тогда я узнал, что в цирке работает замечательный артист — шимпанзе Шон, и очень захотел с ним познакомиться. Шону на тот момент было шесть лет, и он являлся главным кормильцем большой цирковой семьи — вся программа строилась вокруг него. У Шона был друг и напарник — медведь. Но во время выступлений в Якутске какие-то нелюди сожгли гастрольный автобус вместе с мишкой. Подростку Шону ничего не оставалось, как становиться главным со всей мерой ответственности.

Шон был умным — понимал значение более 500 слов, ласковым, компанейским и хитрым. И зверем. Со своими повадками и понятиями, которые не всегда совпадали с людскими, тогда ему прилично перепадало в педагогических целях. Шон блажил на весь цирк, стремясь вызвать сочувствие окружающих, и грустно смотрел мне в глаза.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Автор материала Андрей Чепакин и Шон — фото на память

Мне насилие не нравилось, но такова часть циркового ремесла. Да и кто спрашивает мнение заезжего фотографа.

Я снимал его на арене. Снимал, как он обрадовался знакомству с моим маленьким незрячим сыном Ванькой — как они танцевали, обнимались, как Шон пересчитывал пальчики на Ванькиных руках, как прятал Ванькину обувь, чтобы тот не ушёл.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ванька и Шон. Танец

Нынешняя съёмка появилась из истории, которая случилась с её героями. «Итальянский цирк Togni» — проект легендарный и семейный. Тоньи — одна из самых больших и старых (с историей более 150 лет) цирковых семей в мире, во главе с легендарными дрессировщиками Коррадо и Давио.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Идёт представление. Идёт и солистка балета, чтобы неожиданно появиться среди зрителей

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон

Каждый из них задействован как в отдельном номере, так и совместно со своими супругами. Вместе артисты представляют на арене цирка синтез дрессуры, клоунады и высококлассных трюков. Утонченная итальянка Сьюзан Тоньи помогает супругу Коррадо дрессировать слоних. А супруга Давио — смелая воздушная гимнастка — Александра Тарус, в их совместном номере поднимается под самый купол на собственных волосах. Дополняет картину несравненный французский дрессировщик Иван Дефорж.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Горячие аплодисменты достались воздушным гимнастам и акробатам на встречных качелях

Андрей Чепакин ИА REGNUM Горячие аплодисменты достались воздушным гимнастам и акробатам на встречных качелях

Андрей Чепакин ИА REGNUM Миг перед тем, как зал ахнет

Андрей Чепакин ИА REGNUM Всё под контролем!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Цирк не может состояться без волшебства иллюзионистов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Цирк не может без волшебства иллюзионистов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Семейство Тоньи – мастера на все руки

Эта цирковая труппа — тонко настроенный организм на пике формы. Этот «организм» уже несколько лет гастролировал по России, когда пандемия вдруг всё остановила. Хорошо, что в случае с «Цирком Togni» это произошло в Петербурге, а не в Якутске или Нижнем Тагиле. В Петербурге всё-таки много лучше с бытом, возможностями репетировать, да и вообще жить.

Андрей Чепакин ИА REGNUM За кулисами. 5 минут до начала представления

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кто лучше самих артистов наведёт блеск на реквизите!

Но год без выступлений — это слишком!

В начале марта 2021 года состоялось первое выступление после долгого перерыва. Не один раз от артистов доносилось: «Волнуюсь, будто впервые на арену выходить!»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Готовность номер один

Андрей Чепакин ИА REGNUM Артисты, на выход!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Звёздный час балета

Андрей Чепакин ИА REGNUM Танцоры – арматура шоу, связывают все представление в единое целое

И тут я услышал одну историю, которая случилась на прогонах накануне представления. Тигры «вышли» на арену, но, усевшись на тумбочки, отказались исполнять свои номера. Не помогло даже такое желанное мясо. И лишь через какое-то время удалось понять причину «забастовки» — руководство цирка, выполняя все нынешние пандемические постановления, минимизировало количество людей на репетициях — цирк был пуст. Звери к этому совершенно не привыкли. Пришлось искать решение проблемы, ничего не нарушая — ноу хау дрессировщики не раскрыли, но тигры стали работать.

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Тоннель» из сетки, по которому тигры идут на арену – слабая гарантия безопасности. Поэтому в этот момент рядом никого

Андрей Чепакин ИА REGNUM Номер с тиграми

Андрей Чепакин ИА REGNUM Номер с тиграми. Когда цирк то замирает в испуге, то взрывается аплодисментами

Андрей Чепакин ИА REGNUM Нрав у тигров крутой, но характер дрессировщика Давио Тоньи круче

Соскучились артисты, соскучились зрители. Не знаю, что чувствовали животные, когда начались представления, мне по-прежнему их жалко.

Андрей Чепакин ИА REGNUM На этом месте цирк расцветет детскими голосами – «Лошадки!!!»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Артисты» Ивана Дефоржа перед выступлением перемещаются из жилых ящиков в «парадные»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Артисты» Ивана Дефоржа перед выступлением перемещаются из жилых ящиков в «парадные»

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Артисты» Ивана Дефоржа на арене

Но искренность и самоотдача итальянцев в России если не примирили меня с проблемой животных в неволе, то сгладили. Пусть и на время.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Слоновник – самый дальний «адрес» закулисья

Андрей Чепакин ИА REGNUM Коррадо Тоньи в дальних угла закулисья – здесь ничто не помешает собраться перед выступлением

Андрей Чепакин ИА REGNUM На арене слоны Коррадо и Сьюзан Тоньи