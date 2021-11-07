Нет снега — не проблема! Зимний спорт летом — фоторепортаж
Несколько недель осталось до официального начала зимнего спортивного сезона — стартуют этапы Кубка мира, следом другие состязания, и соревновательный маховик «снежных» видов спорта раскрутится до весны.
Как тренируются лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы и горнолыжники в сезон, все примерно представляют. А вот когда снега нет? Это отдельная история — часто она очень удивляет неподготовленного очевидца.
Конечно, сейчас есть лыжные тоннели, горнолыжные склоны «под крышей», наконец, высокогорье, где снег почти круглый год. Но наряду с плюсами у этих площадок есть и минусы: их очень немного, добираться до них непросто, тренировки в них недёшевы…
Не забудем и пандемию, которая усложняет нахождение на этих объектах. И без этого спортивная медицина не всегда положительно настроена по отношению к систематическим тренировкам, скажем, в лыжном тоннеле. И то — на улице плюс 20−25, а в тоннеле приличный минус. Организм от таких перепадов в стрессе, начинает искать резервы на борьбу с температурным экстремизмом. Спортсмен в заключительный период набора формы и так как натянутая струна, а тут ещё дополнительная нагрузка. Как итог — сопли, температура, потеря иммунитета или ещё чего хуже.
Двукратная олимпийская чемпионка, главы Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России Анна Богалий считает, что лето — очень важный период для зимнего спортсмена:
«Лето на самом деле очень важно! За летнюю подготовку можно исправить ошибки в технике и хорошо поднабрать силы. Вся основная подготовительная работа проходит в летний период, а летние первенства всегда как проверка подготовки».
У всяких привлекательных и высокотехнологичных возможностей для тренировок в межсезонье есть приличные минусы. Поэтому подавляющее большинство атлетов тренируются в межсезонье, используя проверенные десятилетиями методы и инвентарь.
Самый известный такой инвентарь — лыжероллеры, которые используют в подготовке лыжники, биатлонисты и двоеборцы. Ещё совсем недавно они выглядели как колёса от тачки или садовой тележки, приделанные ко вполне себе массивной доске. Инвентарь был неуклюжий, тяжёлый и маломаневренный.
Современными лыжероллерами и сейчас непросто управлять и тормозить на них, но в сравнении с винтажными они как болид «Формулы-1» против многострадальных «Жигулей». Технические характеристики профессиональных лыжероллеров высокого класса дают ощущения, максимально приближенные к катанию на лыжах по снегу. Они делятся на классические и коньковые, медленные и быстрые.
Гонки на лыжероллерах и летний биатлон выделились в отдельные виды спорта, по которым проводятся чемпионаты и Кубки мира по аналогии с теми, что проходят зимой.
Официально соревнуются летом и мастера могула (скоростной спуск с элементами акробатики) и двоеборцы.