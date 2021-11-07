Несколько недель осталось до официального начала зимнего спортивного сезона — стартуют этапы Кубка мира, следом другие состязания, и соревновательный маховик «снежных» видов спорта раскрутится до весны.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Типичный портрет «летнего» биатлониста со всеми «прелестями» асфальтовой болезни на локтях и коленях

Как тренируются лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы и горнолыжники в сезон, все примерно представляют. А вот когда снега нет? Это отдельная история — часто она очень удивляет неподготовленного очевидца.

Андрей Чепакин ИА REGNUM По напряжению летние гонки ничем не отличаются от зимних стартов. Только атмосфера жарче

Андрей Чепакин ИА REGNUM Скорость летом ощущается более остро, чем зимой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Судьям летом полегче – не надо мёрзнуть, как зимой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Что зимой, что летом лыжницы одинаково прекрасны!

Андрей Чепакин ИА REGNUM А вот падение летом – вещь крайне опасная

Андрей Чепакин ИА REGNUM Разорванный комбинезон и ободранные коленки – минимальная цена «летнего» падения: асфальт – не снег!

Конечно, сейчас есть лыжные тоннели, горнолыжные склоны «под крышей», наконец, высокогорье, где снег почти круглый год. Но наряду с плюсами у этих площадок есть и минусы: их очень немного, добираться до них непросто, тренировки в них недёшевы…

Андрей Чепакин ИА REGNUM Спуск в дождливую погоду – тот ещё экстрим

Андрей Чепакин ИА REGNUM Для малоопытных лыжников дополнительная защита летом не повредит

Андрей Чепакин ИА REGNUM Финишная прямая в дождливый соревновательный день

Андрей Чепакин ИА REGNUM Хорошо, если мама бежит спринт, а если что-то подлиннее, то придётся помокнуть

Андрей Чепакин ИА REGNUM Друзья на финише радуются не меньше спортсменов

Не забудем и пандемию, которая усложняет нахождение на этих объектах. И без этого спортивная медицина не всегда положительно настроена по отношению к систематическим тренировкам, скажем, в лыжном тоннеле. И то — на улице плюс 20−25, а в тоннеле приличный минус. Организм от таких перепадов в стрессе, начинает искать резервы на борьбу с температурным экстремизмом. Спортсмен в заключительный период набора формы и так как натянутая струна, а тут ещё дополнительная нагрузка. Как итог — сопли, температура, потеря иммунитета или ещё чего хуже.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренерская биржа и нужное слово от тренера

Андрей Чепакин ИА REGNUM Короткий миг перед спуском, где можно на мгновение перевести дух

Андрей Чепакин ИА REGNUM Опытный тренер знает: чтобы зимой было легко, надо хорошо поработать летом

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренерско-болельщицкая биржа, как ближний партер в театре

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тяжёлый подъём на трассе – он и летом тяжёлый

Двукратная олимпийская чемпионка, главы Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России Анна Богалий считает, что лето — очень важный период для зимнего спортсмена:

Андрей Чепакин ИА REGNUM Анна Богалий

«Лето на самом деле очень важно! За летнюю подготовку можно исправить ошибки в технике и хорошо поднабрать силы. Вся основная подготовительная работа проходит в летний период, а летние первенства всегда как проверка подготовки».

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренеры корректируют стрельбу своих воспитанников – зимой мешает снег, а летом — дождь

Андрей Чепакин ИА REGNUM На стрелковом рубеже всё так же, как и зимой. Только лежать не так холодно

Андрей Чепакин ИА REGNUM На стрелковом рубеже заслуженный мастер спорта Сергей Просвирнин – неоднократный чемпион мира по летнему биатлону, а ныне один из самых авторитетных судей – технический делегат IBU

У всяких привлекательных и высокотехнологичных возможностей для тренировок в межсезонье есть приличные минусы. Поэтому подавляющее большинство атлетов тренируются в межсезонье, используя проверенные десятилетиями методы и инвентарь.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Один из прекрасных лыжероллерных ракурсов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Лицо летнего биатлона

Самый известный такой инвентарь — лыжероллеры, которые используют в подготовке лыжники, биатлонисты и двоеборцы. Ещё совсем недавно они выглядели как колёса от тачки или садовой тележки, приделанные ко вполне себе массивной доске. Инвентарь был неуклюжий, тяжёлый и маломаневренный.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тормозить и маневрировать на лыжероллерах – особое искусство

Андрей Чепакин ИА REGNUM Лето – не зима, и очки при стрельбе на лоб не поднимешь, приходится креативить

Андрей Чепакин ИА REGNUM Серьёзные лица мужского старта

Андрей Чепакин ИА REGNUM Сюжет из лыжероллерной эстафеты – ожидание товарища по команде

Современными лыжероллерами и сейчас непросто управлять и тормозить на них, но в сравнении с винтажными они как болид «Формулы-1» против многострадальных «Жигулей». Технические характеристики профессиональных лыжероллеров высокого класса дают ощущения, максимально приближенные к катанию на лыжах по снегу. Они делятся на классические и коньковые, медленные и быстрые.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летний биатлон. На последнем подъёме перед стрельбищем нужно и темп не потерять, и дыхание не сбить. Всё как зимой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летом магазин заряжать легче – пальцы не мерзнут

Андрей Чепакин ИА REGNUM Биатлонное стрельбище что зимой, что летом одно. Но не одним цветом

Гонки на лыжероллерах и летний биатлон выделились в отдельные виды спорта, по которым проводятся чемпионаты и Кубки мира по аналогии с теми, что проходят зимой.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Всё как зимой, только деревья внизу с листьями

Андрей Чепакин ИА REGNUM Вода вместо снежной горы приземления. Судьи на лодке только летом

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летние соревнования горнолыжников-могулистов – очень необычное зрелище для новых зрителей.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Прыгуны, судьи и болельщики в одном кадре

Андрей Чепакин ИА REGNUM Синтетические «щётки» — из них летом состоит гора приземления у прыгунов с трамплина

Андрей Чепакин ИА REGNUM Канатка летом отличается от зимней тем, что под ногами у прыгуна

Андрей Чепакин ИА REGNUM Опилки – не снег, и перед новым подъёмом на гору разгона лыжи надо помыть

Андрей Чепакин ИА REGNUM Среди трав и неба

Андрей Чепакин ИА REGNUM Это не крыша – это гора приземления

Официально соревнуются летом и мастера могула (скоростной спуск с элементами акробатики) и двоеборцы.