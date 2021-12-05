В 1995 году один мой приятель — известный российский лыжник предложил мне поучаствовать в гонке клуба Героя России Дмитрия Шпаро «Приключение». Называлась она длинно — «4 марафона за 4 дня с финишем на вершине Эльбруса». Она и сама была длинной и экстремально трудной.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Эльбрус. Легендарные «Бочки». Пётр Кожин и автор этого материала

В результате разных форс-мажоров лыжник остался дома, а я отправился в Приэльбрусье, чтобы снимать этот уникальный проект. Слово «уникальный» ещё не раз будет встречаться в этом тексте: так уж мне повезло с горными приключениями, хоть я никогда не был альпинистом, а та давняя гонка была моей первой встречей с высокими горами. До этого были только Карпаты, где у нас, лыжников, проходили тренировочные сборы.

То первое моё знакомство с Эльбрусом закончилось восхождением на вершину, причём весьма забавным. Мы с Петром Кожиным должны были встречать участников на финише — он для фиксации результатов и необходимой помощи, я — для того, чтобы сделать красивые фотографии «героев». Для этого мы ушли наверх за несколько часов до старта участников. В нагрузку нам дали двух «рюкзаков» — зарубежных ветеранов, которые никак бы не уложились во временной лимит, если бы пошли на вершину в одно время со всеми. Иностранцы платили за участие немалые деньги, и организаторы не хотели их лишать радости покорения Эльбруса.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Граница 80-90-х годов. Эльбрус. Пётр Кожин во время установления очередного рекорда

Уже где-то после скал Пастухова наши гости совсем «капнули». Петя, передав часть своего груза мне, отправился с немцем и американцем вниз, а я наверх — в абсолютно неизвестную мне темноту. Без кошек, фонарика, опыта, но зато с грузом фотоаппаратуры и прочих нужностей.

С помощью Бога и великого русского языка до вершины я добрался. Участников и красивые пейзажи поснимал от души. Правда, когда дошла очередь до «селфи» на Эльбрусе, который тогда был просто автопортрет, в арсенале у меня осталась только плёнка в 1600 единиц — это были самые зернистые фотографии, которые я когда-либо сделал за 42 года в профессии.

По итогу тех соревнований я стал более-менее (а для кого-то «в доску») своим для горных экстремалов — те убедились, что я не только неплохо снимаю, но и переношу высотные нагрузки, не требую к себе особенного внимания и слишком высоких гонораров.

В последующие годы были съёмки забегов-восхождений на Эльбрус для Книги рекордов Гиннесса Петра Кожина. А потом случился перерыв.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Проверено на себе. Судьи и организаторы фестиваля Red Fox Elbrus Race до старта соревнования совершили «контрольное» восхождение на вершину

Несколько лет назад отец-основатель российского скайраннинга, а по совместительству директор одного из самых значимых в мире Фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race, Евгений Колчанов предложил руководству мою кандидатуру для высотных съёмок. То, в лице Ольги Мороз, согласилось — и вот уже несколько лет подряд я имею счастье находиться в гуще заоблачных экстремальных приключений.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Эльбрус. Судьи маркируют трассу для ски-альпинистов.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Для высокогорных судей соревновательный день начинается глубокой ночью

Андрей Чепакин ИА REGNUM Судьи фестиваля Red Fox Elbrus Race. На первом плане – легендарный питерский альпинист Алексей Корень

Программа фестиваля включала в себя разные дисциплины от скайраннинга до ски-альпинизма и фанового бега на снегоступах.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ски-альпинисты на пути к вершине Эльбруса

Андрей Чепакин ИА REGNUM Короткий отдых ски-альпинистов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Эльбрус. Наши дни. Отдых у «Бочек»

Но всегда основой были «Вертикальный километр» — забег с поляны Азау (2300 метров над уровнем моря) протяжённостью 4 километра с набором высоты 1 километр и два забега на вершину Эльбруса (с поляны Азау и Гара-Баши).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Идеальный пейзаж с участниками «Вертикального километра»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Фестиваль Red Fox Elbrus Race. Старт самого массовой дисциплины – гонки «Вертикальный километр»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Змейка из участников «Вертикального километра» растянулась на многие сотни метров

Андрей Чепакин ИА REGNUM Туман на старте «Вертикального километра»

Вот эти две гонки и есть соль и боль фестиваля! Сотни участников, вступая в борьбу со сложными погодными условиями, преодолевают перепад высот свыше 3000 м, чтобы взойти на самую высокую точку Европы — вершину г. Эльбрус (5642 м)!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Гонка на Эльбрусе в непогоду

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт гонки с поляны Азау. На первом плане одна из лучших российских мультиспортсменок Виктория Зарина

Андрей Чепакин ИА REGNUM Штормовой ветер – одна из главных опасностей для альпинистов на горе

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ски-альпинисты на дистанции

Андрей Чепакин ИА REGNUM Алексей Корень (справа) помогает одному из участников соревнований на контрольном пункте

Андрей Чепакин ИА REGNUM Пока есть силы, надо двигаться!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ветер и метель – большая проблема, но подкрепиться надо!

У фестиваля свои герои, живущие в разных концах мира — от Альп и Памира до Анд и Хибин, которых объединяют уникальные физические возможности, но более всего любовь к горам и умение терпеть и преодолевать трудности.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Фестиваль Red Fox Elbrus Race – символический финиш скоростного восхождения на вершину, чтобы у участников были динамичные фотографии

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Вертикальный километр». Через несколько секунд после финиша

Андрей Чепакин ИА REGNUM Для кого-то финиш – уже победа!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Финиш гонки на Эльбрусе. Скайраннера Жанну Вокуеву встречает известный российский альпинист Александр Глушковский

Большая часть фотографий — оттуда, здесь и ключевые моменты состязаний, и выдающиеся персонажи из мира скайраннинга.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Главный организатор и идеолог приключенческой гонки Red Fox Adventure Race Ольга Мороз и на Эльбрусе всегда в гуще событий

Казалось, что Elbrus Race будет самым сложных горным приключением для меня, пока не случилось приглашение от того же Евгения Колчанова поучаствовать в самой высокогорной гонке в мире. Уникальность Lenin Race может показать только одна цифра — финиш гонки происходит на высоте 7134 метра.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Памир. Гонка Lenin Race — участники на высоте около 6000 метров над уровнем моря

В августе в горах Памира творится глобальная история экстремального спорта — здесь по традиции не первый год проходит Фестиваль горных видов спорта Lenin Race. Главная фишка заоблачного действа — самая высокогорная гонка в мире с финишем на вершине одного из самых высоких памирских «семитысячников» пике Ленина (7134 метра над уровнем моря). Стартует состязание в первом штурмовом лагере на высоте 4400 метров. Протяжённость дистанции — 14 километров. Таким образом, перепад высот на трассе — 2734 метра. За несколько дней до основной гонки проходит 24-километровая более многолюдная «репетиция».

Андрей Чепакин ИА REGNUM Пик Ленина. Горы не прощают даже малейших ошибок – непальские шерпы спускают вниз тело погибшего альпиниста

В мире найдётся полтора-два десятка атлетов, способных преодолеть этот «адов путь» за лимит из 9 часов (после этого судьи начинают спуск с вершины, поворачивая, иной раз практически силовыми методами, не уложившихся в контрольное время). В этом году во всём мире нашлось 13 смельчаков (3 женщины и 10 мужчин) из 9 стран, которые решили штурмовать вершину.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Lenin Race – впереди ещё тяжёлый путь

За несколько недель до «штурма» они приехали на Памир для акклиматизации и тренировок. Большинство совершили «подготовительные» восхождения на пик Ленина.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Испанские участники гонки Lenin Race. Им не повезёт, и из-за лимита времени они будут повёрнуты судьями назад

Для понимания уровня этих звёзд альпинизма ещё немного цифр и пояснений. Я был единственным приглашённым фотографом на этой гонке. Естественно, организаторы не без оснований ждали от меня «шедевров». А ваять их было ох как непросто, ибо на главной гонке ты мог выбрать для съёмки только одну точку (не мог же фотограф бегать по горе быстрее спортсменов). Я решил снимать между вторым (5300 м) и третьим (6100 м) штурмовыми лагерями и ушёл готовиться туда за сутки до старта участников вместе с двумя хорошо подготовленными местными гидами-альпинистами. Так вот, от первого до второго лагеря мы поднимались (пусть и с грузом) 6 часов — это очень-очень хорошее среднее время. А теперь внимание! Будущий победитель гонки австриец Доминик Сальчер преодолел этот отрезок за 1 час 34 минуты (!!!).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Памир. Доминик Сальчер во время гонки на пик Ленина

Андрей Чепакин ИА REGNUM Lenin Race. Прыжок через препятствие во время гонки

Участники стартовали 5 августа в 4 часа утра, пока «трасса» не раскисла. Доминика, единственного из всех участников гонки, я снимал практически в темноте на высоте около 6 километров. Остальных, двигаясь ниже и ниже по склону, чтобы менять для разнообразия ракурсы и планы, — уже когда рассвело.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ленинрейс – Оксана Стефанишина на пике Ленина. Короткая передышка, и сразу вниз — спуск бывает труднее, чем подъём

Доминик и победил, достигнув вершины за 5 часов 10 минут. Среди женщин первой была уникальная россиянка Оксана Стефанишина со временем 8 часов 10 минут. Уложились в лимит времени и достигли вершины 5 мужчин и 2 женщины. До рекорда трассы легендарного россиянина Виталия Шкеля Доминику не хватило 3 минут! Тем жарче будет возможное противостояние звёзд мирового высотного скайраннинга в следующий раз!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Оксана Стефанишина с тортом, который в честь её победы на Lenin Race испекли в высотном лагере

Это подпись к фотографиям, которую я написал по окончании гонки. А теперь чуть о личном. Здесь в основном съёмки, которые я делал на высотах от 4400 до около 6000 м. Здесь и мои любимые герои — Оксана и Доминик. Я очень уважаю их как спортсменов. Они глубоко симпатичны мне как люди. Я искренне желал им победы. Слава богу, что у них это очень красиво получилось.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Виталий Шкель – человек-легенда в мире высокогорного спорта

Андрей Чепакин ИА REGNUM Оксана Стефанишина – победитель и рекордсмен многих горных забегов и восхождений

Андрей Чепакин ИА REGNUM Австриец Доменик Сальчер – победитель фестивалей Lenin Race и Elbrus Red Fox Race

Знаете, что было самым трудном в работе на этой горе? Не уход в ночь съёмки из второго лагеря в полную для меня неизвестность. Не движение вверх, хотя оно всегда — страдание. Не спуск, когда мозолей на ногах было больше, чем пальцев и пяток. Самым страшным для моей деятельной натуры было почти суточное ничегонеделание в молоке тумана во втором лагере. Я лежал один в палатке и тихо сходил с ума. Автопортрет оттуда. У меня не было ни книги, ни рации, ни музыки, ни собеседника. Только мысли. Я вообще не люблю толпу и зачастую очень люблю одиночество. Но там мне хватило. Хватило одного дня в этой «белой комнате»! А альпинисты ждут неделями и месяцами. Ждут ради того, чтобы договориться с Горой и зайти на неё.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Андрей Чепакин — автор материала во время ночёвки в высокогорном лагере на пике Ленина

Поэтому они для меня космонавты! Навсегда!!!