Лыжные гонки на глазах развиваются и меняют свой формат. В угоду телевидению, в угоду зрелищности, в угоду стремительному времени.

Андрей Чепакин ИА REGNUM На токсовских склонах

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Первые участники гонки примеряют инвентарь. Он должен быть не моложе 1985 года рождения

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Когда ботиночек маловат

Но есть один формат, который хоть и обращён в прошлое, но набирает популярность в наши дни и с оптимизмом смотрит в будущее. В Токсово, петербургской столице зимних видов спорта, вспоминали, как, в чём и на чём бегали на лыжах в 60−70−80-х.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. «Динамо» бежит!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. В советском стиле

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсовские узоры

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. На дистанции мастер спорта из Сестрорецка Виталий Куликов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Так выглядит решимость победить!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Екатерина Юрлова — чемпионка мира по биатлону. Эти трассы для неё родные

Соревнование, а скорее праздник, придумали энтузиасты лыжного спорта из экипировочного центра Mass Sport, а откликнулось более сотни российских лыжников. Случились даже гости из-за рубежа.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Главный подъём!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Бегун, лыжник, триатлонист Сергей Лукин – местный житель

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино

Андрей Чепакин ИА REGNUM Токсово. Кольца! Это вам не нынешние «нежные» лыжные лапки!

По массовости наша hand made гонка пока уступает мировым лидерам в этом деле (покажу здесь несколько фотографий, которые снял в Италии на старейшей ретрогонке в рамках легендарного лыжного марафона Marcialonga).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Итальянский пейзаж. Не верится, что совсем рядом прекрасные лыжные трассы

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Участники в очереди для выхода на стартовую поляну

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Российские журналисты «расчищают» спуск для робких участников

Андрей Чепакин ИА REGNUM На Марчалонге общий старт для всех участников

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Самый возрастной участник гонки

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Для кого-то спуск – не проблема, а радость

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Ретрогонка всем возрастам покорна!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Автор материала Андрей Чепакин на дистанции основной гонки

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Замыкающие пелетона – итальянские ветераны

Зато по количеству звёздных имён дала фору — олимпийские чемпионки Любовь Мухачёва, Надежда Скардино, чемпионка мира Екатерина Юрлова, призёр Олимпийских игр Валерий Столяров приехали поучаствовать или поддержать спортсменов на трассе.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Эпп Паал – исполнительный директор Worldloppet – крупнейшей мировой серии лыжных марафонов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Павла Кириловского из Латвии довелось снимать и в Токсово, и на Марчалонге

Андрей Чепакин ИА REGNUM Павел Кириловский в Токсово

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга — это и модный выход в свет

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалога. Ретроэкипировку и инвентарь можно за 30 евро взять в аренду. Но не факт, что получится избежать поломок

Андрей Чепакин ИА REGNUM Марчалонга. Нет фотографии с гонки, считай, что не бежал