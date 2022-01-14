Лыжные гонки на глазах развиваются и меняют свой формат. В угоду телевидению, в угоду зрелищности, в угоду стремительному времени.
Токсово. Первые участники гонки примеряют инвентарь. Он должен быть не моложе 1985 года рождения
Токсово. Когда ботиночек маловат
Но есть один формат, который хоть и обращён в прошлое, но набирает популярность в наши дни и с оптимизмом смотрит в будущее. В Токсово, петербургской столице зимних видов спорта, вспоминали, как, в чём и на чём бегали на лыжах в 60−70−80-х.
Токсово. В советском стиле
Токсово. На дистанции мастер спорта из Сестрорецка Виталий Куликов
Токсово. Так выглядит решимость победить!
Токсово. Екатерина Юрлова — чемпионка мира по биатлону. Эти трассы для неё родные
Соревнование, а скорее праздник, придумали энтузиасты лыжного спорта из экипировочного центра Mass Sport, а откликнулось более сотни российских лыжников. Случились даже гости из-за рубежа.
Токсово. Бегун, лыжник, триатлонист Сергей Лукин – местный житель
Токсово. Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино
Токсово. Кольца! Это вам не нынешние «нежные» лыжные лапки!
По массовости наша hand made гонка пока уступает мировым лидерам в этом деле (покажу здесь несколько фотографий, которые снял в Италии на старейшей ретрогонке в рамках легендарного лыжного марафона Marcialonga).
Итальянский пейзаж. Не верится, что совсем рядом прекрасные лыжные трассы
Марчалонга. Участники в очереди для выхода на стартовую поляну
Марчалонга. Российские журналисты «расчищают» спуск для робких участников
На Марчалонге общий старт для всех участников
Марчалонга. Самый возрастной участник гонки
Марчалонга. Для кого-то спуск – не проблема, а радость
Марчалонга. Ретрогонка всем возрастам покорна!
Марчалонга. Автор материала Андрей Чепакин на дистанции основной гонки
Марчалонга. Замыкающие пелетона – итальянские ветераны
Зато по количеству звёздных имён дала фору — олимпийские чемпионки Любовь Мухачёва, Надежда Скардино, чемпионка мира Екатерина Юрлова, призёр Олимпийских игр Валерий Столяров приехали поучаствовать или поддержать спортсменов на трассе.
Марчалонга. Эпп Паал – исполнительный директор Worldloppet – крупнейшей мировой серии лыжных марафонов
Павла Кириловского из Латвии довелось снимать и в Токсово, и на Марчалонге
Павел Кириловский в Токсово
Марчалонга — это и модный выход в свет
Марчалога. Ретроэкипировку и инвентарь можно за 30 евро взять в аренду. Но не факт, что получится избежать поломок
Марчалонга. Нет фотографии с гонки, считай, что не бежал
Марчалонга. Финиш и хорошее настроение!