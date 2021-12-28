В море российского биатлона, где многие годы царят бури, шторма и крушения, а дела идут очень невесело, есть светлый островок надежды. И слава богу, что он связан с детским и юношеским спортом: в нынешнем году у Кубка Анны Богалий — SKIMiR юбилей, вот уже десять лет это главное дело жизни двукратной олимпийской чемпионки и её мужа Андрея Левунина.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Главный подъём мурманской трассы

Андрей Чепакин ИА REGNUM Младшие стреляют из пневматического оружия — винтовки ждут их на рубеже

Андрей Чепакин ИА REGNUM Набирает силу девичья гонка

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренер на рубеже — воплощение сосредоточенности и внимания: анализ стрельбы надо провести мгновенно

Андрей Чепакин ИА REGNUM Финишировать с флагом региона — одна из традиций Кубка. Ксении Янополец из Якутии это делать не впервой!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Встречать и успокаивать на финише подопечных — тоже нынешняя «должность» двукратной олимпийской чемпионки.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Так на финишной поляне выглядит счастье

Андрей Чепакин ИА REGNUM Как и на крупных взрослых стартах, на цветочную церемонию приглашаются шесть лучших спортсменов. Анна Богалий готова разделить радость вместе с ними

«Не можешь сломать систему, создай её сам» — это про Кубок. Нынешняя «официальная» система построена так, что с малых лет с тренера и ребёнка, пришедшего в спорт, спрашивают за результат в протоколе. Результат в протоколе — это зарплата тренера, финансирование спортшколы и множество других «плюшек».

Андрей Чепакин ИА REGNUM Солнечные лица Кубка

Но это и выжатый, как лимон, к окончанию школы молодой человек. Это и тренер, который вынужден заниматься форсированным натаскиванием, а не воспитанием и закладкой фундамента будущих успехов своего ученика.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старшие стреляют из мелкокалиберной винтовки и на трассе выглядят как взрослые

Андрей Чепакин ИА REGNUM Заключительный выстрел

Андрей Чепакин ИА REGNUM На заключительный круг

Андрей Чепакин ИА REGNUM Финишируют самые маленькие

Андрей Чепакин ИА REGNUM Без слёз никуда

Андрей Чепакин ИА REGNUM После финиша не надышаться морозным воздухом!

Легко систему критиковать, очень сложно делать что-то реальное — Анна и Андрей стараются. Очень сильно стараются. Ценой своих личных и очень небесконечных ресурсов. И рождаются в рамках Кубка новые звёздочки — такие как трёхкратный чемпион мира среди юниоров Денис Иродов.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Биатлонный арт

Хорошо, что есть люди и организации, которые помогают. Но их должно быть много больше — откликнетесь делом, будущие друзья Кубка!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старшие. Совещание на рубеже

Андрей Чепакин ИА REGNUM Пристрелка

Андрей Чепакин ИА REGNUM Морозный выдох после финиша

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дыхание стрельбища

Андрей Чепакин ИА REGNUM Гонка старших. Короткий миг «отдыха» на спуске

Я как журналист работал на Олимпийских играх, кубках и чемпионатах мира. Скажу, что по уровню организации, «оформлению» действа, отношению к его участникам Кубок Богалий может дать фору крупнейшим международным соревнованиям с огромными бюджетами.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Анна Богалий на фоне артефактов легендарной Долины уюта

Андрей Чепакин ИА REGNUM Видеоконтроль состязаний Кубка на уровне мировых стандартов — главный судья Тимур Нурмеев и главный секретарь Наталья Осипова разбирают ситуацию на стрельбище

Андрей Чепакин ИА REGNUM Мурманск. Анна Богалий и её первый тренер Владимир Семёнович Щукин

Андрей Чепакин ИА REGNUM Биатлонное стрельбище. Значительную часть оборудования команда Кубка привозит с собой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренировка на трассе в Долине уюта. «Данко» на снегоходе — не догоню, так хоть посвечу

«Наша задача — сделать всё не хуже, чем на Кубке мира, но там «очки, секунды, минуты», а у нас праздник, и главная задача — привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь» — говорит Анна.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Образ заполярного биатлона!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Околофинишные разборки

Андрей Чепакин ИА REGNUM Парни уходят в гонку. Ещё год, и они будут гоняться с оружием за спиной.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Стрельбище. На первом плане — один из лидеров Кубка Ярослав Кузнецов из Амурской области

Андрей Чепакин ИА REGNUM Графика заполярных гонок

Посмотрите фотографии, которые я сделал во время первого этапа Кубка сезона 2021−2022 в Мурманске. Конечно, их недостаточно, чтобы показать весь масштаб праздника в Мекке зимних видов спорта — Долине уюта, куда на встречу с полярной ночью приехали-прилетели ребята из десятков российских регионов, от Вологды и Карелии до Якутии и Сахалина, но общее эмоциональное представление они дадут.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Так выглядит скорость

А впереди ещё целый сезон с этапами в Абзаково, Южно-Сахалинске, Дёмино, Саранске и Новосибирске (финал).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Что там на табло?

И будут праздники, и будут тысячи счастливых детских глаз, и будет жива вера в цивилизованное будущее нашего спорта.

Андрей Чепакин ИА REGNUM После финиша. Командный дух в действии: помочь расстегнуть крепления — святое дело