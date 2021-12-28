В море российского биатлона, где многие годы царят бури, шторма и крушения, а дела идут очень невесело, есть светлый островок надежды. И слава богу, что он связан с детским и юношеским спортом: в нынешнем году у Кубка Анны Богалий — SKIMiR юбилей, вот уже десять лет это главное дело жизни двукратной олимпийской чемпионки и её мужа Андрея Левунина.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Главный подъём мурманской трассы
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Младшие стреляют из пневматического оружия — винтовки ждут их на рубеже
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Набирает силу девичья гонка
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Тренер на рубеже — воплощение сосредоточенности и внимания: анализ стрельбы надо провести мгновенно
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Финишировать с флагом региона — одна из традиций Кубка. Ксении Янополец из Якутии это делать не впервой!
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Встречать и успокаивать на финише подопечных — тоже нынешняя «должность» двукратной олимпийской чемпионки.
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Так на финишной поляне выглядит счастье
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Как и на крупных взрослых стартах, на цветочную церемонию приглашаются шесть лучших спортсменов. Анна Богалий готова разделить радость вместе с ними
«Не можешь сломать систему, создай её сам» — это про Кубок. Нынешняя «официальная» система построена так, что с малых лет с тренера и ребёнка, пришедшего в спорт, спрашивают за результат в протоколе. Результат в протоколе — это зарплата тренера, финансирование спортшколы и множество других «плюшек».
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Солнечные лица Кубка

Но это и выжатый, как лимон, к окончанию школы молодой человек. Это и тренер, который вынужден заниматься форсированным натаскиванием, а не воспитанием и закладкой фундамента будущих успехов своего ученика.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Старшие стреляют из мелкокалиберной винтовки и на трассе выглядят как взрослые
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Заключительный выстрел
Андрей Чепакин ИА REGNUM
На заключительный круг
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Финишируют самые маленькие
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Без слёз никуда
Андрей Чепакин ИА REGNUM
После финиша не надышаться морозным воздухом!

Легко систему критиковать, очень сложно делать что-то реальное — Анна и Андрей стараются. Очень сильно стараются. Ценой своих личных и очень небесконечных ресурсов. И рождаются в рамках Кубка новые звёздочки — такие как трёхкратный чемпион мира среди юниоров Денис Иродов.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Биатлонный арт

Хорошо, что есть люди и организации, которые помогают. Но их должно быть много больше — откликнетесь делом, будущие друзья Кубка!

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Старшие. Совещание на рубеже
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Пристрелка
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Морозный выдох после финиша
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Дыхание стрельбища
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Гонка старших. Короткий миг «отдыха» на спуске

Я как журналист работал на Олимпийских играх, кубках и чемпионатах мира. Скажу, что по уровню организации, «оформлению» действа, отношению к его участникам Кубок Богалий может дать фору крупнейшим международным соревнованиям с огромными бюджетами.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Анна Богалий на фоне артефактов легендарной Долины уюта
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Видеоконтроль состязаний Кубка на уровне мировых стандартов — главный судья Тимур Нурмеев и главный секретарь Наталья Осипова разбирают ситуацию на стрельбище
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Мурманск. Анна Богалий и её первый тренер Владимир Семёнович Щукин
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Биатлонное стрельбище. Значительную часть оборудования команда Кубка привозит с собой
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Тренировка на трассе в Долине уюта. «Данко» на снегоходе — не догоню, так хоть посвечу

«Наша задача — сделать всё не хуже, чем на Кубке мира, но там «очки, секунды, минуты», а у нас праздник, и главная задача — привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь» — говорит Анна.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Образ заполярного биатлона!
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Околофинишные разборки
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Парни уходят в гонку. Ещё год, и они будут гоняться с оружием за спиной.
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Стрельбище. На первом плане — один из лидеров Кубка Ярослав Кузнецов из Амурской области
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Графика заполярных гонок

Посмотрите фотографии, которые я сделал во время первого этапа Кубка сезона 2021−2022 в Мурманске. Конечно, их недостаточно, чтобы показать весь масштаб праздника в Мекке зимних видов спорта — Долине уюта, куда на встречу с полярной ночью приехали-прилетели ребята из десятков российских регионов, от Вологды и Карелии до Якутии и Сахалина, но общее эмоциональное представление они дадут.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Так выглядит скорость

А впереди ещё целый сезон с этапами в Абзаково, Южно-Сахалинске, Дёмино, Саранске и Новосибирске (финал).

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Что там на табло?

И будут праздники, и будут тысячи счастливых детских глаз, и будет жива вера в цивилизованное будущее нашего спорта.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
После финиша. Командный дух в действии: помочь расстегнуть крепления — святое дело
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Сын финишировал