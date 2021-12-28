Сцена и закулисье биатлонного завтра
В море российского биатлона, где многие годы царят бури, шторма и крушения, а дела идут очень невесело, есть светлый островок надежды. И слава богу, что он связан с детским и юношеским спортом: в нынешнем году у Кубка Анны Богалий — SKIMiR юбилей, вот уже десять лет это главное дело жизни двукратной олимпийской чемпионки и её мужа Андрея Левунина.
Но это и выжатый, как лимон, к окончанию школы молодой человек. Это и тренер, который вынужден заниматься форсированным натаскиванием, а не воспитанием и закладкой фундамента будущих успехов своего ученика.
Легко систему критиковать, очень сложно делать что-то реальное — Анна и Андрей стараются. Очень сильно стараются. Ценой своих личных и очень небесконечных ресурсов. И рождаются в рамках Кубка новые звёздочки — такие как трёхкратный чемпион мира среди юниоров Денис Иродов.
Хорошо, что есть люди и организации, которые помогают. Но их должно быть много больше — откликнетесь делом, будущие друзья Кубка!
Я как журналист работал на Олимпийских играх, кубках и чемпионатах мира. Скажу, что по уровню организации, «оформлению» действа, отношению к его участникам Кубок Богалий может дать фору крупнейшим международным соревнованиям с огромными бюджетами.
«Наша задача — сделать всё не хуже, чем на Кубке мира, но там «очки, секунды, минуты», а у нас праздник, и главная задача — привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь» — говорит Анна.
Посмотрите фотографии, которые я сделал во время первого этапа Кубка сезона 2021−2022 в Мурманске. Конечно, их недостаточно, чтобы показать весь масштаб праздника в Мекке зимних видов спорта — Долине уюта, куда на встречу с полярной ночью приехали-прилетели ребята из десятков российских регионов, от Вологды и Карелии до Якутии и Сахалина, но общее эмоциональное представление они дадут.
А впереди ещё целый сезон с этапами в Абзаково, Южно-Сахалинске, Дёмино, Саранске и Новосибирске (финал).
И будут праздники, и будут тысячи счастливых детских глаз, и будет жива вера в цивилизованное будущее нашего спорта.