Как Медный всадник стал триатлонистом — фото
Первый российский триатлонный старт под маркой Ironmen в прошлом году стал для отечественных атлетов знаковым — всемирно известный бренд добирался до нашей страны долго. Петербург принял его основательно и с любовью.
Но в связи с известными событиями глобальный бренд взял паузу и на смену ему пришёл «Медный всадник» от тех же многоопытных организаторов из компании «Железный человек. РФ».
И не просто пришёл, а пришёл масштабно и массово, ибо три дня стартов, которые получили статус Фестиваля триатлона, включали в себя этап Кубка России, Первенство страны, фановые беговые старты и собственно главный старт с числом участников более двух тысяч.
В первый день меня остановила большая и разношерстная компания гостей города:
— Слышь, земляк, а что это у вас здесь происходит?
— Фестиваль биатлона. Сегодня Первенство России в эстафетах.
— Не! Не знаем такого. Про биатлон знаем, про триатлон — нет!
Пришлось, несмотря на нехватку времени, задержаться и провести для ребят и девчонок короткий, но содержательный ликбез.
Пообщались, попрощались.
Каково же было моё удивление в заключительный день, когда проходил главный старт Фестиваля, меня окликнули — это была та самая компания:
— Уже третий день ходим сюда. Спасибо за то, что рассказали! Прикольно здесь и нам нравится!
— Здорово ребята, я рад!
Добрые слова в свой адрес от новых поклонников триатлона, конечно, приятны, но моей заслуги здесь не много — динамика и доступная зрелищность способна заворожить и без слов.