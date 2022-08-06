Первый российский триатлонный старт под маркой Ironmen в прошлом году стал для отечественных атлетов знаковым — всемирно известный бренд добирался до нашей страны долго. Петербург принял его основательно и с любовью.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дом под открытым небом для 2000 велосипедов

Но в связи с известными событиями глобальный бренд взял паузу и на смену ему пришёл «Медный всадник» от тех же многоопытных организаторов из компании «Железный человек. РФ».

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ожидание старта — когда минуты кажутся часами

Андрей Чепакин ИА REGNUM Последние манипуляции с экипировкой перед стартом

Андрей Чепакин ИА REGNUM Думы перед стартом

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт элиты в заключительный день Фестиваля

Андрей Чепакин ИА REGNUM За миг до первого гребка

Андрей Чепакин ИА REGNUM Ранний старт в рамках Первенства России

Андрей Чепакин ИА REGNUM Первые метры плавательного этапа — настоящее контактное сражение

Андрей Чепакин ИА REGNUM Последние метры плавания в главный день «Медного всадника»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Портрет на финише плавания

Андрей Чепакин ИА REGNUM У каждого своё плавание

Андрей Чепакин ИА REGNUM Люди-амфибии — из воды на сушу

И не просто пришёл, а пришёл масштабно и массово, ибо три дня стартов, которые получили статус Фестиваля триатлона, включали в себя этап Кубка России, Первенство страны, фановые беговые старты и собственно главный старт с числом участников более двух тысяч.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Транзитная зона — с плавания на велосипед

Андрей Чепакин ИА REGNUM Велоэтап — за кругом круг

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тяжёлая это работа быть лидером группы

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Декорации» велоэтапа «Медного всадника»

Андрей Чепакин ИА REGNUM А рельеф у ЗСД есть! Фоном Васильевский остров

Андрей Чепакин ИА REGNUM Велоэтап. Когда драфтинг разрешён

Андрей Чепакин ИА REGNUM Её величество аэродинамика

Андрей Чепакин ИА REGNUM Контроль соперника — важен каждый нюанс

Андрей Чепакин ИА REGNUM Когда попить — особое искусство. Везёт не всем

Андрей Чепакин ИА REGNUM Жарко!!!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Первые шаги в транзитке

В первый день меня остановила большая и разношерстная компания гостей города:

— Слышь, земляк, а что это у вас здесь происходит?

— Фестиваль биатлона. Сегодня Первенство России в эстафетах.

— Не! Не знаем такого. Про биатлон знаем, про триатлон — нет!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Транзитка с велоэтапа на бег

Андрей Чепакин ИА REGNUM Когда одновременно начали беговой этап

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Декорации» бегового этапа от разных эпох

Андрей Чепакин ИА REGNUM На беговом этапе эстафетного Первенства России в первый день Фестиваля

Андрей Чепакин ИА REGNUM Снимается кино

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дай пять

Андрей Чепакин ИА REGNUM Финишная зона — настоящий дизайнерский проект!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Победителем среди профессионалов стал действующий чемпион России Денис Васильев (3 часа 51 минуту и 16 секунд). Финиш принимают генеральный директор компании «Железный человек» Сергей Бодров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский

Андрей Чепакин ИА REGNUM Победители эстафеты «Медного всадника»

Пришлось, несмотря на нехватку времени, задержаться и провести для ребят и девчонок короткий, но содержательный ликбез.

Пообщались, попрощались.

Каково же было моё удивление в заключительный день, когда проходил главный старт Фестиваля, меня окликнули — это была та самая компания:

— Уже третий день ходим сюда. Спасибо за то, что рассказали! Прикольно здесь и нам нравится!

— Здорово ребята, я рад!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Эмоции финиша

Андрей Чепакин ИА REGNUM Не всем атлетам было хорошо после финиша

Андрей Чепакин ИА REGNUM Первые поздравления с победой от любимого!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Юниоры умаялись!

Добрые слова в свой адрес от новых поклонников триатлона, конечно, приятны, но моей заслуги здесь не много — динамика и доступная зрелищность способна заворожить и без слов.