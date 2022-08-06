Первый российский триатлонный старт под маркой Ironmen в прошлом году стал для отечественных атлетов знаковым — всемирно известный бренд добирался до нашей страны долго. Петербург принял его основательно и с любовью.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Дом под открытым небом для 2000 велосипедов

Но в связи с известными событиями глобальный бренд взял паузу и на смену ему пришёл «Медный всадник» от тех же многоопытных организаторов из компании «Железный человек. РФ».

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Ожидание старта — когда минуты кажутся часами
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Последние манипуляции с экипировкой перед стартом
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Думы перед стартом
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Старт элиты в заключительный день Фестиваля
Андрей Чепакин ИА REGNUM
За миг до первого гребка
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Ранний старт в рамках Первенства России
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Первые метры плавательного этапа — настоящее контактное сражение
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Последние метры плавания в главный день «Медного всадника»
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Портрет на финише плавания
Андрей Чепакин ИА REGNUM
У каждого своё плавание
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Люди-амфибии — из воды на сушу

И не просто пришёл, а пришёл масштабно и массово, ибо три дня стартов, которые получили статус Фестиваля триатлона, включали в себя этап Кубка России, Первенство страны, фановые беговые старты и собственно главный старт с числом участников более двух тысяч.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Транзитная зона — с плавания на велосипед
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Велоэтап — за кругом круг
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Тяжёлая это работа быть лидером группы
Андрей Чепакин ИА REGNUM
«Декорации» велоэтапа «Медного всадника»
Андрей Чепакин ИА REGNUM
А рельеф у ЗСД есть! Фоном Васильевский остров
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Велоэтап. Когда драфтинг разрешён
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Её величество аэродинамика
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Контроль соперника — важен каждый нюанс
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Когда попить — особое искусство. Везёт не всем
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Жарко!!!
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Первые шаги в транзитке

В первый день меня остановила большая и разношерстная компания гостей города:

— Слышь, земляк, а что это у вас здесь происходит?

— Фестиваль биатлона. Сегодня Первенство России в эстафетах.

— Не! Не знаем такого. Про биатлон знаем, про триатлон — нет!

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Транзитка с велоэтапа на бег
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Когда одновременно начали беговой этап
Андрей Чепакин ИА REGNUM
«Декорации» бегового этапа от разных эпох
Андрей Чепакин ИА REGNUM
На беговом этапе эстафетного Первенства России в первый день Фестиваля
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Снимается кино
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Дай пять
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Финишная зона — настоящий дизайнерский проект!
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Победителем среди профессионалов стал действующий чемпион России Денис Васильев (3 часа 51 минуту и 16 секунд). Финиш принимают генеральный директор компании «Железный человек» Сергей Бодров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Победители эстафеты «Медного всадника»

Пришлось, несмотря на нехватку времени, задержаться и провести для ребят и девчонок короткий, но содержательный ликбез.

Пообщались, попрощались.

Каково же было моё удивление в заключительный день, когда проходил главный старт Фестиваля, меня окликнули — это была та самая компания:

— Уже третий день ходим сюда. Спасибо за то, что рассказали! Прикольно здесь и нам нравится!

— Здорово ребята, я рад!

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Эмоции финиша
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Не всем атлетам было хорошо после финиша
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Первые поздравления с победой от любимого!
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Юниоры умаялись!

Добрые слова в свой адрес от новых поклонников триатлона, конечно, приятны, но моей заслуги здесь не много — динамика и доступная зрелищность способна заворожить и без слов.