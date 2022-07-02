Дворцовая площадь в Петербурге за свою более чем 256-летнюю историю видела многое. Но на лыжах летом на ней катались не часто. Пусть даже эти лыжи с колёсиками.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Прекрасные декорации «Спринта на Дворцовой»

«Пустите! У меня там, можно сказать, муж помирает, — пыталась прорваться в финишный коридор симпатичная блондинка с нагрудным номером 201. — Ваня, ты как там?!»

Волонтёры были не очень строги: «Проходите! Спасайте»!

Блондинкой была призёр последних Олимпийских игр Кристина Резцова, а Ваней её муж — известный лыжник Иван Анисимов.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кристина Резцова и Иван Анисимов

Кристины в этот день хватало на всё: заехать в призы в лыжероллерном спринте, целовать своего Ваню, шутить и пикироваться с коллегой Максимом Цветковым и, конечно, на то, чтобы уверенно победить в своей профильной дисциплине — отрыв от других биатлонисток был не «трамвайная остановка», но внушительным.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Настроение у Кристины и Максима отличное!

Всё это было на легендарных когда-то соревнованиях «Спринт на Дворцовой». Старт принимал звёзд лыжного спорта первой величины. За их сражениями на трассе наблюдали тысячи зрителей. Но не всё хорошее у нас процветает. «Спринт» постепенно (или неожиданно, что не принципиально) завял. Но лыжники о нем помнили и лелеяли мысль о возрождении.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Город и спорт

Андрей Чепакин ИА REGNUM Арка Главного штаба — «классический» фон для гонки

Андрей Чепакин ИА REGNUM Эрмитажу «Спринт» к лицу

Андрей Чепакин ИА REGNUM Мужской старт крупным планом

Андрей Чепакин ИА REGNUM Фоторепортёр Юлия Осмоловская за работой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Падения, увы, — часть гонок

Андрей Чепакин ИА REGNUM Гонка на фоне границы безопасности

Андрей Чепакин ИА REGNUM Максим Цветков на фоне Исаакиевского собора

Андрей Чепакин ИА REGNUM Команда массажистов успевала всё

Андрей Чепакин ИА REGNUM Главный судья биатлонного старта Сергей Просвирнин

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кристина внимательно наблюдает за стрельбой Максима

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт мужского лыжероллерного финала

Андрей Чепакин ИА REGNUM Когда оператор не уступает в скорости спортсменам

Андрей Чепакин ИА REGNUM Победитель мужского лыжероллерного финала Сергей Забалуев

Случилось это в непростом 2022-м, а проводить старты взялась команда «Железного человека» под руководством генерального директора Сергея Бодрова и директора гонки Василия Мозжухина, получившая широкую известность в прошлом году, после успешного проведения в России триатлона под брендом Ironman.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт женских полуфиналов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Прямая трансляция велась с нескольких камер

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт женского лыжероллерного финала

Андрей Чепакин ИА REGNUM Легенда мирового лыжероллерного спорта Ксения Конохова (номер 7) внимательно следит за Кристиной Резцовой (39)

Андрей Чепакин ИА REGNUM На штрафном круге

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кристина Резцова перед стрельбой

Андрей Чепакин ИА REGNUM На рубеже Кристина Резцова

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Серебряный» финиш Кристины Резцовой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кристина Резцова. Жара!

Андрей Чепакин ИА REGNUM После финиша

Первый блин вышел совсем не комом, ибо своего опыта и энтузиазма хватало и лыжники с биатлонистами под предводительством двух президентов питерских федераций — Владислава Сафина и Дмитрия Васильева были рядом. Многочисленные зрители, которые с комфортом разместились на двух трибунах не дадут соврать

Андрей Чепакин ИА REGNUM После гонки

Андрей Чепакин ИА REGNUM Победительница женской лыжероллерной гонки Наталья Матвеева принимает поздравления от Кристины Резцовой

Андрей Чепакин ИА REGNUM Автограф от Максима Цветкова

Андрей Чепакин ИА REGNUM Очень заинтересованные гости состязаний — олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь и вице-президент федерации биатлона ЯНАО Юлия Макарова

На нынешний старт, хоть он скромно носил статус регионального, приехало немало известных людей. Следующий год будет для «Спринта на Дворцовой» всероссийским.

А там и Клебо с коллегами попросятся (Йоханнес Клебо - норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира — прим. ред).

Куда им без нас.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Биатлонисты на пьедестале

Андрей Чепакин ИА REGNUM Награждение победителей лыжероллерных стартов, которые прошли накануне в Токсово

Андрей Чепакин ИА REGNUM Пьедестал у юниоров