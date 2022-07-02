Лыжи. Жара. Дворцовая площадь
Дворцовая площадь в Петербурге за свою более чем 256-летнюю историю видела многое. Но на лыжах летом на ней катались не часто. Пусть даже эти лыжи с колёсиками.
«Пустите! У меня там, можно сказать, муж помирает, — пыталась прорваться в финишный коридор симпатичная блондинка с нагрудным номером 201. — Ваня, ты как там?!»
Волонтёры были не очень строги: «Проходите! Спасайте»!
Блондинкой была призёр последних Олимпийских игр Кристина Резцова, а Ваней её муж — известный лыжник Иван Анисимов.
Кристины в этот день хватало на всё: заехать в призы в лыжероллерном спринте, целовать своего Ваню, шутить и пикироваться с коллегой Максимом Цветковым и, конечно, на то, чтобы уверенно победить в своей профильной дисциплине — отрыв от других биатлонисток был не «трамвайная остановка», но внушительным.
Всё это было на легендарных когда-то соревнованиях «Спринт на Дворцовой». Старт принимал звёзд лыжного спорта первой величины. За их сражениями на трассе наблюдали тысячи зрителей. Но не всё хорошее у нас процветает. «Спринт» постепенно (или неожиданно, что не принципиально) завял. Но лыжники о нем помнили и лелеяли мысль о возрождении.
Случилось это в непростом 2022-м, а проводить старты взялась команда «Железного человека» под руководством генерального директора Сергея Бодрова и директора гонки Василия Мозжухина, получившая широкую известность в прошлом году, после успешного проведения в России триатлона под брендом Ironman.
Первый блин вышел совсем не комом, ибо своего опыта и энтузиазма хватало и лыжники с биатлонистами под предводительством двух президентов питерских федераций — Владислава Сафина и Дмитрия Васильева были рядом. Многочисленные зрители, которые с комфортом разместились на двух трибунах не дадут соврать
На нынешний старт, хоть он скромно носил статус регионального, приехало немало известных людей. Следующий год будет для «Спринта на Дворцовой» всероссийским.
А там и Клебо с коллегами попросятся (Йоханнес Клебо - норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира — прим. ред).
Куда им без нас.