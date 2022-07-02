Дворцовая площадь в Петербурге за свою более чем 256-летнюю историю видела многое. Но на лыжах летом на ней катались не часто. Пусть даже эти лыжи с колёсиками.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Прекрасные декорации «Спринта на Дворцовой»

«Пустите! У меня там, можно сказать, муж помирает, — пыталась прорваться в финишный коридор симпатичная блондинка с нагрудным номером 201. — Ваня, ты как там?!»

Волонтёры были не очень строги: «Проходите! Спасайте»!

Блондинкой была призёр последних Олимпийских игр Кристина Резцова, а Ваней её муж — известный лыжник Иван Анисимов.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Кристина Резцова и Иван Анисимов

Кристины в этот день хватало на всё: заехать в призы в лыжероллерном спринте, целовать своего Ваню, шутить и пикироваться с коллегой Максимом Цветковым и, конечно, на то, чтобы уверенно победить в своей профильной дисциплине — отрыв от других биатлонисток был не «трамвайная остановка», но внушительным.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Настроение у Кристины и Максима отличное!

Всё это было на легендарных когда-то соревнованиях «Спринт на Дворцовой». Старт принимал звёзд лыжного спорта первой величины. За их сражениями на трассе наблюдали тысячи зрителей. Но не всё хорошее у нас процветает. «Спринт» постепенно (или неожиданно, что не принципиально) завял. Но лыжники о нем помнили и лелеяли мысль о возрождении.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Город и спорт
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Арка Главного штаба — «классический» фон для гонки
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Эрмитажу «Спринт» к лицу
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Мужской старт крупным планом
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Фоторепортёр Юлия Осмоловская за работой
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Падения, увы, — часть гонок
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Гонка на фоне границы безопасности
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Максим Цветков на фоне Исаакиевского собора
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Команда массажистов успевала всё
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Главный судья биатлонного старта Сергей Просвирнин
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Кристина внимательно наблюдает за стрельбой Максима
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Старт мужского лыжероллерного финала
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Когда оператор не уступает в скорости спортсменам
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Победитель мужского лыжероллерного финала Сергей Забалуев

Случилось это в непростом 2022-м, а проводить старты взялась команда «Железного человека» под руководством генерального директора Сергея Бодрова и директора гонки Василия Мозжухина, получившая широкую известность в прошлом году, после успешного проведения в России триатлона под брендом Ironman.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Старт женских полуфиналов
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Прямая трансляция велась с нескольких камер
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Старт женского лыжероллерного финала
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Легенда мирового лыжероллерного спорта Ксения Конохова (номер 7) внимательно следит за Кристиной Резцовой (39)
Андрей Чепакин ИА REGNUM
На штрафном круге
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Кристина Резцова перед стрельбой
Андрей Чепакин ИА REGNUM
На рубеже Кристина Резцова
Андрей Чепакин ИА REGNUM
«Серебряный» финиш Кристины Резцовой
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Кристина Резцова. Жара!
Андрей Чепакин ИА REGNUM
После финиша

Первый блин вышел совсем не комом, ибо своего опыта и энтузиазма хватало и лыжники с биатлонистами под предводительством двух президентов питерских федераций — Владислава Сафина и Дмитрия Васильева были рядом. Многочисленные зрители, которые с комфортом разместились на двух трибунах не дадут соврать

Андрей Чепакин ИА REGNUM
После гонки
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Победительница женской лыжероллерной гонки Наталья Матвеева принимает поздравления от Кристины Резцовой
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Автограф от Максима Цветкова
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Очень заинтересованные гости состязаний — олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь и вице-президент федерации биатлона ЯНАО Юлия Макарова

На нынешний старт, хоть он скромно носил статус регионального, приехало немало известных людей. Следующий год будет для «Спринта на Дворцовой» всероссийским.

А там и Клебо с коллегами попросятся (Йоханнес Клебо - норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира — прим. ред).

Куда им без нас.

Андрей Чепакин ИА REGNUM
Биатлонисты на пьедестале
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Награждение победителей лыжероллерных стартов, которые прошли накануне в Токсово
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Пьедестал у юниоров
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Общее фото победителей и призёров