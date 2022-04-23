Не знаю, какие планы строила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, когда 10 лет назад в Новосибирске затевала детско-юношеский биатлонный Кубок своего имени.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Анна Богалий всегда на позитиве. Хоть и спит порой по паре часов в день

Что случилось, то случилось – за эти годы Кубок стал самым массовым и масштабным состязанием в России (и не только): через его старты прошли тысячи ребят от 9 до 17 лет. Кто-то стал профессиональным спортсменом и приносит медали России на международной арене, но главное, считают идеологи проекта Анна Богалий и её муж Андрей Левунин, в другом – огромное количество ребят во всей нашей огромной стране Кубок Анны Богалий – SKIMiR (официальное название) спас от улицы, многие из них нашли своё призвание в учёбе, науке, искусстве, стали профессионалами в разных сферах деятельности, связанных и не связанных со спортом.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Маленькая и очень позитивная часть команды Кубка в минуту отдыха

Ещё в начале сезона мы договорились с редакцией, что расскажем об итогах сезона.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Предстартовое волнение

Андрей Чепакин ИА REGNUM На старт, как на праздник!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Технический делегат IBU Сергей Просвирнин провожает в гонку самых маленьких участников

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт с высоты птичьего полёта

Андрей Чепакин ИА REGNUM На стартовом разгоне

В другое время я бы рассказал вам о том, что на финальный этап в Новосибирск приехало около 600 участников со всей страны (а таких этапов в сезоне 2021/2022 – шесть: Мурманск, Абзаково, Южно-Сахалинск, Дёмино, Абзаково, Новосибирск). Что за свою долгую журналистскую карьеру я работал на крупнейших мировых стартах от Олимпийских игр до чемпионатов и Кубков мира, но нигде не видел такого уровня ответственности за взятое на себя дело – в команде Кубка несколько десятков специалистов со всей страны, и каждый лучший на своей позиции.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Графика Кубка

Андрей Чепакин ИА REGNUM Буран на трассе и в зоне передачи эстафеты: погода часто испытывала юных биатлонистов на прочность

Андрей Чепакин ИА REGNUM Нет плохой погоды, есть новые вызовы. На старте победитель Кубка сезона 2021–2022 года Ярослав Кузнецов (Амурская область)

Этап в Новосибирск памятный для меня – 50 лет назад я сам как спортсмен участвовал здесь в первом сезоне состязаний на призы Виктора Маматова.

Андрей Чепакин ИА REGNUM

Андрей Чепакин ИА REGNUM Импровизированный фотоюмор

Андрей Чепакин ИА REGNUM Спуск

Андрей Чепакин ИА REGNUM Самый трогательный этап Гонки дружбы – когда самые старшие передают эстафету малышам. Тоже символ Кубка Анны Богалий

Не забыл бы сказать, что каждый этап – это не только соревнования, но и большой, прекрасно оформленный и организованный праздник. Не зря президент федерации биатлона России Виктор Майгуров, побывав на стартах в Новосибирске, сказал: «Не хуже, чем на Кубке мира!»

Андрей Чепакин ИА REGNUM Березы — один из символов этапа Кубка в Новосибирске

Андрей Чепакин ИА REGNUM Дарья Заозёрова в лидерах

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренерские страсти

Андрей Чепакин ИА REGNUM «Оружейники» — Игорь Мармуляк (Москва) и Евгения Мурашко (Санкт-Петербург)

Андрей Чепакин ИА REGNUM Огневой рубеж

Андрей Чепакин ИА REGNUM На стрельбище от напряжения замирает всё – даже гильзы в полёте

Андрей Чепакин ИА REGNUM Тренер очень устал

Андрей Чепакин ИА REGNUM Пуля в цель – гильза в сторону!

Андрей Чепакин ИА REGNUM Разгон после рубежа

Может, упомянул про то, что в один из сложных сезонов Анна продала свою квартиру, чтобы закрыть прорехи в бюджете Кубка: ведь весь он (хоть и спасибо верным спонсорам) на плечах семьи Анны Богалий и Андрея Левунина.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров и Анна Богалий на рубеже: разговор профессионалов

Андрей Чепакин ИА REGNUM Анна Богалий на рубеже и сейчас даст фору молодым

Андрей Чепакин ИА REGNUM Что там тренер настрелял? На Гонке тренеров

Андрей Чепакин ИА REGNUM Судья Нияз Шакиров всегда готов помочь делом и советом. Двое его собственных деток гоняются на Кубке

Андрей Чепакин ИА REGNUM Заключительный подъём перед финишем

Андрей Чепакин ИА REGNUM О заботе. Этот тренер стоял в самом дальнем конце круга. Когда спросил его, есть ли смысл подкармливать спортсменку на столь короткой гонке, получил ответ: «Гонка на результат не самоцель. Девочка восстанавливается после болезни, и самое важное – сберечь здоровье. Пусть кушает!»

Много бы чего ещё рассказал про философию Кубка – «детских соревнованиях со взрослым и профессиональным отношением к делу»: про культурную программу, про штатного психолога, про любимую участниками Гонку тренеров, когда всё меняется и дети занимают места взрослых, и наоборот…

Андрей Чепакин ИА REGNUM Биатлонная семья в действии – поддержка в конце подъёма

Андрей Чепакин ИА REGNUM На финишной прямой воспитанница Кубка, член юношеской сборной России Ксения Караман

Андрей Чепакин ИА REGNUM Финишная борьба до конца!

Андрей Чепакин ИА REGNUM На финише Дарья Заозёрова (Вологодская область)

Андрей Чепакин ИА REGNUM Соперники на трассе – друзья в жизни

Андрей Чепакин ИА REGNUM Виктор Майгуров участвует в награждении победителей

Андрей Чепакин ИА REGNUM Первый подъём хорошо прореживает участников

Но скажу вот о чём. С февраля мы живём в новой и очень сложной реальности. Для всех нас. И когда кто-то бросился спасать своё личное и финансовое благополучие, Анна и Андрей остались с детьми Кубка – своими, как они говорят, детьми: ни один из оставшихся этапов не был отменён (об этом не было и речи). Более того, команда сделала всё, чтобы провести их на высочайшем уровне – ведь воспоминаниями о днях, проведённых вместе на Кубке, и ожиданием новой встречи спортсмены, тренеры, родители будут жить всю весну, лето и осень.

И эта встреча состоится. На новом – более высоком уровне.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Анна Богалий и её подопечные готовы прыгнуть высоко

Люди дела — Анна Богалий и Андрей Левунин в этом уверены.