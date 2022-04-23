Биатлонная армия Анны Богалий — фоторепортаж
Не знаю, какие планы строила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, когда 10 лет назад в Новосибирске затевала детско-юношеский биатлонный Кубок своего имени.
Что случилось, то случилось – за эти годы Кубок стал самым массовым и масштабным состязанием в России (и не только): через его старты прошли тысячи ребят от 9 до 17 лет. Кто-то стал профессиональным спортсменом и приносит медали России на международной арене, но главное, считают идеологи проекта Анна Богалий и её муж Андрей Левунин, в другом – огромное количество ребят во всей нашей огромной стране Кубок Анны Богалий – SKIMiR (официальное название) спас от улицы, многие из них нашли своё призвание в учёбе, науке, искусстве, стали профессионалами в разных сферах деятельности, связанных и не связанных со спортом.
Ещё в начале сезона мы договорились с редакцией, что расскажем об итогах сезона.
В другое время я бы рассказал вам о том, что на финальный этап в Новосибирск приехало около 600 участников со всей страны (а таких этапов в сезоне 2021/2022 – шесть: Мурманск, Абзаково, Южно-Сахалинск, Дёмино, Абзаково, Новосибирск). Что за свою долгую журналистскую карьеру я работал на крупнейших мировых стартах от Олимпийских игр до чемпионатов и Кубков мира, но нигде не видел такого уровня ответственности за взятое на себя дело – в команде Кубка несколько десятков специалистов со всей страны, и каждый лучший на своей позиции.
Этап в Новосибирск памятный для меня – 50 лет назад я сам как спортсмен участвовал здесь в первом сезоне состязаний на призы Виктора Маматова.
Не забыл бы сказать, что каждый этап – это не только соревнования, но и большой, прекрасно оформленный и организованный праздник. Не зря президент федерации биатлона России Виктор Майгуров, побывав на стартах в Новосибирске, сказал: «Не хуже, чем на Кубке мира!»
Может, упомянул про то, что в один из сложных сезонов Анна продала свою квартиру, чтобы закрыть прорехи в бюджете Кубка: ведь весь он (хоть и спасибо верным спонсорам) на плечах семьи Анны Богалий и Андрея Левунина.
Много бы чего ещё рассказал про философию Кубка – «детских соревнованиях со взрослым и профессиональным отношением к делу»: про культурную программу, про штатного психолога, про любимую участниками Гонку тренеров, когда всё меняется и дети занимают места взрослых, и наоборот…
Но скажу вот о чём. С февраля мы живём в новой и очень сложной реальности. Для всех нас. И когда кто-то бросился спасать своё личное и финансовое благополучие, Анна и Андрей остались с детьми Кубка – своими, как они говорят, детьми: ни один из оставшихся этапов не был отменён (об этом не было и речи). Более того, команда сделала всё, чтобы провести их на высочайшем уровне – ведь воспоминаниями о днях, проведённых вместе на Кубке, и ожиданием новой встречи спортсмены, тренеры, родители будут жить всю весну, лето и осень.
И эта встреча состоится. На новом – более высоком уровне.
Люди дела — Анна Богалий и Андрей Левунин в этом уверены.