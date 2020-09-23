Алёна Соколова

Автор

Родилась в Москве, живет в Санкт-Петербурге. По образованию - социолог и психолог, закончила Московский городской педагогический университет и НИУ "Высшая школа экономики". Долгое время училась при литературной студии “Кипарисовый ларец” в Литературном институте им. Горького, писала стихи, публиковалась в альманахах, выступала на творческих фестивалях. Поэтов со счастливой судьбой слишком мало, поэтому с рифмы перешла на прозу: долгое время работала в рекламе и маркетинге, а сейчас освещает гик-тематику в рамках Молодежной редакции ИА REGNUM. Любит настольные игры (и даже выпускает собственные на рынок), сериалы, кинематограф, театр, фэнтези. Верит, что в сказках о магии нет ничего предосудительного, кроме веры в чудо, которой крайне не хватает современным людям. Единственная сила, способная творить невозможное - это любовь к миру, скрытая в нас самих.