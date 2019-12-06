Когда я работала в компании, продающей настольные игры, можно было увидеть печальную тенденцию: если человек заходил в магазин, ведомый яркой витриной и ничего особо не смыслящий в этом хобби, то, скорее всего, настолками в его воображении являлись многочисленные вариации клетчатых полей, по которым нужно двигать фишки в соответствии с выпавшим на кубике числом. Эта механика называется «кинь-двинь», и действительно, знакомство с миром настольных игр у многих начинается с таких проектов.

Mann-ivanov-ferber.ru Обложка книги Клаудии Бордин «Зимняя книга волшебных игр»

Издательство «Манн, Иванов, Фербер» несколько лет назад открыло отделение «МИФ. Игры» и теперь регулярно выпускает новинки в разных настольных жанрах: их серию «игр-бродилок» в ноябре 2019 года пополнила «Зимняя книга волшебных игр»: крупноформатная книжка, внутри которой читатель (если это слово применимо для игры) находит 8 полей и набор из фишек, жетонов и даже кубика (самосборного, тоже из картона): кидай книгу в портфель и отправляйся в гости.

Двигай фишки в поисках истины

«Бродилки» появились еще в Индии; один из древних примеров механики — «Лила» (известная также впоследствии как «змеи и лестницы»). В «Лилу» играли, включая в процесс сакральный смысл: игроки перемещались по полю с клетками, где каждая ячейка обозначала наставление. Наставление должно было, по задумке, заставлять игроков рефлексировать и приближаться к своему «космическому Я».

Можно вспомнить еще «сенет»: вместо кубика египтяне подкидывали счетные палочки, разукрашенные по-разному с двух сторон, и в зависимости от того, как те выпали, передвигали свои фишки (ими обычно становились мелкие предметы, принадлежащие игрокам) определенным образом. Игра предполагалась как светская, однако существовало мнение, что арканы гадальных карт Таро имеют корни «сенета», то есть египтяне тоже использовали ее для связи с высшими силами. Более того: на рисунках того времени часто изображены сюжеты, где игроки затевают партии с мертвецами, ставя на кон душу.

Leela-game.ru Поле игры «Лила»

Более современная версия «кинь-двинь» — игра «Гусёк»: она родилась в XVI веке и представляла собой поле с пронумерованными ячейками; игроки кидали один или два кубика и должны были на скорость достичь клетки по номером 63. В конце XIX популярность получили ее многочисленные коммерческие версии; а в начале XX на механике «гуська» Чарльзом Дэрроу была придумана «Монополия». «Монополия» — игра, где каждый игрок двигает свою фишку по клеткам с объектами недвижимости и постепенно наращивает свой капитал путем покупки и продажи оных, — стала символом настольных игр XX века. Кого спросишь о «настолках» — сразу вспоминают «Монополию».

В конце концов, многие вспомнят фильм «Джуманджи» (1995), где герои находят древнюю доску с кубиками и движутся по клеткам от старта до финиша, попадая в различные приключения. В 2017 году ленту пересняли, а в 2019 году ожидают выхода второй части.

Mann-ivanov-ferber.ru Разворот книги Клаудии Бордин «Зимняя книга волшебных игр»

Все новое — хорошо забытое старое

Когда рынок настольных игр разрастается стратегиями, кооперативами и карточными филлерами, о старых-добрых «бродилках» тоже не забывают: «Большая зимняя книга игр» стала отличным примером классических ходилок и способом познакомиться с миром настолок.

Во-первых, каждый разворот — красивый, с красочными иллюстрациями художницы Клаудии Бордин. Клаудия живет в Италии и работает в собственном дизайнерском агентстве. Ее стиль — пастельные тона, милые рисунки, передающие семейный уют и дух мечтательного детства.

Mann-ivanov-ferber.ru Разворот книги Клаудии Бордин «Зимняя книга волшебных игр»

Каждая из восьми игр немного отличается: есть сценарии, где игроки просто передвигают фишки на соответствующее число клеток, есть те, где на поле присутствуют необычные клетки (а также «лесенки», как в «Лиле»), есть те, которые заставляют игроков проявлять логическое мышление, а есть такие, где нужно уповать на свою удачу и уметь рисковать.

Игры рассчитаны на компании от двух до четырех человек, к каждому полю прилагается пара абзацев правил. Опытные настольщики найдут в них десятки «дыр» (ситуаций, как поступать в которых — непонятно), но другой взгляд позволяет увидеть в этих недописках не минус, а плюс: игроки могут сами договариваться, как играть в спорных ситуациях, создавая десятки комбинаций «домашних правил». Это еще больше сблизит семью и сделает каждую партию уникальной.

Mann-ivanov-ferber.ru Разворот книги Клаудии Бордин «Зимняя книга волшебных игр»

Больше всех вариаций игр мне понравилась та, что про лес с дровосеками: игроки бросают кубик, накапливая количество клеток, на которые двинутся, до тех пор пока не выпадет единица. Выпадает единица — ваш результат обнуляется и ход переходит к другому. Нужно уметь вовремя остановиться и не испытывать фортуну, а по факту игра сопровождается гомерическим хохотом, даже если ты проигрываешь.

Конечно, опытные настольщики будут кривиться, когда увидят книжку, полную «примитивной» механики «кинь-двинь». Но, например, в мои пять лет у меня была книга такого же типа, даже называлась похоже, и в ней было порядка 15 ходилок, посвященных различным литературным произведениям. Это были замечательные часы, проведенные вечерами с родителями, во время дождя на даче или когда мультфильмы по телевизору кончались, а книжки я читать уставала.

Mann-ivanov-ferber.ru Разворот книги Клаудии Бордин «Зимняя книга волшебных игр»

Единственное, о чем стоит предупредить будущих игроков, так это о качестве фишек и кубика, прилагаемых к книге. Они красивые, плотные и яркие (а кубиков такого формата я не встречала в принципе — он действительно похож на новогодний подарок, и за все мои больше сотни игр в анамнезе таких не было), но выковырять их из листов картона очень сложно: ребенок точно с этим не справится сам, а взрослым понадобится что-то тонкое и острое, вроде шила. Будьте осторожны: рисунок приклеен так, что его легко случайно отодрать.

Всё в жизни начинается с первого шага. Так и любовь к многообразию настольных игр начиналась когда-то с теологической «Лилы», а у кого-то в современности — с большой антологии бродилок.