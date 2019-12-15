Можно купить путеводитель по Лондону, Парижу или Мадриду, а можно — по фантастическим мирам. Энциклопедию-антологию различных книжных вселенных выпустило издательство «Манн, Иванов, Фербер». Познакомится с удивительной новинкой любители фэнтази могли Международной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве.

Одной из ожидаемых «мифовских» премьер стал «Нереальный атлас: путеводитель по литературным местам» начинающей испанской писательницы Крис Оливер и иллюстратора Хулио Фуентеса. В книге перебраны популярные (некоторые даже культовые) литературные миры, в путешествия по которым мы отправлялись в детстве (или по которым отправляются гулять современные подростки). Интересно, что для отечественного издания Оливер специально ознакомилась с романом братьев Стругацких «Обитаемый остров», чтобы порадовать российских любителей фантастики, и написала главу про Саракш (планету, о которой в 1971 году была написана повесть).

В начале была сказка

Книга четко структурирована: в ней 30 глав, каждая посвящена отдельному миру. В главе читателей ждет описание мира (всех ключевых географических точек — или, по крайней мере, всех важных для сюжета), красивая карта местности, инструкция, как не попасть в беду (а если и попал, как спасти себя уже испытанным способом), и несколько интересных фактов о произведении, мире или авторе книги. Теоретически, если вы читали роман, о мире которого идет речь, вы уже знаете всё, что будет указано в путеводителе; однако заметки подбираются так, чтобы даже испытанного читателя можно было удивить.

У Крис отличное чувство юмора, правда, весьма наивное для книги с пометкой «16+»: вряд ли шестнадцатилетний подросток перед путешествием на астероид из «Маленького принца» Экзюпери будет спрашивать разрешения у родителей. В этом вся загвоздка: некоторые романы, взятые при составлении сборника, рассчитаны на детей (такие, как «Алиса в стране чудес» Кэррола), а какие-то — на юношей и девушек (например, «Голодные игры» Сьюзен Коллинз). И если для первых формат текстов подойдет хорошо и будет читаться так, словно автор относится к ребенку уважительно и ставит его на равных с собой, то вторые как минимум не поверят в возможность удивительного путешествия, а как максимум — оскорбятся, посчитав, что их сочли малышами. Сложно составить антологию фантастики для детей, если хочешь упомянуть популярные в последние десятилетия франшизы.

А хронология создания используемых миров действительно широка: здесь и 19-й век с Артуром Конан Дойлем и Джейн Остин, и 10-е годы 21-го века — с «Киберзолушкой» Мариссы Мейер. Можно сказать, что «Нереальный атлас» охватывает двести лет фантастики и фэнтези: жаль только, что перечислены миры не по хронологии их создания. Было бы легче проследить тенденции развития жанров. Впрочем, функция путеводителя — не аналитическая, а исследовательская.

Кроме того, такой «атлас» — хороший пробник. Я, например, нашла две книжные серии, с которыми мне было бы интересно ознакомиться, как любителю подросткового фэнтези (даже если вы старше целевой аудитории жанра, это не мешает вам получать удовольствие от прочтения). Но у этого плюса есть обратная сторона: несмотря на то, что сюжетные ветки историй никак не затронуты, можно узнать лишнего и испортить удовольствие от прочтения книги.

Для чего нужна фантастика?

Получается литературный деликатес: вроде бы самые «вкусные» детали миров собраны в одном месте, но оценить вкус могут только гурманы, уже знакомые с «внутренней кухней» фантастики. С другой стороны, можно «надкусить» произведение — как минимум осознать рецептуру блюда и понять, нравится такое или нет.

Путешествие в иные миры для ребенка (особенно из младшей школы) — действие сакральное; детская фантазия позволяет из текста и редких иллюстраций создавать мыслительные шедевры кинематографа, а приключения героев книг проецируются на личность читателя. Со строчками мы проживаем тяжелые периоды, а книжные герои превращаются в близких друзей, когда нам грустно. Книголюб никогда не остается в одиночестве, а текст — идеальный способ путешествовать. Иногда — в другую страну, иногда — на другую планету или в другую эпоху.

Фантастика и фэнтези часто считаются «детскими» жанрами, глупыми, не помогающими в жизни; но разве не мечтатели двигают науку? Когда ребенок погружен в сказку, он учится мыслить широко и не подчиняться шаблонам; когда он читает антиутопию (как, например, «1984» Оруэлла), — он видит пример неправильного политического развития и учится отличать опасные тенденции. Чтение легенд помогает на основе мифологии изучать исторические особенности народов. Без разницы, какие декорации окружают драму; что в Стране чудес, что в викторианской Англии трагедия не перестает быть собой.

Возможно, книги, подобные «Нереальному атласу», — чтиво простое и необязательное, но по ним отлично определяется современный культурный срез. Кто-то также узнает, что «Игра престолов» — не просто сериал, а книжная сага или что Льюис Кэрролл и Джон Толкин являлись близкими друзьями (и это заставит невольно перебирать литературный материал на предмет параллелей). Или чем отличается Англия в трилогии Филиппа Пулмана от Англии из серии Джоан Роулинг.

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Все мы родом из детства; а люди, выросшие на одних сказках, лучше понимают друг друга. Ребенка может оберегать его семья, но бывает, когда родительского влияния недостаточно, — тогда няньками и телохранителями становятся супергерои, добрые волшебники и драконы. «Путеводитель по литературным местам» — хороший подарок для тех, кто всегда защищен невидимой армией книжных защитников.