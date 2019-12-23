



Цитата из т/с «Тёмные начала». 2019. Великобритания, США Лира Белаква (Дафни Кин)

С книжной трилогией Филипа Пулмана «Темные начала» каждый раз случается интересная история: критики высоко оценивают произведение, а экранизации обычно не получают должного внимания от зрителей. Так, фильм 2007 года — «Золотой компас» — провалился в прокате, несмотря на звездный состав с Николь Кидман и Дэниэлом Крейгом. Спустя 12 лет британская студия BBC выпускает сериал из восьми серий — теперь с Дафной Кин и Джеймсом МакЭвоем. Восемь недель зрители по всему миру наблюдали телепересказ первой книжной части саги — «Северного сияния».

Премьера сериала состоялась в мире 3 ноября 2019 года; сейчас команда занята подготовкой к съемкам второго сезона. Всего по заверениям студии их планируется три — по числу книг в составе одноименного цикла. Произведение это сложное, неоднозначное, хотя занимает третью строчку в рейтинге BBC двухсот лучших детских произведений мира.

Ни рыба, ни мясо

На этот раз проект получает высокие рейтинги — 8,2 в международном IMDb, 7,3 — у нас на «Кинопоиске», но обсуждения вокруг эпизодов все равно не разгораются, даже несмотря на то, что сериал транслировался по центральному телевидению. Может быть, дело в тематике: вроде бы это фэнтези-проект, где главной героиней является одиннадцатилетняя девочка (то есть, предполагается, целевая аудитория шоу — подростки), но при этом по сюжету неоднократно поднимаются вопросы взаимодействия религии и науки, а политическое устройство мира вовсе напоминает идеологическую антиутопию, где вроде бы всё хорошо, но исследовательские изыскания активно блокируются Магистериумом — церковной организацией и по совместительству высшим органом власти. За историей о поисках похищенного друга стоит идея о свержении Вершителя — не самая подходящая мысль для легкого вечернего просмотра.

Читайте также: «Темные начала» Пулмана: о демонах человека и обманчивости благодати

Филип Пулман — один из лидеров атеистического движения в Великобритании. Он не порицает веру в Бога открыто, но ставит под вопрос рациональность догм — по крайней мере, в книгах; в сериале акцент сдвигается еще и на экспериментальные научные методики. Нас заставляют задуматься: сколько жертв стоит за любым глобальным открытием? То, что двигает прогресс вперед и меняет наше мировоззрение, никогда не дается просто так: кто-то отделался шишкой на голове от упавшего с дерева яблока, кому-то пришлось допустить с десяток, а то и больше, жертв.

Главная героиня истории — Лира Белаква; девочка, отданная на воспитание профессорам Оксфорда. Но есть и другой герой: тот, кто появляется во второй книге (но в сериале истории подростков показаны параллельно) — пятнадцатилетний Уилл Парри, чей отец-ученый умер много лет назад, но оставил любопытные открытия. Мальчик и девочка — из разных миров: Лира живет там, где у каждого человека есть материальное олицетворение души (деймон) в виде животного, а Уилл — в наших современных реалиях.

Различные события приводят детей к странствиям; «Темные начала» — типичное длинное путешествие, где герой попадает из передряги в передрягу, обретает и теряет друзей, врет, чтобы выжить, и вечно вынужден бежать, потому что конец путешествия — конец всей истории.

Эпизоды хронологически не разрываются (как в недавно выпущенном «Ведьмаке, где в одной серии умещались события с разницей в 30 лет), поэтому путаницы при просмотре не возникает, но и если вы отвлечетесь — потеряете ценную информацию. Лира попадает то к цыганам, то к медведям, то к ученым и постоянно преодолевает какие-то проблемы. В книге и в сериале внешность Лиры отличается, и можно было бы возмущаться этому, если бы актриса так убедительно не подходила по типажу — девочка отличается убедительностью и смелостью, и Дафни Кин потрясающе справляется с задачей. Лира должна быть до раздражения настырной, и она такой и становится: лезет везде, куда не просят, потому что подросток часто уверен, что ему виднее и он знает, как лучше.

Не каждый злодей — зло

В то же время ключевые «злодеи» истории, те, кто проводят жестокие эксперименты над детьми, показаны неоднозначно: за счет проработанной мотивации кажется, что они и не антагонисты вовсе, а те, кто осмеливается бросить вызов режиму (как повстанцы в Звездных войнах или Китнисс в Панеме). Единственное отличие — Магистериум как управляющий орган ничем не обижает сограждан; люди в мире живут спокойно и размеренно. Мир Лиры — хоть и странный, отчасти похожий на стимпанк, отчасти — на 40-е года 20 века (если судить по одежде героев; например, платьям миссис Колтер), но нельзя сказать, что люди в нем живут в нищете и угнетении.

Но экспериментаторы действуют ради общего блага и прогресса. Устоявшаяся власть мешает развитию науки и, подозревая, что новые открытия могут привести к свержению Магистериума, тот противится подобным переворотам. Злодеи показываются фанатиками, а не теми, кто правда желает беды: злодеи верят в свою правоту. В свое время в киновселенной Marvel титан Танос стал самым адекватно воспринимаем антагонистом именно из-за того, что за его стремлением уничтожить половину вселенной не стояло личной выгоды, здесь ситуация похожая: ученым, конечно, не чужда жажда славы и признания, но при этом они вполне определенно стремятся сделать мир лучше. Да, иногда ошибаются, иногда — нет, но «Темные начала» учат нас, что эксперименты важны, а слепое доверие к консервативным источникам оставляет нас в неведении. Вот оно, то, за что Пулмана неоднократно грозились едва ли не сжечь на костре (не его самого, так его произведения): он ставит под вопрос значимость религии и догм, причем делает это так тонко, что до последнего кажется, что ты смотришь очень религиозное шоу.

Первый сезон «Темных начал» получился гармоничным, захватывающим и красивым. Здесь есть место драме и зрелищности, есть — интриге, есть — добрым шуткам и чувству семьи и плеча. Видно, что сам писатель приложил руку к производству, потому что материал получился снятым близко к книге; это позволяет надеяться, что второй сезон тоже получится последовательным и понятным.

О важности и жестокости теологии, о грехе, взрослении, лжи и дружбе — вот о чем рассказывает шоу; и тонкая грань между взрослым кино и подростковым — едва заметна. Лиру и Уилла ждет новое — уже общее, — путешествие, а нас — еще восемь серий загадок и приключений.