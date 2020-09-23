Франшиза «Людей Икс» от студии Fox началась еще в 2000 году — на восемь лет раньше, чем, например, зародилась киновселенная Marvel. Иронично, что теперь историю о людях-мутантах продолжат создатели «Мстителей» — и во многом поэтому фильм «Новые мутанты» из потенциальной трилогии обернулся неудавшимся спин-оффом. На российском «Кинопоиске» у картины рейтинг 5,5, и зарубежные критики оценили ее далеко не лучшим образом. Почему?

Иван Шилов ИА REGNUM Новые мутанты

Посмотрев фильм, можно сказать: это дешевый хоррор. Или: это обычная история о подростковой дружбе. Или: ну что мы, на мутантов не насмотрелись? — И каждая реакция будет оправдана. И в то же время фильм, наверное, куда более бережно относится к самой франшизе о команде Икс, чем, например, роуд-муви «Логан» (2017), буквально надругавшееся над образами Ксавьера и Росомахи. Потому что «Новые мутанты» поддерживают те же идеалы, за какие всегда боролись герои саги.

Запутанная история

Изначально комикс-серия выходила как ответвление от истории об участниках основных «Людей Икс». Чарльз Ксавьер, гениальный ученый и воспитатель множества мутантов подбирает очередных подростков. В кино историю изменили — четверо героев (Пушечное ядро, Волчица, Солнечное пятно, Мираж) остаются со своими силами и характерами, а вот пятый герой в фильме изменен и появляется раньше, чем в графических рассказах. Для российских зрителей это интересный ход, потому что пятым членом отряда становится русская девочка Ульяна Распутина (Мэджик), способная телепортироваться в свой вымышленный мир.

Цитата из к/ф «Новые мутанты». реж Джош Бун. 2020. США

В момент разработки ленты режиссер (Джош Буш) хотел задействовать Ксавьера и сохранить каноничный сюжет, но из-за слияния Disney и Fox планы съемочной команды изменились. Из предполагаемого дополнения фильмов с участием Профессора Икс (Джеймса Макэвоя или Патрика Стюарта, в зависимости от таймлайна истории) создатели хотели сделать «Новых мутантов» первым отдельным фильмом ужасов во вселенной Х. Тем более у сотрудников Marvel, что теперь могли распоряжаться персонажами и вшивать их в свою киновселенную, были планы на ремейк всех частей и ребут героев, поэтому создавать что-то масштабное из «Мутантов» не было смысла.

Кстати, поэтому же из картины вырезали сцену после титров, где должен был появиться колоритный антагонист в исполнении Антонио Бандераса. Традиционно фильмы Marvel заканчиваются как минимум одним (а иногда и тремя) коротким эпизодом: редкие зрители в послекарантинном кинотеатре провожали списки съемочной группы с явной печалью в глазах.

Вместо воспитанников Ксавьера юных героев сделали подопытными крысами в военных экспериментах, поместив их в учреждение, похожее на смесь больницы, пансионата и тюрьмы. Ход для супергероики до скукоты избитый и предугадываемый еще в первой части фильма, поэтому оставалось удивлять зрителей любыми другими доступными путями.

Цитата из к/ф «Новые мутанты». реж Джош Бун. 2020. США

Любовь сокрушает порядок

Например, сделав одну из романтических линий между подростками — лесбийской. Причем Буш смог оригинально вплести ее в параллель к гетеросексуальной ветке другой пары. Сцены сменяют друг друга и так органично смотрятся, что у зрителя вряд ли возникнет дискомфорт: лежащие на траве под звездным небом две девушки принимают себя и свои желания как нечто обыденное. «У меня такое впервые», — говорит одна из них. «С девушками?» — «Вообще». Прибавьте к этому очаровательную искренность Мэйси Уильямс (Арьи из «Игры престолов»), сыгравшей одну из участниц диалога, и получите трогательную, даже ванильную сцену.

Никто не разбирает, хорошо это или плохо. Никто не страдает из-за «нетрадиционной» ориентации. Можно предположить, что во многом подход позаимствован у многих сериалов Netflix, в которых поддержка ЛГБТ-сообщества стала неотъемлемой частью проектов. Вроде бы это даже работает: люди не тыкают пальцем, не охают и не ворчат на «слишком свободные» нравы, как это могло сложиться раньше.

Любовь в фильме вырастает из дружбы и привязанности: легкий гормональный всплеск, присущий подросткам 15−17 лет, накладывает отпечаток и превращается в сильнейшее чувство, способное сплотить любую команду и перевернуть любой порядок. Любовь здесь показана, как по Аристотелю, разная — и родительская, и романтическая, и дружеская, и именно она побеждает, сминает, сокрушает собой зло. Зло не как явление извне — зло как внутреннего демона в каждом из нас. Что, не похоже на шаблонный ужастик про больничку?

Цитата из к/ф «Новые мутанты». реж Джош Бун. 2020. США

Демон-медведь

За основу истории взята одна из комикс-арок о демоне-медведе. Мираж, Дани Монстерс (Блю Хант), способна материализовывать человеческие страхи, и это становится ключевой проблемой у жителей здания, ведь тяжелые переживания и травмы есть у большинства людей. Лейтмотивом фильма становится легенда о двух медведях, что живут в каждом из нас. Один питается добрыми событиями, другой — страхами, и сильнее становится тот, кого мы чаще кормим. Это искушенный зритель уже тоже где-то слышал.

Страхи здесь — не фобии вроде боязни воды и тараканов, а ситуации, с которыми сталкивались герои и не смогли им противостоять в первый раз. Хоррор-составляющая фильма даже не кишит скримерами — в наборе страшилок есть парочка монстров с неплохой графикой, мигание света, как в «Очень странных делах», и постоянно темное освещение, заставляющее изрядно напрягать зрение при просмотре (у меня возникла болезненная ассоциация с «Битвой при Винтерфелле»). Метафоры с церковью, дурацкие, но пугающие маски (привет Джейсону из «Пятницы 13»), русские колыбельные как запугивающий элемент. Страшно? Нет. Может, немного напряженно, но даже если у вас не самые крепкие нервы, вряд ли вы вскрикните хотя бы единожды.

Цитата из к/ф «Новые мутанты». реж Джош Бун. 2020. США

Так почему эта картонная картина по праву закрывает двадцатилетнюю историю? Потому что юные мутанты — это те же самые смешливые и добрые Росомаха, Ртуть, Мистик, Циклоп и Шторм, к которым мы так привыкли в детстве. Да, с другими, пусть и похожими судьбами, но с теми же социальными проблемами, юношеским максимализмом, шалостями и отважными сердцами. Они собираются вокруг аморального и злого — вокруг Войны как явления — и используют свои способности во благо, находя себя в защите справедливого мира и поддержке друзей.

Может быть, позже Marvel переснимет всю сагу, ведь простор для фантазии огромный: герои на страницах комиксов сильно пересекаются между собой (например, Ульяна Распутина — младшая сестра Колосса из «Дэдпула», а одними из злодеев, с которыми сталкивались Новые мутанты, были знакомые фанатам «Мстителей» Локи и Хела). Но пока что история заканчивается там, где она начиналась, — в старом полуразрушенном особняке, вместе с растерянными, но полными надежд подростками. Они верят, что их жизнь ждут перемены — и обязательно к лучшему.

Никакая сделка киностудий такому, конечно же, не помешает.