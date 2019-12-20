Мы ждали этого год. Мы предвкушали, боялись, смеялись, ругались и спорили: каким должен был получиться сериал «Ведьмак» от Netflix? Все начиналось с дискуссий о толерантности и расхождениях во мнениях относительно актерского состава. Сериал был анонсирован осенью 2019 года, а вышел 20 декабря 2019. И сообщество поклонников творчества Сапковского разделилось на два лагеря — тех, кому шоу показалось удачным, и тех, кто разочаровался в команде проекта и хочет забыть увиденное как страшный сон.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

Напомним, что «Ведьмак» — очередная экранизация книжной серии «Сага о Геральте» польского фантаста Анджея Сапковского. На русском языке романы выходили с 1991 по 2014 год. Это не первая адаптация произведений: в 2001 году выходил одноименный польский фильм с Михалом Жебровским в роли ведьмака Геральта из Ривии, в 2002 — телесериал, представляющий расширенную версию фильма.

Niccolò Caranti Анджей Сапковский

Несмотря на то, что «Ведьмак» считался классикой славянского фэнтези, признание история получила после выхода трилогии компьютерных игр от студии CD Projekt Red. Игры продолжали сюжет литературной саги, а в разработке сценария принимал участие сам писатель. После успеха финальной части («Дикая охота» в 2015 году), о ведьмачьей школе Каэр Морхен заговорили везде: тысячи рисунков и фанфиков, косплееры и пародии… Netflix, крупный игрок на рынке современного видеоконтента, не мог оставить явление без внимания, а на главную роль пригласил голливудскую звезду Генри Кавилла («Супермен»).

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У Меча предназначения два острия — одно из них Netflix

Это было едва ли не главной ошибкой в разработке. Потому что Кавилл, хоть и талантлив, но абсолютно не попадает в типаж беловолосого убийцы чудовищ. Геральт грубоват, простоват, не любит светские вечера, зато любит выпить и бордели. Генри слащав и молод (красив и накачан, конечно, но это, скорее, раздражает, когда он исполняет роль ведьмака). Те же вопросы рождаются к другим актерам в составе сериала: Аня Чалотра должна была играть стервозную и властолюбивую чародейку Йеннифер, но выглядит иногда моложе и милее своей будущей подопечной, княжны Цириллы (Фрейя Аллан). От кудрявой польской версии пухловатого менестреля Лютика не осталось и следа — местный больше похож на Рамси Болтона вперемешку с повзрослевшим Гарри Поттером; а вместо рыжей зеленоглазой Трисс Меригольд мы видим кудрявую кареглазую шатенку. Казалось бы — ну и что здесь такого? Мы слишком привыкли к образам из видеоигр. Но если типажи актеров не совпадают с характерами персонажей, перестаешь верить в происходящее на экране.

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Геральт

Все остальное, то, над чем смеялись поклонники за месяцы до премьеры, на самом деле смотрится недурно — создается впечатление, что портал «Реданской разведки» (сайт, на котором публиковались чудом добытые любительские материалы со съемочных площадок) заключил контракт с Netflix, чтобы выдавать максимально глупые кадры и снизить уровень ожидания фанатов. Хитрый трюк — теперь даже посредственные сцены будут восприниматься серьезнее.

Романы Сапковского в принципе сложны для кинематографа. Они колоритны; напичканы юмором, сексом и сюжетными поворотами (что еще нужно для современного массового зрителя?), но повествование порой настолько таинственное и рваное, что даже заядлые поклонники вселенной не могут составить четкую хронологию событий книг. Реплики в «Ведьмаке» — это намеки, отсылки, метафоры и полутона. Если прочитать сборник рассказов писателя (он выходил в России под названием «Дорога без возврата»), то становится видно, что его литературные приемы простираются и за пределами мира Темерии — он обожает использовать аллюзии, переворачивать привычное видение чего-то знакомого наизнанку (так, например, «Золотой полдень» покажет, что Страна чудес кэрроловской Алисы не выходит за пределы больничной койки, а Тристан и Изольда в La maladie превращаются миф о призраках и любви как болезни). Передавать подобное на экране непросто.

Йеннифер

Съемочная группа решила не искать легких путей и запутала истории приключений Геральта и его друга Лютика еще сильнее: каждая из восьми серий включает в себя несколько параллельных повествований, которые, впрочем, красиво сочетаются друг с другом и в конечном итоге складываются в единую мозаику. Но многое пришлось выкинуть: Цири не встречает Геральта в Брокилоне, храма Мелитэле в принципе не существует, многие значимые для раскрытия отношений между героями моменты были вырезаны. Что-то, впрочем, наоборот придумали и добавили: например историю жизни Йеннифер или битву при Содденском холме (многие фанаты игр и книг знают, что Трисс носит прозвище «Четырнадцатая с Холма» — да, с того самого холма).

Второе — смерть?

…Но мир получился пустой. Не показано, как появляются и что умеют ведьмаки (предполагается, вероятно, что зрители в курсе, что такое Каэр Морхен, и уделять крепости экранное время необязательно). Неизвестно, во что верят местные жители, какие отношения между королевствами (кроме того, что с юга грядет страшная армия Нильфгаардских войск, которая на поверку оказывается не столько сильной, сколько массовой). Мы берем сферический средневековый мир в вакууме (даже принадлежность к славянской культуре здесь по большей части стерта), помещаем в него несколько чудовищ и начинаем запутанное расследование о том, что такое Предназначение. Только к середине сериала неподготовленная публика понимает, как переплетаются все сюжетные линии; но кто будет смотреть смысловую кашу четыре часа?.. Можно сделать вывод, что сериал рассчитан на тех, кто уже знаком со вселенной, — а уж верные поклонники найдут, за что ругаться.

Создается впечатление, что хотели сделать масштабно, но то ли не хватило денег, то ли мастерства, и в результате вышло что-то скомканное. Никто еще не забирался дальше первых двух томов «Ведьмака» (на которых построен первый сезон сериала): дальше рассказывается длинная, сложная история взросления Цири, а судя по заявленному второму сезону шоу, создатели замахнулись и на нее. И если первые две книги («Последнее желание» и «Меч предназначения») состоят из разбросанных во времени рассказов, то остальные раскрывать на экране будет намного легче. Примерно как «Игру престолов»…

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Цирилла

Но все равно — непонятно, как оценивать получившийся проект. Вроде бы, сыро и местами дешево (зарубежные журналисты ставят ноль баллов), а вроде бы — остаются любимые цитаты и смысл, за которые многие полюбили книги. Рассуждения о морали, о меньшем и большем зле или о святости Предназначения. Мы видим отличный срез того, в чем нуждается современный зритель: дай ему красивые пейзажи и сложные диалоги, а дальше мы смиримся с тем, что Лютик поет песни, больше подходящие для экранизации Disney (шутки про Геральта как новую диснеевскую принцессу оставим в стороне). Сериал наполовину пуст, а наполовину полон: какие-то мелкие детали остаются практически дословными, а какие-то другие стираются напрочь.

Смешанные чувства. Польские фанаты умудряются самостоятельно за счет краудфандинга снять аутентичное кино, а компания с многомиллионным бюджетом снисходительно пытается выехать на бренде.

Может быть, в Netflix надеялись, что мы перепутаем небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда?