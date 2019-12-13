



Обложка комикса «Берген»

Издательство «Бумкнига» в 2019 году выпустило комикс норвежской художницы Аньи Дале Эвербю «Берген»: историю молодой студентки Марии, чью жизнь захватила депрессия. Как и другие графические романы Эвербю, этот — автобиографичен. Комиксистка старается в своих работах поднимать сложные, откровенные темы; и таким получился «Берген» — мрачным, реалистичным, болезненным. Эвербю приехала в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с читателями и поговорить о творчестве.

До выхода своей первой книги художница не работала с комиксами; ей нравилось рисовать (прежде всего — с помощью акварели и простых инструментов), и нравилось рассказывать истории. Проще всего было объединить эти два навыка благодаря написанию собственной новеллы. Первый графический роман Аньи вышел в 2015 — это была повесть «Жаркие дни», рассказывающая о дружбе девочек 12−13 лет. Анья рассказывает, что на написание истории ее сподвигло собственное детство, когда ты растешь в небольшой деревушке еще до создания социальных сетей. Книга основана на личных переживаниях автора и во многом она — об одиночестве.

Сразу после выхода «Жаркие дни» были награждены премией как лучший норвежский комикс: это послужило для Аньи намеком, что она движется в верном направлении.

Среди отличительных особенностей стиля Эвербю — карандашная техника и деление страницы на квадраты. По словам художницы, один из самых интересных элементов создания комикса для нее — планирование, что именно нужно помещать в эти отсеки. Анья пользуется серыми карандашами для создания мрачной атмосферы, потому что темы ее историй окутаны драматичностью и реализмом.

Иллюстрация из комикса «Берген»

У депрессии недоброе лицо

«Берген» создавался три года; комикс назван в честь города, куда уезжает учиться Мария, главная героиня. Берген — самый дождливый и ветреный норвежский город, Анья сравнивает его с Санкт-Петербургом.

На первый взгляд кажется, что Мария — обычная невоспитанная барышня, которая абсолютно не задумывается о последствиях совершаемых ею действий. Но на самом деле то, что с ней происходит — отличная иллюстрация для депрессии: она часто со стороны выглядит как дурной характер. Сама художница признается, что «Берген» часто критикуется людьми, которым никогда не диагностировали депрессию, в то время как те, у кого болезнь проявлялась, чувствовали душевную близость с главной героиней.

О депрессии говорят и способы передачи изображения: чем хуже становится Марии, тем сильнее вокруг нее сгущаются темные краски, превращающие окружающее пространство в черные расплывчатые пятна. «Берген» показывает, как жизнь вполне нормального по меркам общества человека с приходом депрессии превращается в ад: со стороны кажется, что все трудные ситуации легко поправимы, но человек под гнетом болезни не может найти выход.

Мария прогуливает учебу, не может разобраться с личной жизнью, много пьет и ведет себя аморально; но рядом находится близкий человек, который поддерживает и вовремя отводит за руку к терапевту. Что интересно: девушка уже посещала врача, но то ли нужно было менять специалиста, то ли она перестала регулярно следовать указаниям, и существующее лечение пользы не приносило.

Иллюстрация из комикса «Берген»

После прочтения графического романа понимаешь, что за проблемами друзей и родных могут оказаться не просто лень и халатность, но что-то, что не поддается совету «просто возьми себя в руки». Более того: комиксистка специально расставляет в истории акценты на наиболее неказистых аспектах депрессии: Мария ведет себя фривольно, занимается сексом по первому предложению и не думает о будущем.

Это своеобразный протест против романтизации болезни. Депрессия — это не всегда душевные страдания, она часто выглядит как дезориентация в жизни. Вместе с Марией мы проходим дорогу от «все хорошо» до «все снова хорошо» через обманчивый поворот «нет выхода».

Мне удалось пообщаться с Аньей лично — в том числе о теме феминизма, которая преследует все ее работы.

У вас в книгах (в «Жарких днях» и «Берген») прослеживается тема женской дружбы. Подруга главной героини имеет свой прототип?

Анья Дале Эвербю: «В какие-то конкретные периоды моей жизни у меня всегда была одна близкая подруга: не одна и та же в течение жизни, но какая-нибудь близкая. Подруга в «Берген» — выдуманный образ, это собирательный образ из нескольких друзей, которые у меня были; потому что для хорошей истории мне показалось не нужным включать много персонажей».

Многие говорят, что в вашем творчестве главенствует тема феминизма. Как вы к этому относитесь?

Анья Дале Эвербю: «Я об этом очень сильно не задумывалась, наверное потому, что то, что в мире понимается под феминизмом, в Норвегии долгое время уже существует, для меня это привычные вещи. Но я всегда задумываюсь, каким образом я изображаю женщин. Например, в «Берген» есть картинка, где главная героиня изображена сидящей в туалете; я создала это изображение сознательно».

Иллюстрация из комикса «Берген»

В этом есть бодипозитивные настроения?

Анья Дале Эвербю: «Я хочу показать, что женщины не всегда позируют. Что когда мы видим персонажа в ее доме, мы видим ее в естественных ситуациях».

В прошлом году вы были в Петербурге. Если бы вы писали комикс о России, о чем бы он был?

Анья Дале Эвербю: «О феминизме. Мне кажется, должно быть больше голосов, поддерживающих феминизм в России. Или это был бы посыл между строк в моем произведении».

Мы углубились в тему феминизма. А как вы его понимаете?

Анья Дале Эвербю: «Равноправие оплаты труда как самый простой пример. Это скорее про приемлемость манер поведения и определенных высказываний, о том, что можно делать, а что нельзя; как это интегрировано в общество».

Как вы выбираете темы для творчества?

Анья Дале Эвербю: «В основном эти истории приходят ко мне сами. Я их не выбираю, они приходят и я знаю, что хочу о них рассказать. Мне всегда нравились сложные темы».

Иллюстрация из комикса «Берген»

А о чем будет ваша следующая книга?

Анья Дале Эвербю: «Это будет книга о 13-летнем мальчике, чьи родители разводятся. Потому что я хотела рассказать историю про мальчика, мир которого рушится, когда он в силу возраста наиболее уязвим. Я была не до конца уверена, какая катастрофа с ним могла произойти, но все-таки поняла, что именно тема развода стала кусочком пазла. Эта книга для мальчиков-подростков, и я хочу, чтобы персонажи книги говорили о девочках (потому что они начинают о них говорить как раз в возрасте 13−14 человек), но чтобы это звучало уважительно. И я хочу показать, что можно быть одновременно и любопытным, и уважительным; внести между строк тему феминизма в книжку для мальчиков».

Что вас вдохновляет?

Анья Дале Эвербю: «На меня очень влияют шведские комиксы, потому что у них есть длительная традиция рассказывания личных историй. Меня вдохновляют странные вещи и истории, которые я вижу на улицах городах. Я их собираю, как коллекцию, для своих будущих произведений. Идеи, которые меня вдохновляют, я записываю в заметки своего смартфона. И меня вдохновляют фильмы».

И какой ваш любимый фильм?

Анья Дале Эвербю: «Это немецкий художественный фильм «Свободная воля». Он длится три часа. Эта история про человека, который является насильником, и ты сначала чувствуешь к нему ненависть, а потом, с течением времени, ненависть превращается в жалость. Фильм очень мощный, он действует так, что у тебя еще неделю после него живот болит. Он искренний и простой».